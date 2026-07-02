ΣΥΡΙΑ

Συνεχείς οι επισκέψεις Τούρκων υπουργών

Διαρκής και διευρυνόμενη είναι η συνεργασία που επιδιώκουν Τουρκία και Συρία υπό το καθεστώς του νέου «ηγέτη» της, τζιχαντιστή Αλ Σαράα, όπως έδειξε κι η νέα σειρά επίσημων επαφών που είχαν στη Δαμασκό στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης. Σε αυτή συμμετείχαν ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσίμ, που σε συνάντηση με τον ομόλογό του, Ανάς Χάταμπ, συζήτησε για τον διμερή συντονισμό στην ασφάλεια, στη μετανάστευση, στην εκπαίδευση της αστυνομίας και την αντιμετώπιση καταστροφών, γενικότερα μια σειρά πεδία της «δημόσιας τάξης και της ανάπτυξης της ικανότητας του συριακού κράτους». Με φόντο τις άφθονες επενδύσεις που Τούρκοι μεγαλοεπιχειρηματίες προτάσσουν στη Συρία, οι δύο πλευρές συζήτησαν και για την ανάπτυξη της τεχνολογίας δακτυλικών αποτυπωμάτων, την παραγωγή διαβατηρίων και εγγράφων ταυτότητας, αλλά και «εξοπλισμό ασφαλείας».