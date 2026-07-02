Πέμπτη 2 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027
Για το απόλυτο η Εθνική ανδρών

Με στόχο να κλείσει νικηφόρα την παρουσία της στην α' φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, η Εθνική ομάδα ρίχνεται στις υποχρεώσεις της για το καλοκαιρινό «παράθυρο» της FIBA: Σήμερα Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου (19.00 - ΕΡΤ1), ενώ την Κυριακή υποδέχεται την Πορτογαλία στη «Sunel Arena» για την 6η και τελευταία αγωνιστική (19.30 - ΕΡΤ1).

Μέχρι στιγμής η Εθνική με απολογισμό 3-1 βρίσκεται στην 1η θέση, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στον β' γύρο των προκριματικών, όπου προκρίνονται οι 3 πρώτες των ομίλων μεταφέροντας τους βαθμούς τους στους νέους ομίλους που θα σχηματιστούν. Στόχος για τους διεθνείς του Βασίλη Σπανούλη είναι να κάνουν το 2 στα 2 στα ματς που απομένουν, εξασφαλίζοντας την πρωτιά, και να διατηρήσουν τη θετική συγκομιδή τους ενόψει του β' γύρου και των διασταυρώσεων που θα υπάρξουν.

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος της Εθνικής διασταυρώνεται με τον 1ο όμιλο της α' φάσης, όπου συμμετέχουν Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία και Δανία, με τις τρεις πρώτες να έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στη β' φάση.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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