Πέμπτη 2 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Μεγάλη αύξηση θυμάτων και στην Ισπανία

Ακόμα και με την ίδια τους τη ζωή συνεχίζουν να πληρώνουν τα εργατικά - λαϊκά στρώματα την ανυπαρξία ουσιαστικής πρόληψης με κρατική ευθύνη για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών στην Ευρώπη.

Μεγάλος είναι ο αριθμός των θυμάτων και στην Ισπανία, όπου σύμφωνα με την καταγραφή του Ινστιτούτου Υγείας Carlos III, τον Ιούνη σημειώθηκαν 1.000 επιπλέον θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη. Το νούμερο είναι υπερδιπλάσιο από αυτό που είχε καταγραφεί τον Ιούνη του 2025, που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet) συνεχίζει να τον χαρακτηρίζει τον θερμότερο από τότε που άρχισαν να καταγράφονται σχετικά στοιχεία.

Ο αρμόδιος για την περιφέρεια της Ευρώπης διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Χανς Χένρι Κλούγκε, δήλωσε στο μεταξύ ότι «αυτός ο καύσωνας είναι μια γενική δοκιμή για όσα έρχονται».

    

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