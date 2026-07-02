ΤΟΥΡΚΙΑ

Συνεχίζονται οι διεργασίες στην αντιπολίτευση

Πυκνά συνεχίζονται τα παζάρια για τον προσανατολισμό του σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Τουρκία, όπου, μετά την «απομάκρυνση» του Οζγκιούρ Οζέλ με παρέμβαση δικαστηρίου και τον (φερόμενο ως προσωρινό) «επαναδιορισμό» του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του, φάνηκε καθαρά πόσο δυναμώνει η «μάχη» για τον ρόλο του στον αστικό πολιτικό χάρτη της χώρας.

Το στρατόπεδο Οζέλ ετοιμάζει νέα προσφυγή σε δικαστήριο της Αγκυρας και να ζητήσει τον διορισμό επιτροπής που θα συγκαλέσει άμεσα νέο συνέδριο, και όχι το φθινόπωρο όπως επιδιώκει η πλευρά Κιλιτσντάρογλου, που στοχεύει και στην εκλογή νέου σώματος συνέδρων. Την ίδια στιγμή, σενάρια εμφανίζουν το τμήμα αυτό του CHP να διαπραγματεύεται διάφορες επιλογές με το νεοφιλελεύθερο Καλό Κόμμα (ΙΥΙ), του οποίου μάλιστα ο σημερινός ηγέτης Μουσαβάτ Ντερβίσογλου έχει ήδη ταχθεί δημόσια στο πλευρό του Οζέλ.

Παράλληλα, στο φιλοκουρδικό τμήμα της αντιπολίτευσης, όπου βασικό θέμα είναι και τα νομοσχέδια με τα οποία θα προχωρήσει επίσημα η διαδικασία αφοπλισμού των μαχητών του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (ΡΚΚ), που ξεκίνησε συμβολικά πέρυσι, κερδίζουν έδαφος και συνομιλίες για τον ρόλο που θα μπορούσε να αναλάβει ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, πρώην συμπρόεδρος του HDP, πολιτικού προγόνου του σημερινού DEM, ο οποίος εκτίει ισόβια έχοντας καταδικαστεί για αδικήματα όπως «συνωμοσία κατά του κράτους», «συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις» κ.λπ. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Evrensel», σε συναντήσεις που έχουν ανώτατα στελέχη του DEM με την ηγεσία του ΑΚΡ (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ερντογάν) η κυβερνητική πλευρά δεν έχει αποδεχτεί αλλά ούτε και απορρίψει προτάσεις για τη χορήγηση χάρης στον Ντεμιρτάς. Η Περβίν Μπουλντάν, ανώτατο στέλεχος του DEM, εκτίμησε ότι μια αποφυλάκιση του Ντεμιρτάς δεν αποκλείεται να ακολουθήσει την ψήφιση των νέων νόμων, μεταφέροντας ότι και ο φυλακισμένος ηγέτης του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν θεωρεί πως «η απελευθέρωση του Ντεμιρτάς θα προσέφερε σημαντική ώθηση στη διαδικασία».

Αίσθηση προκάλεσε την περασμένη βδομάδα μια νέα παρέμβαση του Ντεμιρτάς, ο οποίος από τη φυλακή διαμήνυσε μέσω της ιστοσελίδας T24 ότι είναι δυνατή η διαμόρφωση μιας «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία», υποστηρίζοντας πως όσοι «κατανοήσουν σωστά τη ριζική μεταμόρφωση» που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία και επιδείξουν «ηθικό και πολιτικό θάρρος» μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική συμφωνία, «και τότε τα οφέλη δεν θα είναι δεκαπλάσια, αλλά πενηνταπλάσια ή εκατονταπλάσια». Χαρακτήρισε «καθοριστικό» τον ρόλο και τις αποφάσεις του Ερντογάν, καλώντας τον, εφόσον επιθυμεί, να ανοίξει τον δρόμο για «συμφωνίες αρχών, ηθικής και δικαιοσύνης», να βάλει τέλος στην «παρούσα περίοδο έντασης» και «να επιτρέψει μια νέα πολιτική αρχή». Εκτίμησε ακόμα πως σήμερα απουσιάζει μια συνολική στρατηγική προσέγγιση των σχέσεων Τούρκων και Κούρδων σε περιφερειακό επίπεδο, «και η σχέση Κούρδων και Τούρκων στην περιοχή δεν έχει επανεξεταστεί στρατηγικά», ισχυριζόμενος ότι τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ «μία περισσότερο συμπεριληπτική πολιτική, η οποία θα σέβεται τα δικαιώματα και το νομικό καθεστώς των Κούρδων, θα ήταν επωφελής για όλες τις πλευρές».