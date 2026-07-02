ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θετικό «ξεμούδιασμα» για ΠΑΟ και ΠΑΟΚ

Με θετικό βαθμό ολοκλήρωσαν τα πρώτα τους αγωνιστικά τεστ στο πλαίσιο της προετοιμασία τους στην Ολλανδία Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, παίρνοντας τις νίκες σε φιλικά ματς που έδωσαν, παρότι αυτά είχαν τον χαρακτήρα του «ξεμουδιάσματος» και για τις δύο ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα τη Χέλμοντ Σπορ, ομάδα β' κατηγορίας της Ολλανδίας, με 4-0, έχοντας ως σκόρερ τους Αντίνο (ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και ξεχώρισε), Ταμπόρδα και Τεττέη. Ο δε ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 4-1 της Μπέβερεν, έχοντας ως σκόρερ τους Ζαφείρη (δις), Μύθου και Πέλκα.

Οι τεχνικοί των ελληνικών ομάδων, ο Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ του Παναθηναϊκού και ο Ιταλός Αλέσιο Λίσι του ΠΑΟΚ, δοκίμασαν πρόσωπα και σχήματα, παίρνοντας μια πρώτη «γεύση» από τους παίκτες τους.