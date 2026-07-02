ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

Εκλεισε ξαφνικά τους δημοτικούς χώρους άθλησης

Αντιμέτωποι με την αιφνιδιαστική κίνηση του δήμου Νεάπολης - Συκεών να βάλει λουκέτο στα δημοτικά αθλητικά κέντρα από χθες 1η Ιούλη, λόγω λήξης των προσωρινών αδειών λειτουργίας, βρίσκονται αθλούμενοι και προπονητές.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Νεάπολης - Συκεών καλεί τη διοίκηση του δήμου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση αδειοδότηση και επαναλειτουργία των δημοτικών χώρων άθλησης. Χθες το απόγευμα πήρε πρωτοβουλία έκτακτης κινητοποίησης στο γήπεδο Στρεμπενιώτη στη Νεάπολη, προκειμένου να εκφραστεί μαχητικά η λαϊκή απαίτηση.

Σε ανακοίνωσή της η «Λαϊκή Συσπείρωση» αναδεικνύει τις σοβαρές ευθύνες της δημοτικής αρχής, που δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης νέων αδειών με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας που θέτει ο νόμος του 2021, ενώ εδώ και 5 χρόνια δεν έχει ενημερώσει προπονητές και αθλητές.

Σημειώνει ότι αυτή η εξέλιξη έχει σοβαρές επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους δημότες. Τονίζει ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα που πρέπει να το απολαμβάνουν δωρεάν όλοι, και ότι ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός συμβάλλει όχι μόνο στην ψυχαγωγία αλλά και στη σωματική υγεία των αθλούμενων, ενισχύοντας έτσι τον τομέα της πρόληψης.

Και απαιτεί από τη διοίκηση του δήμου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση αδειοδότηση και επαναλειτουργία των δημοτικών χώρων άθλησης. Διεκδικεί πλήρη κρατική χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, πρόσληψη όλου του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού, δραστική μείωση έως πλήρη κατάργηση των υπέρογκων συνδρομών που βαραίνουν αθλητικά σωματεία και αθλούμενους.