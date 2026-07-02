ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Μαχητικά, με αγωνιστική δράση και αισιοδοξία οι προετοιμασίες για τη μάχη του έκτακτου συνεδρίου

Μαχητικά, με αισιοδοξία, ενότητα και συσπείρωση, οι εργαζόμενοι της Εύβοιας, τα σωματεία τους και η αγωνιστική διοίκηση του Εργατικού τους Κέντρου κλιμακώνουν τη δράση τους, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονται για την κρίσιμη μάχη του έκτακτου συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου, την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιούλη, ώστε να δώσουν μια ακόμα αποφασιστική απάντηση στην επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και της σαπίλας των εργατοπατέρων του Παναγόπουλου.

Η μάχη του έκτακτου συνεδρίου για να παραμείνει το Εργατικό Κέντρο στα χέρια των εργαζομένων γίνεται μέσα σε αγωνιστικούς ρυθμούς, με τα σωματεία να εντείνουν τη δράση και τη ζωντανή λειτουργία τους για τις ανάγκες και τα προβλήματα των εργαζομένων.

Μάλιστα, τις μέρες αυτές οι ρετσινάδες και δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας, μαζί με το Σωματείο και το Εργατικό του Κέντρο, οργανώνουν την απεργία τους και το νέο συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 15 Ιούλη, στις 11.30 π.μ., στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δίνουν συνέχεια στον αγώνα τους για να ζουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια. Εναν αγώνα, μέσα από τον οποίο έχουν πετύχει αποτελέσματα και κατακτήσεις, που τώρα ανοίγει ξανά τον δρόμο για να κερδίσουν αυξήσεις στους μισθούς για τους δασεργάτες του ειδικού προγράμματος και κατακτήσεις για τον κλάδο.

Παράλληλα τα συνδικάτα στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, στον Επισιτισμό - Τουρισμό και τις Κατασκευές σχεδιάζουν τη συνέχιση του αγώνα τους για κλαδικές ΣΣΕ, με το σωματείο της «ΦΑΜΑΡ» να συνεχίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα. Οι παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς για μέτρα Υγείας και Ασφάλειας συνεχίζονται, όπως επίσης οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και οι πολιτιστικές δραστηριότητες που δίνουν ανάσα ανακούφισης στις εργατικές - λαϊκές οικογένειες.

Την ίδια στιγμή, το Εργατικό Κέντρο είναι όλη μέρα ανοιχτό, με δεκάδες εργαζόμενους να διαβαίνουν το κατώφλι του καθημερινά για να απευθυνθούν σε αυτό και στα σωματεία για τα προβλήματά τους, ενώ καθημερινές είναι οι παρεμβάσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά και στην εργοδοσία για ζητήματα των εργαζομένων. Μια εικόνα ζωντανής λειτουργίας και δράσης, που δείχνει ότι το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας είναι πραγματικό αποκούμπι των εργαζομένων, ενώ από την άλλη αναδεικνύει την ένταση της επίθεσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς και τη ζωή τους γενικότερα.

Παράλληλα, με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται οι προβολές ταινιών στην αυλή του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, που διοργανώνουν για τρίτη χρονιά σωματεία της περιοχής με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου. Μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί πλατιά, με δεκάδες εργατικές - λαϊκές οικογένειες να προσέρχονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη βράδυ και να δίνουν ζωή στον αύλειο χώρο του Εργατικού Κέντρου.

Και είναι αυτή η δράση, η ζωντανή λειτουργία του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων, οι συλλογικές τους διαδικασίες και τα βήματα μπροστά στη συλλογική οργάνωση και την ανάπτυξη διεκδικήσεων που έχει γίνει καρφί στο μάτι της εργοδοσίας και έχει σκυλιάσει για να την ανακόψει.

Για αυτό το έκτακτο συνέδριο την Κυριακή 5 Ιούλη, που προκήρυξε το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου, όπως καταστατικά ήταν υποχρεωμένο μετά το σχετικό αίτημα δεκάδων αντιπροσώπων σωματείων της δύναμής του, αποτελεί μια κρίσιμη μάχη.

Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα της Εύβοιας βρίσκονται ξανά μπροστά στο καθοριστικό δίλημμα για το αν θα συνεχίσει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας να είναι η δύναμη και το πραγματικό τους αποκούμπι ή θα πέσει στα χέρια της εργοδοσίας και των μηχανισμών της. Για το αν θα συνεχίσει την αγωνιστική πορεία και την προσπάθεια ανασύνταξης του εργατικού κινήματος στην Εύβοια ή θα γυρίσει πίσω στην εποχή της κλειστής πόρτας για τους εργαζόμενους.