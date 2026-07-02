ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ.- Η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρει τεράστια δυνητικά οφέλη σε όλο τον κόσμο, αλλά εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους, ανέφεραν χτες 40 κορυφαίοι επιστήμονες και ειδικοί στην πρώτη έκθεση μίας ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής του ΟΗΕ για την τεχνολογία αυτή. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στις κυβερνήσεις σε μια εναρκτήρια σύνοδο του Παγκόσμιου Διαλόγου του ΟΗΕ για τη Διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις 6-7 Ιουλίου στη Γενεύη.

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ.- Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 900 άνθρωποι συνελήφθησαν την Τρίτη, στη διάρκεια ξενοφοβικών και αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα και οι οποίες ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές, αν και δεν έλειψαν βίαια επεισόδια και λεηλασίες. Η Τεμπέλο Μοζικίλε, αναπληρώτρια αρχηγός της αστυνομίας, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι από τις 120 πορείες που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, 108 ήταν ειρηνικές ενώ σε 12 χρειάστηκε να επέμβουν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου λόγω ταραχών.

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ.- Η αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο έκλεισε συμφωνία για την καταβολή 395.000.000 δολαρίων σε 530 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς και αρχιεράρχες για να σταματήσουν οι προσφυγές τους. Οι σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών και εφήβων που είχαν εκτυλιχθεί πριν από δεκαετίες, για πολύ καιρό παραγράφονταν, ώσπου η Καλιφόρνια ψήφισε νόμο που έδωσε παράθυρο τριών ετών σε θύματα να καταθέσουν αγωγές και μηνύσεις.

ΜΑΔΡΙΤΗ.- Τουλάχιστον 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν χτες, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά, όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε πρόσοψη κυβερνητικού κτιρίου στο κέντρο της πόλης Lleida, στην Καταλονία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, όταν το υπεραστικό λεωφορείο, που μετέφερε 55 επιβάτες, προσέκρουσε με σφοδρότητα περίπου στις 7.15 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.