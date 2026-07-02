ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Συμφωνία με τη Σουηδία για αγορά 16 μαχητικών Gripen

Εκταμιεύτηκαν από την ΕΕ τα πρώτα 3,9 δισ. ευρώ για την αγορά drones

2026 The Associated Press. All

Εντείνουν τη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και η ΕΕ, μπροστά και στο ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων, προκειμένου το Κίεβο να βρεθεί στην ισχυρότερη δυνατή θέση.

Προχθές εκταμιεύτηκαν 3,9 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026 - 2027, τα 2/3 του οποίου θα δοθούν για την αγορά κυρίως ευρωπαϊκών εξοπλισμών. Πρόκειται για την πρώτη πληρωμή στο πλαίσιο της πρώτης δόσης, συνολικού ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, που προορίζεται για την προμήθεια drones, και θα ακολουθήσουν κι άλλες εκταμιεύσεις.

Την ίδια μέρα η Ουκρανία υπέγραψε σύμβαση με τη Σουηδία για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων Gripen E αξίας 2,53 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε η σουηδική κατασκευάστρια «Saab», διευκρινίζοντας ότι προγραμματίζει να παραδώσει τα αεροσκάφη στη σουηδική υπηρεσία στρατιωτικού υλικού (FMV) το διάστημα 2029 - 2030.

Τον Οκτώβρη οι δύο κυβερνήσεις συνυπέγραψαν επιστολή προθέσεων για την αγορά μεταξύ 100 και 150 αεροσκαφών Gripen E από το Κίεβο, ενώ η Στοκχόλμη έχει γνωστοποιήσει ότι θα προχωρήσει στη δωρεά 16 παλαιότερων αεροσκαφών, τύπων C/D, για να ενισχυθεί η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα. Αυτά πρόκειται να παραδοθούν στις αρχές του 2027.

Από την πλευρά της η Δανία ανακοίνωσε το 30ό πακέτο στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, αξίας 671,8 εκατ. δολαρίων. Επιπλέον, έχουν διατεθεί περισσότερα κονδύλια για πυρομαχικά πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς.

Ουκρανία: 11 πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια τον Ιούνη

Ετσι η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της σε διυλιστήρια και διαδρομές τροφοδοσίας του ρωσικού στρατού πολύ πίσω από τη γραμμή του μετώπου. Την περασμένη βδομάδα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ενέκρινε εκστρατεία 40 ημερών για να «αναγκάσει» τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

Το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας δήλωσε χθες ότι μέσα στον Ιούνη οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 11 διυλιστήρια πετρελαίου, καθώς και εγκαταστάσεις μεταφοράς καυσίμων, στρατιωτικά εργοστάσια και άλλους στόχους. Η δε ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU δήλωσε ότι χτύπησε υπόστεγα όπου βρίσκονταν ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ούφα, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.300 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου, για δεύτερη φορά, όπως δήλωσε χθες ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης πλήγμα σε «στρατηγικής σημασίας» ρωσική στρατιωτικοβιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Πένζα, σε απόσταση 600 χλμ. από τη γραμμή του μετώπου. Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο κατονόμασε την εγκατάσταση ως τμήμα της ρωσικής κρατικής διαστημικής εταιρείας «Roscosmos», και δήλωσε ότι κατασκευάζει μεταξύ άλλων αισθητήρες για πυραύλους Κρουζ και για βαλλιστικούς πυραύλους.

Στο μεταξύ έγινε γνωστό ότι η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό υπήκοο για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου «Nord Stream» στη Βαλτική, λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο ύποπτος, που φέρεται ως Σέρχιι Κ., συνελήφθη στο Ρίμινι της Ιταλίας τον Αύγουστο του 2025 και εκδόθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβρη του ίδιου έτους. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.