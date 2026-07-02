ΝΕΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Εντείνεται η αγωνιστική δράση μπροστά στο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

14 Ιούλη η στάση εργασίας στο Δημόσιο | Αύριο απεργούν οι ναυτεργάτες στη Ραφήνα, 19 Ιούλη οι εμποροϋπάλληλοι σε όλη τη χώρα

Με την αυριανή απεργία των ναυτεργατών στη Ραφήνα, τη στάση εργασίας στο Δημόσιο στις 14 Ιούλη ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση, την απεργία στο Εμπόριο στις 19 Ιούλη συνεχίζεται η αγωνιστική δράση κλάδων και χώρων δουλειάς το επόμενο διάστημα.

Μια δράση που παίρνει τη σκυτάλη από τις απεργιακές κινητοποιήσεις της περασμένης βδομάδας για ΣΣΕ με αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων, μέτρα υγείας και ασφάλειας, σταθερό και μειωμένο εργάσιμο χρόνο κ.ά.

Ταυτόχρονα, όλες αυτές οι κινητοποιήσεις γίνονται «κρίκοι» στην προετοιμασία του μεγάλου πανελλαδικού παλλαϊκού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη, στα εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ. Τις μέρες δηλαδή που θα κορυφώνεται η προσπάθεια εξαπάτησης του λαού και τα καλέσματα να προσαρμοστεί στα «κοστολογημένα προγράμματα» διάλυσης της ζωής του, θα κορυφώνεται και η δράση του πραγματικού «αντίπαλου δέους»: Του οργανωμένου εργατικού - λαϊκού κινήματος που θα δίνει απάντηση στην επιχείρηση εξουδετέρωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας και στην αντιλαϊκή σταθερότητα που υπηρετούν παλιοί και νέοι «κυβερνητικοί σωτήρες».

Στάση εργασίας σήμερα από τους υγειονομικούς για τα ΒΑΕ

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν, σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα Πέμπτη, στις 12.30 μ.μ. στη Βουλή, προχωρούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία με κάλεσμα των σωματείων τους, απαιτώντας την ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσοι εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες. Κι αυτό γιατί σήμερα μπαίνει στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την «ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών», όπου περιλαμβάνεται και η ρύθμιση για ένταξη κάποιων ειδικοτήτων στα ΒΑΕ. Τα σωματεία των υγειονομικών απαιτούν να μπει τέλος στον άδικο και απαράδεκτο διαχωρισμό, μαζί και με άλλα μέτρα στήριξης, όπως μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, μείωση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, μέσα προστασίας, μαζικές μόνιμες προσλήψεις κ.λπ.

Στις 14 Ιούνη η πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας





Τη «σκυτάλη» θα πάρουν συνολικά οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που οργανώνουν τηνπανδημοσιοϋπαλληλική πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ, μεενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 μ. στα Προπύλαια μαζί με τους Φοιτητικούς Συλλόγους (βλ. δίπλα) και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή.

«Μέσα στο καλοκαίρι και με προφανή στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων των εργαζομένων, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές, μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος» σημειώνει η ΑΔΕΔΥ, προσθέτοντας ότι «οι επιχειρούμενες αλλαγές αποτελούν αιτία πολέμου. Αφορούν ολόκληρο τον λαό και όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους».

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους Ομοσπονδίες και Σωματεία στο Δημόσιο σημείωναν πως η κυβέρνηση «επιχειρεί κατακαλόκαιρο, όπως έκαναν όλες οι κυβερνήσεις όταν περνούσαν τα πιο αντιλαϊκά νομοθετήματα, να κάνει στα μουλωχτά το πρώτο βήμα για την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος. Ο στόχος τους είναι καθαρός: Να ανοίξει ο δρόμος για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση, πλέον και με τη συνταγματική βούλα, τη δυνατότητα να απολύει εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Σαν τον κλέφτη, η κυβέρνηση νομίζει ότι θα περάσει χωρίς αντιδράσεις τη συνταγματική κατοχύρωση της αντιλαϊκής πολιτικής! Δεν τους φτάνει η αναθεώρηση του άρθρου 103 για να ανοίξει ο δρόμος των απολύσεων στο Δημόσιο. Βάζουν στο στόχαστρο και το άρθρο 16, για να γίνει συνολικά η Ανώτατη Εκπαίδευση ακόμα πιο ακριβή και απρόσιτη για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Βάζουν χέρι και στο άρθρο 79, για να μπει συνταγματικός "κόφτης" στις κοινωνικές δαπάνες».

