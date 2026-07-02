Πέμπτη 2 Ιούλη 2026
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΒΕΛΓΙΟ
Φωτιά σε πολυκατοικία με τουλάχιστον έξι νεκρούς

Η δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα

2026 The Associated Press. All

Η δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με τη βελγική αστυνομία, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10.00 το πρωί της Τετάρτης, σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Linkeroever. Πυκνός καπνός έβγαινε από τον όγδοο όροφο της πολυκατοικίας, όπου ζουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα στο ισόγειο. Η Πυροσβεστική εκκένωσε 80 διαμερίσματα, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν πόρτα - πόρτα, καθώς οι πυροσβέστες αναζητούσαν τυχόν εγκλωβισμένους ή άλλα θύματα μέσα στο κτίριο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στη βελγική δημόσια τηλεόραση ότι η πυρκαγιά είχε «βαρύ απολογισμό», προσθέτοντας πως υπάρχουν σοβαρά και ελαφρά τραυματίες.

Κάτοικοι περιέγραψαν τη γρήγορη εξάπλωση του καπνού και το πώς αυτό δυσκόλεψε σημαντικά την εκκένωση των διαμερισμάτων.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μέχρι τα μέσα του απογεύματος η φωτιά είχε σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο. Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη, ενώ οι αρχές συνέχισαν την καταγραφή των ζημιών και την επιβεβαίωση του τελικού απολογισμού.

    

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