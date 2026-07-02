ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Καταγγέλλει την εξοργιστική απόφαση απαγόρευσης στο ΚΚ Σλοβακίας να γιορτάσει την 100ή επέτειο ίδρυσής του

Σε ανακοίνωσή του για την εξοργιστική απόφαση, που ανακοινώθηκε αυτές τις μέρες, που απαγόρευε στο ΚΚ Σλοβακίας να γιορτάσει τα 100 χρόνια του, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει τα εξής:

«Το ΚΚΕ καταδικάζει την αυθαίρετη και εξοργιστική απόφαση των αρχών της Σλοβακίας να καταδικάσουν το ΚΚ Σλοβακίας σε χρηματικό πρόστιμο χιλιάδων ευρώ και τα επτά μέλη του Προεδρείου της ΚΕ του σε χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης ενός έτους γιατί το 2021 διέπραξαν ...το "έγκλημα" να εορτάσουν τα 100 χρόνια ζωής του κόμματός τους με μια αφίσα με το σφυροδρέπανο και σύνθημα "Χωρίς σοσιαλισμό δεν θα λειτουργήσει". Πρόκειται για απόφαση που απαγορεύει στο ΚΚ Σλοβακίας να γιορτάσει τα 100 χρόνια της ιστορίας του!

Οι εμπνευστές της προκλητικής απόφασης ισχυρίζονται ότι η καμπάνια του ΚΚ Σλοβακίας προωθεί την "καταστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών", δηλαδή ό,τι ακριβώς καταπατά η εν λόγω δικαστική απόφαση με προφανή πολιτική σκοπιμότητα να εμποδίσει τη δράση των κομμουνιστών και τη διάδοση των ιδεών τους. Υπαγορεύεται από την εντεινόμενη πολεμική προετοιμασία και την επιδίωξη των αστικών τάξεων να κλιμακώσουν την αντεργατική επίθεση σε βάρος των εργαζομένων, του λαού, για αυτό επιδιώκουν με κάθε είδους κατασταλτικούς νόμους, απαγορεύσεις και διώξεις να φιμώσουν τη δράση των κομμουνιστών.

Δεν θα τα καταφέρουν.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους κομμουνιστές της Σλοβακίας όπως επίσης και αυτούς σε άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ όπως της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Ρουμανίας, των χωρών της Βαλτικής που προωθούνται ανάλογες αντικομμουνιστικές απαγορεύσεις. Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στο άθλιο "κυνήγι μαγισσών", τον αντικομμουνισμό, την παραχάραξη της Ιστορίας, την απαράδεκτη εξίσωση του κομμουνισμού με το τέρας του φασισμού. Απαιτούμε ανεμπόδιστη λειτουργία των ΚΚ και δράση των κομμουνιστών, να σταματήσουν όλες οι αντικομμουνιστικές διώξεις και να ανακληθεί κάθε ποινή σε βάρος τους.

Ο αντικομμουνισμός δεν θα περάσει. Ο σοσιαλισμός είναι το φωτεινό μέλλον της ανθρωπότητας».