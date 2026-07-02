ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ «INTRACOM TELECOM»

Καμία καθυστέρηση στην καταβολή μισθοδοσίας απαίτησαν με στάση εργασίας

Με τρίωρη στάση εργασίας χθες οι εργαζόμενοι στην «Intracom Telecom», με απόφαση του επιχειρησιακού τους Σωματείου, έδωσαν απάντηση στην προσπάθεια της εργοδοσίας να μεταβάλει την ημερομηνία πληρωμής αργότερα από την προβλεπόμενη και αναγραφόμενη στις συμβάσεις των εργαζομένων. Μάλιστα, όπως επισημαίνει το Σωματείο, αυτή η προσπάθεια γίνεται για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Το Σωματείο απαιτεί να σταματήσει εδώ και τώρα η εταιρεία να καταπατά τους όρους των συμβάσεων των εργαζόμενων, και ταυτόχρονα θέτει επιτακτικά την υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης.

Οπως τονίζει, «η εργοδοτική πλευρά αρνείται να συζητήσει για υπογραφή ΣΣΕ, ενώ αντιμετωπίζει τα αιτήματά μας με χλευασμό, ισχυριζόμενη τάχα ότι η μισθοδοσία έχει αυξηθεί σε σχέση με πριν 2 χρόνια».

Συνεχίζοντας θυμίζει πως οι μισθοί είναι παγωμένοι εδώ και 2 χρόνια και η εργοδοσία συντηρεί το κλίμα ανασφάλειας, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να παραιτούνται, ενώ η δουλειά εντατικοποιείται για όσους μένουν πίσω. «Η εργοδοσία για άλλη μια χρονιά κάνει λόγο για "δύσκολη στιγμή", πάλι ζητάει να βάλουμε πλάτη. Πάλι ισχυρίζεται ότι η υπογραφή ΣΣΕ δεν είναι ρεαλιστική, θεωρώντας ότι ρεαλισμός είναι οι παγωμένοι μισθοί, η ανασφάλεια πληρωμής, η εντατικοποίηση λόγω των μαζικών αποχωρήσεων και απολύσεων».

Ρεαλισμός είναι Συλλογική Σύμβαση με αυξήσεις και μείωση του εργάσιμου χρόνου με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, τονίζει το Σωματείο και καλεί τους εργαζόμενους σε οργάνωση και ετοιμότητα.