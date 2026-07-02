ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Πραγματικά σύγχρονο σήμερα είναι η μείωση του εργάσιμου χρόνου με αυξήσεις στους μισθούς

Δεν κρύβουν τη χαρά τους η εργοδοσία του ΟΤΕ, η κυβέρνηση, αλλά και οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, για την εφαρμογή νέων τρόπων έντασης της εκμετάλλευσης στον Ομιλο ΟΤΕ, παίζοντας νέα πράξη στο έργο της έντασης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται πως ο ΟΤΕ προχώρησε στην εφαρμογή 5 επιπλέον «μοντέλων διευθέτησης» του εργάσιμου χρόνου, με σκοπό να θωρακίσει την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητά του. Ολα αυτά σε έναν κλάδο που είναι στον πυρήνα της στροφής στην πολεμική οικονομία, με τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε ΗΠΑ - ΕΕ - Κίνα να καθορίζει τις εξελίξεις και τις κινήσεις της εργοδοσίας.

Οι 5 αποχρώσεις της «διευθέτησης» (4ήμερο - 10ωρο, επέκταση εργάσιμου χρόνου σε 48 ώρες τη βδομάδα, 8ωρο «σπαστό», μείωση ωραρίου με μείωση αποδοχών, 10ήμερη τηλεργασία) έρχονται να προστεθούν πάνω στις ήδη υπάρχουσες (stand by, «ευέλικτα ωράρια»), μετατρέποντας τον εργάσιμο χρόνο σε «ακορντεόν» και τα ωράρια σε «μέσους όρους».

Μάλιστα η εργοδοσία πέρασε τα παραπάνω μέσα στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ΟΤΕ, με την αγαστή συνεργασία και τις υπογραφές των δυνάμεων των ΠΑΣΟΚ/ΝΔ στο επιχειρησιακό Σωματείο, οι οποίοι τονίζουν πως «θεωρούμε πως η υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης αποτελεί ένα θετικό βήμα για τη θεσμική κατοχύρωση επιλογών ευελιξίας στην εργασία, με κανόνες, όρια και συλλογική παρακολούθηση».

Πώς λοιπόν να μη νιώθουν δικαιωμένοι η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας (ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ) που βλέπουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους να γίνονται πράξη. Αλλωστε η ίδια η Σύμβαση δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης του κριτηρίου της εργοδοσίας του ΟΤΕ για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μοντέλων.

Οπως αποτυπώνεται στο άρθρο 3 της Συλλογικής Σύμβασης (παρ. 3-3): «Κατά τη διάρκεια της περιόδου πιλοτικής εφαρμογής θα αξιολογηθεί η λειτουργικότητα των ευέλικτων ρυθμίσεων απασχόλησης, η επίδρασή τους στην παραγωγικότητα, καθώς και η συμβατότητά τους με τις επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρείας».

Επιπλέον στο άρθρο 6 (παρ 6-1), ορίζεται ρητά πως «οι ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης εγκρίνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται κατά την αξιολόγηση του σχετικού αιτήματος, και δύνανται να παρατείνονται για συγκεκριμένο πάντα χρονικό διάστημα, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και το επιτρέπουν οι εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρείας (...)».

Η πιλοτική εφαρμογή τους καμία σχέση δεν έχει με τη μείωση του εργάσιμου χρόνου και την αύξηση του ελεύθερου ποιοτικού χρόνου για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Αντίθετα, εφαρμόζονται με στόχο την αύξηση των κερδών, της ανόδου της παραγωγικότητας της εργασίας που είναι δεμένη με την ένταση της εκμετάλλευσης.

Τα παραπάνω σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ.

«Σύγχρονο και καινοτόμο για τους εργαζόμενους στον Ομιλο είναι η μείωση του εργάσιμου χρόνου με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς»

Συγκεκριμένα η ΤΕ Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής σημειώνει ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ μέσω της υπουργού Ν. Κεραμέως έσπευσε να παρουσιάσει με διθυραμβικά σχόλια και ως "καινοτομία" την εφαρμογή της δήθεν "τετραήμερης εργασίας" στον Ομιλο ΟΤΕ. Από κοντά και εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, που το τελευταίο διάστημα παίρνει ενεργό μέρος στο rebranding του Αλ. Τσίπρα... η οποία στο πρωτοσέλιδό της μάλιστα διαφημίζει την απαράδεκτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αναποδογυρίζοντας την πραγματικότητα. Και την πλασάρει ως δήθεν "συμφωνία των εργαζομένων" - εννοώντας την πλειοψηφία της διοίκησης του σωματείου, που είναι δυνάμεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ...