Στο μεταξύ, η ΔΑΣ καλεί σε αγωνιστικό ξεσηκωμό ενώ με αφορμή τη σύσκεψη Ομοσπονδιών που έγινε τη Δευτέρα, καταγγέλλει ότι «οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζουν στο κόμμα του Τσίπρα, χέρι - χέρι με την κυβερνητική ΔΑΚΕ, στήριξαν για ακόμα μια φορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την αντιλαϊκή της πολιτική!».

Αύριο απεργούν οι ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφήνας

Απεργία πραγματοποιούν αύριο Παρασκευή οι ναυτεργάτες στα ακτοπλοϊκά πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας, με αποφάσεις των σωματείων τους.

Στο πλαίσιο της απεργίας η Πανελλήνια Ενωση Μηχανικών Εμπορικών Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ενωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής ΕΝ «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στις 10 π.μ. έξω από το επιβατηγό - οχηματαγωγό «Super Ferry». Οι ναυτεργάτες απεργούν κόντρα στις μεγάλες ελλείψεις των λιμενικών υποδομών, που οδηγούν σε συνθήκες εξουθένωσης και υπονόμευσης της ασφάλειας της δικής τους και των επιβατών.

Ελλείψεις που μεγεθύνονται λόγω της υπερφόρτωση του λιμανιού, αφού το λιμάνι της Ραφήνας διαθέτει 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και 11 πλοία. Για αυτό πλοία αναγκάζονται να παραμένουν εκτός λιμένα και να αγκυροβολούν σε θαλάσσια περιοχή που δεν είναι χαρακτηρισμένη ως αγκυροβόλιο. Αυτή η τακτική αυξάνει τον εργάσιμο χρόνο, ενώ όσοι ναυτεργάτες είναι εκτός υπηρεσίας στερούνται το δικαίωμα της εξόδου. Με τη σειρά της η εξουθένωση των πληρωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, με απώλειες τόσο υλικές όσο και ανθρώπινες.

Περαιτέρω, η συσσώρευση πλοίων επιβαρύνει την κυκλοφορία στο οδικό σύστημα της περιοχής, δημιουργώντας επιπλέον κινδύνους. Για παράδειγμα, βυτία μεταφοράς καυσίμων διέρχονται μέσα από τον αστικό ιστό, ενώ σε ώρες αιχμής οι δρόμοι «μπλοκάρουν», δυσχεραίνοντας την πρόσβαση και την ασφάλεια των κατοίκων. Ακόμα, ο κίνδυνος αυξάνεται σε συνθήκες αντιπυρικής περιόδου, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής.

Ολα αυτά, τονίζουν τα δύο σωματεία, «γίνονται στο όνομα της κερδοφορίας και του ανταγωνισμού των ναυτιλιακών εταιρειών». Ξεκαθαρίζουν ότι «οι ναυτεργάτες δεν έχουν καμία δουλειά να στοιχηθούν πίσω από τα συμφέροντα της μίας ή της άλλης εταιρείας» και καταγγέλλουν τη στάση της πλειοψηφίας στη διοίκηση της ΠΝΟ, που για άλλη μια φορά δεν έχει πάρει θέση γι' αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα.

