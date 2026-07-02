ΝΕΑ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ - ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Εκατέρωθεν επιθέσεις και κατηγορίες για «στήριξη τρομοκρατίας»

2026 The Associated Press. All

Σοβαρή αναζωπύρωση στη μεθόριο Πακιστάν - Αφγανιστάν συνεχίζεται από τις αρχές της βδομάδας, όταν τουλάχιστον 38 άμαχοι σκοτώθηκαν μετά από πακιστανικούς βομβαρδισμούς σε αφγανικές περιοχές, που η Καμπούλ κατήγγειλε ως παραβίαση εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του Αφγανιστάν. Μάλιστα τις πακιστανικές επιθέσεις καταδίκασε και η Ινδία, που κατηγόρησε το Πακιστάν για «κατάφωρη πράξη επιθετικότητας» και «άμεση απειλή» για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Το Πακιστάν από τη μεριά του δεν αρνήθηκε τα πλήγματα, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι αυτά είχαν «στόχο» «κρησφύγετα τρομοκρατών», αναφερόμενο σε θέσεις της οργάνωσης «Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν» (TTP - που το Ισλαμαμπάντ επιμένει ότι η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν «ανέχεται» ή και στηρίζει ανοιχτά). Σε δηλώσεις του για τα «αντιτρομοκρατικά» πλήγματα, ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ ανέφερε ότι εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί, αλλά και χερσαία επιχείρηση, στις επαρχίες Πάκτια, Πάκτικα και Κουνάρ, με αποτέλεσμα τον θάνατο 25 «ενόπλων».

Το ΥΠΕΞ των Ταλιμπάν διαμαρτυρήθηκε για το θέμα καλώντας ειδικά γι' αυτό τον επιτετραμμένο της πακιστανικής πρεσβείας στην Καμπούλ, κατηγορώντας το Ισλαμαμπάντ ότι όλα τα τελευταία χρόνια «προσπαθεί να εκτρέψει την εσωτερική του ασφάλεια και τις πολιτικές αποτυχίες του κάνοντας αβάσιμες κατηγορίες κατά του Αφγανιστάν», υποστηρίζοντας ότι «τέτοιες ενέργειες όχι μόνο αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν τις υπάρχουσες προκλήσεις, αλλά βλάπτουν επίσης σοβαρά τη διμερή εμπιστοσύνη, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την περιφερειακή σταθερότητα».

Ανησυχίες για την «περιφερειακή σταθερότητα»

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν Α. Ταράρ εμφάνισε τα πλήγματα ως απάντηση σε επίθεση που έγινε κατά σταθμού δυνάμεων ασφαλείας στο Καράτσι, όπου σκοτώθηκαν τρία μέλη τους και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν - την οποία το Ισλαμαμπάντ απέδωσε σε οργανώσεις που αποκαλεί «εκπρόσωπο της Ινδίας», όπως η οργάνωση «Jamaatul Ahrar» - JuA, που και τελικά ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Χτες, δόθηκαν νέες διαστάσεις στην ένταση, καθώς το πακιστανικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα drone προερχόμενα από την αφγανική πλευρά των συνόρων. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν δεν διέψευσε κάτι, αντίθετα ανακοίνωσε ότι τα drones συμμετείχαν σε «αεροπορικά πλήγματα» κατά δυνάμεων του «Ισλαμικού Κράτους» (ΙΚ) που δρουν στην περιοχή.

Το Πακιστάν ισχυρίστηκε ότι το «ΙΚ» δεν έχει παρουσία στην περιοχή, ειδικά στην επικράτειά του, ωστόσο είναι ολοφάνερο - πολύ πριν από το φθινόπωρο που οι σχέσεις Πακιστάν-Αφγανιστάν μπήκαν σε τροχιά σοβαρής επιδείνωσης - ότι η εμφάνιση και αναμόρφωση παλιών και νέων «τρομοκρατικών οργανώσεων», αυτονομιστικών κινημάτων και ενόπλων ομάδων (που βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα) εξελίσσεται σε βασικό μοχλό όξυνσης γεωπολιτικών ανταγωνισμών στην περιοχή.

Στο Νέο Δελχί, ο εκπρόσωπος του ινδικού ΥΠΕΞ, Randhir Jaiswal, κάλεσε το Πακιστάν «αντί να κάνει υποδείξεις σε άλλους, να εξετάσει τι κάνει το ίδιο, να αναλάβει αξιόπιστη δράση κατά της υποδομής τρομοκρατών στο έδαφός του και να απαλλαγεί από την τάση του να βασίζεται στην τρομοκρατία ως εργαλείο κρατικής πολιτικής».

Ας καταγραφεί ότι παρέμβαση έκανε και ο (αφγανικής καταγωγής και αμερικανο-σπουδαγμένος) πρώην ειδικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για το Αφγανιστάν, Ζαλμάι Χαλιλζάντ, που επέκρινε το Ισλαμαμπάντ ότι κατέφυγε σε στρατιωτική δράση παρά τις εκκλήσεις για «επίλυση διαφορών με διπλωματικά μέσα», διατυπώνοντας και ερωτήματα για το αν η πακιστανική ηγεσία επιθυμεί διευθέτηση της διαφοράς με το Αφγανιστάν ή προωθεί ευρύτερους στρατηγικούς στόχους. «Στη συνεχιζόμενη απουσία οποιασδήποτε εποικοδομητικής προσπάθειας ή απάντησης από το Πακιστάν, είναι καιρός να θέσουμε ένα σημαντικό ερώτημα: Επιδιώκει πραγματικά το Ισλαμαμπάντ μια λύση και μια συμφωνία;...», ανέφερε μεταξύ άλλων.