ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

«Το άρθρο 16 δεν θα αναθεωρηθεί!»

Κάλεσμα της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΜΑΣ στα συλλαλητήρια στις 14 Ιούλη, στο πλευρό των εργαζομένων στο Δημόσιο, ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

«Τώρα είναι η ώρα να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας! Αν η κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 νομίζουν ότι θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, είναι γελασμένοι». Τα παραπάνω τονίζει η Εκτελεστική Γραμματεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, καλώντας κάθε φοιτητή και φοιτήτρια στα συλλαλητήρια και τις κινητοποιήσεις στις 14 Ιούλη.

Στην Αθήνα το ραντεβού έχει δοθεί για τις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Οπως αναφέρει αναλυτικά στο κάλεσμά του το ΜΑΣ:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ σχεδιάζει να φέρει μέσα στον Αύγουστο στην Ολομέλεια της Βουλής την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, για να βάλει "ταφόπλακα" στις σπουδές μας!

Ντροπή! Προσπαθούν να αποφασίσουν "για εμάς χωρίς εμάς", να ψηφίσουν μια αντιδραστική τομή για τα πανεπιστήμιά μας, πίσω από την πλάτη των φοιτητών! Οι φοιτητές, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι που επίτηδες προχωράει η συζήτηση, δεν θα αφήσουμε να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια και να υποβαθμιστούν οι σπουδές και τα πτυχία μας.

Ηδη η κυβέρνηση έχει πάρει μια πρώτη απάντηση. Η πλειοψηφία των Φοιτητικών Συλλόγων της χώρας έχει τοποθετηθεί ενάντια στην αναθεώρηση με κοινή ανακοίνωση, έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις, μαχητικές κινητοποιήσεις έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και τη Βουλή.

Αυτό που φοβούνται είναι η οργάνωσή μας και ο συντονισμένος αγώνας μας.

Γι' αυτό η Σύνοδος των Πρυτάνεων διεξάγεται αυτές τις μέρες ...στη Σάμο, συζητώντας για το μέλλον των σπουδών μας, την προώθηση των αντιεκπαιδευτικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ. Πόσο πιο μακριά θα φτάσουν για να αποφύγουν τη φωνή των φοιτητών;

Γι' αυτό έχουν επιστρατευτεί οι διοικήσεις τόσων Ιδρυμάτων, που συγκροτούν αυτές τις μέρες πειθαρχικά συμβούλια για να φοβίσουν όποιον δεν συμβιβάζεται με την απαράδεκτη κατάσταση στις σπουδές μας. Η κλιμάκωση της καταστολής και των απειλών αποδεικνύει ότι τρέμουν τον αγώνα μας!

Τώρα είναι η ώρα να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας! Αν η κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 νομίζουν ότι θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, είναι γελασμένοι.

Την Τρίτη 14 Ιουλίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες διαδηλώνουμε σε όλη τη χώρα, σε κάθε πόλη, στο πλάι των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα που εκείνη τη μέρα καλούν σε στάση εργασίας και διοργανώνουν κινητοποιήσεις ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση!

Διαδηλώνουμε ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16!

Διαδηλώνουμε διεκδικώντας ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες μας και πτυχία με αξία!

Καλούμε κάθε Φοιτητικό Σύλλογο να πάρει τώρα απόφαση να βρεθεί στον δρόμο, κάθε εκλεγμένο στα Διοικητικά Συμβούλια να συμβάλει στην ενημέρωση, στην οργάνωση της πάλης.

Το δίκιο θα κριθεί στον δρόμο του αγώνα!».