Τα σωματεία απαιτούν: Αύξηση των οργανικών συνθέσεων, ώστε να μην παραβιάζονται οι ΣΣΕ και οι ώρες ανάπαυσης του πληρώματος. Σύγχρονη, ασφαλή λιμενική υποδομή. Να τοποθετηθεί άμεσα βοηθητικό ρυμουλκό στο λιμάνι της Ραφήνας, για την ασφαλή κίνηση των πλοίων.

Οι ναυτεργάτες απευθύνονται και στους επιβάτες και τους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας να γίνει και δική τους υπόθεση η απεργία, «απαιτώντας καμία θυσία της ασφάλειας και της ζωής μας για την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των εφοπλιστών».

Σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Πειραιά στηρίζει την απεργία που έχουν προκηρύξει τα σωματεία μέλη του ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Χτες έγινε μάλιστα γνωστό ότι ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας προσέφυγε στα δικαστήρια κατά των αποφάσεων κήρυξης της απεργίας που έχουν πάρει τα σωματεία, προσπαθώντας να εμποδίσει την πραγματοποίηση της απεργίας.

Πανελλαδική απεργία στο Εμπόριο στις 19 Ιούλη

Με αιτήματα μεταξύ άλλων για «κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας - Υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας - Αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο», η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) και τα Σωματεία μέλη της οργανώνουν την πανελλαδική απεργία στο Εμπόριο την Κυριακή 19 Ιούλη. Η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας θα γίνει στις 10.30 π.μ., Σταδίου και Αιόλου.

«Την ίδια ώρα που οι εργοδοτικοί φορείς καθυστερούν και τρενάρουν την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να περάσει στα μουλωχτά νέα αντεργατική ρύθμιση για επέκταση της δουλειάς τις Κυριακές και αργίες σε περισσότερους κλάδους. Μάλιστα, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, χαρακτηρίζοντας την κυριακάτικη αργία "στρέβλωση", που τώρα αποκαθίσταται», τονίζει η ΟΙΥΕ στην ανακοίνωσή της.

Παράλληλα καταγγέλλει όλες τις κυβερνήσεις των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ που έφεραν νομοθετικές ρυθμίσεις για την επέκταση της δουλειάς την Κυριακή, αρχικά ως «εξαίρεση» που τώρα πλέον η συζήτηση αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου, με επέκταση και σε άλλους κλάδους.

Η ΟΙΥΕ σημειώνει την τεράστια κερδοφορία των ομίλων στον κλάδο, με τα «Jumbo» π.χ. να ανακοινώνουν κέρδη 320 εκατ. ευρώ (+3,6%), τις 5 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να κάνουν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία, τον όμιλο Φουρλή να ανακοινώνει αύξηση κερδών κατά 52%, τα «Attica» να πλησιάζουν κέρδη - ρεκόρ και εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ενώ το «Πλαίσιο» τζίρο μισό δισ. και αύξηση κερδών 124%!

Αναδεικνύει μάλιστα ότι για να υπηρετείται αυτή η κερδοφορία, κυβέρνηση και εργοδότες τρομοκρατούν τους εργαζόμενους. «Πότε με την επίκληση των "εξαγορών κι επενδύσεων", πότε της "εξασφάλισης της βιωσιμότητας" των επιχειρηματικών ομίλων, πότε βαφτίζοντας "εκσυγχρονισμό" και "αναδιάρθρωση" τα σχέδιά τους, προχωράνε σε νέα επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων!».

Συγκεκριμένα, θυμίζει το κλείσιμο του πολυκαταστήματος «NΟΤΟS» στην Αθήνα με απόλυση πάνω από 160 εργαζομένων, τις απολύσεις με τη μορφή της εθελούσιας στα «ΙΚΕΑ», την εξαγορά του «ΚΡΗΤΙΚΟΣ» από τον «ΜΑΣΟΥΤΗ» που συνοδεύεται από απολύσεις.

«Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε! Ποτέ και τίποτα δεν μας χαρίστηκε» τονίζει η ΟΙΥΕ και καλεί η Κυριακή 19 Ιούλη «να αποτελέσει ημέρα ανάτασης για όλο τον κλάδο, ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε στις εργοδοτικές ενώσεις να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση».