Αυτό που ΔΕΝ λένε όλοι αυτοί είναι ότι βασικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην απαράδεκτη συμφωνία, προβλέπουν: Την πρόβλεψη για 10ωρη εργασία την ημέρα, τη δυνατότητα απασχόλησης έως και 48 ώρες την εβδομάδα, την "πληρωμή" σε ρεπό ή άδεια, την εφαρμογή της συμφωνίας με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες (π.χ. σε περιόδους υψηλής απασχόλησης)!».

Συνεχίζοντας επισημαίνει πως «ο Ομιλος ΟΤΕ μας "πουλάει παραμύθι" ότι δήθεν νοιάζεται για τις ανάγκες μας, ως εργαζόμενοι. Γιατί την ώρα που απέρριψε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων για ουσιαστικές αυξήσεις, ξεπάγωμα των τριετιών, μείωση του εργάσιμου χρόνου, αύξηση αδειών με πληρωμή, ενίσχυση των επιδομάτων για τους εργαζόμενους με παιδιά, για το δικαίωμα της αποσύνδεσης στην τηλεργασία.

Την ίδια ώρα προωθεί προγράμματα που προσαρμόζουν ακόμη περισσότερο τη ζωή και τον χρόνο των εργαζομένων στις ανάγκες της κερδοφορίας, εντείνοντας την εκμετάλλευση και ενισχύοντας την ευελιξία ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης απασχόλησης. Αραγε πώς ακριβώς βελτιώνεται η καθημερινότητά μας, όταν ένας εργαζόμενος θα μπορεί να βρίσκεται εκτός σπιτιού ακόμα και 12 ώρες τη μέρα, αν προσθέσουμε και τον χρόνο μετακίνησης, που αναμετριόμαστε καθημερινά στους κυριολεκτικά πηγμένους δρόμους; Και αυτή η αλήθεια δεν αλλάζει, όσο και να "πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες" η διεύθυνση του ομίλου, όπως στο πρόσφατο δελτίο Τύπου που αναμάσησε διάφορα ευχολόγια για δήθεν "σύγχρονο ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον", για "ευελιξία" και για "καλύτερη ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής"».

Σχολιάζοντας δε τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας για ακόμα μεγαλύτερη διευθέτηση, η ΤΕ Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του ΚΚΕ ξεκαθαρίζει πως «και για να μην ξεχνιόμαστε... την ώρα που εκπρόσωποι από το κόμμα Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ ή τον ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται στα τηλεοπτικά πάνελ και μιλάνε για "περισσότερο ελεύθερο χρόνο" και "καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και τη ζωή", θυμόμαστε πως είναι οι ίδιοι που έχουν στηρίξει και εφαρμόσει διαδοχικά όλους τους νόμους που ξετινάζουν τον εργάσιμο χρόνο και επέκτειναν τη λεγόμενη "ευελιξία" στην εργασία και τη διευθέτηση, στρώνοντας μαζί με τη ΝΔ το έδαφος για τη σημερινή επίθεση της εργοδοσίας.

Αλλη μια απόδειξη ότι το κρίσιμο ζήτημα για τους εργαζόμενους που οργίζονται δίκαια, είναι μαζί με τον Μητσοτάκη να ηττηθεί και η πολιτική του, και αυτό σημαίνει να ηττηθούν και όλοι οι επίδοξοι "Μητσοτάκηδες"... Για να νικήσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός! Γιατί την ίδια ώρα σε όλη την κοινωνία και στον Ομιλο ΟΤΕ, που βρίσκεται στην "καρδιά" της εφαρμογής της τεχνολογικής αιχμής, και αξιοποιούνται όλο και περισσότερο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμοί και ψηφιακά συστήματα, το σύγχρονο και αναγκαίο θα ήταν να ανοίγει η συζήτηση για ουσιαστική μείωση του εργάσιμου χρόνου, για σταθερό ημερήσιο ωράριο, για αυξήσεις στους μισθούς.

Για αυτό οι εργαζόμενοι στον Ομιλο ΟΤΕ, στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής έχουν επιλογή.

Να συμπορευτούν με το ΚΚΕ στον αγώνα! Για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν τα κέρδη των ομίλων!

Και ψηφίζοντας ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές να ενισχύσουν τον δικό τους αγώνα για καλύτερη ζωή! Να νιώθει την καυτή ανάσα του λαού κάθε επίδοξη αντιλαϊκή κυβέρνηση όταν πάει να υλοποιεί τα αντιλαϊκά της σχέδια!

Να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ που παλεύει για ριζικές αλλαγές και έχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας και οργάνωσης της οικονομίας, τον σοσιαλισμό. Ωστε τα μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής μας να αξιοποιούνται προς όφελος των εργαζομένων και των αναγκών τους», καταλήγει η ανακοίνωση.