«Στο πόδι» ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

Στο παραπάνω πλαίσιο, με περιοδείες και εξορμήσεις ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας «οργώνει» τα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής, ώστε κάθε εργαζόμενος του κλάδου να εκφράσει την αγανάκτηση που συσσωρεύεται με συμμετοχή στην απεργία.

Ετσι το ΔΣ και τα μέλη του ΣΕΑ πραγματοποίησαν εξορμήσεις στα «Notos», στα «Attica», στο «Golden Hall», που τα καταστήματα ήταν ανοιχτά έως της 11 μ.μ. λόγω της «βραδιάς μόδας», στα «Μy market» και στα «Lidl» στον Βύρωνα, στον «Κρητικό» στην Ηλιούπολη. Παράλληλα, το Σωματείο παρενέβη χτες και στα εμπορικά καταστήματα της Ερμού, όπου υπήρχε black out για αρκετή ώρα, απαιτώντας οι εργαζόμενοι να μεταφερθούν σε δροσερό και σκιερό μέρος και καταγγέλλοντας πως οι εργοδότες τούς είχαν μέσα στον ήλιο μέχρι να αποκατασταθεί το ρεύμα.

Σήμερα το Σωματείο προγραμματίζει εξόρμηση στον «Σκλαβενίτη» στους Αμπελόκηπους και στα γύρω εμπορικά καταστήματα, στον πεζόδρομο Περιστερίου (Εθνικής Αντιστάσεως) ενώ το Σάββατο καλεί σε παρέμβαση ενάντια στη «Λευκή Νύχτα» στο Ιλιον.

Νέες στάσεις εργασίας στη «ΦΑΜΑΡ»

Τέλος, σε νέες στάσεις εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας «ΦΑΜΑΡ», αύριο Παρασκευή, στο τέλος κάθε βάρδιας, μετά από κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων, συνεχίζοντας τον αγώνα για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις και δικαιώματα.

Στο κάλεσμά του, το Σωματείο σχολιάζοντας την κίνηση της εργοδοσίας να καταθέσει νέα πρόταση για το ύψος της ετήσιας αύξησης, τονίζει ότι «η διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει προκλητικά τον δρόμο της κοροϊδίας. Μετά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις μας, εμφάνισε μια "νέα", δήθεν βελτιωμένη πρόταση αναπροσαρμόζοντας την αύξηση από το προκλητικό 2% στο εξίσου εμπαικτικό 2,25%.

Η κίνηση αυτή αποτελεί καθαρή κοροϊδία απέναντι στις πραγματικές μας ανάγκες και στο κύμα ακρίβειας που εξανεμίζει το εισόδημά μας και την επιστρέφουμε ως απαράδεκτη!».

Σημειώνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το κρίσιμο γεγονός ότι «ακόμη και αυτός ο ελιγμός της εργοδοσίας, αυτή η ελάχιστη προσαρμογή, δεν δόθηκε από "γενναιοδωρία". Εγινε αποκλειστικά κάτω από την πίεση και τον φόβο που τους προκάλεσε η συμμετοχή των εργαζομένων στις προηγούμενες στάσεις εργασίας του Σωματείου μας. Η διοίκηση ανασκουμπώθηκε γιατί στριμώχθηκε από την αποφασιστικότητά μας». Και προσθέτει:

«Αυτό αποδεικνύει τη δύναμή μας. Αν με τη συμμετοχή μας στις 4 αυτές κινητοποιήσεις τούς αναγκάσαμε να κάνουν πίσω έστω και μισό βήμα, φανταστείτε τι μπορούμε να πετύχουμε αν νεκρώσουν τα πάντα. Αν έχουμε μαζική συμμετοχή σε όλα τα εργοστάσια και σε όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα. Τότε είναι που θα μας πάρουν πραγματικά στα σοβαρά. Μόνο τότε θα ωθηθούν σε πραγματικές, ουσιαστικές αυξήσεις».