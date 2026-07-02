ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Η πραγματικότητα πίσω από τις διακηρύξεις...

Σε πρόσφατη ημερίδα με θέμα «Φροντίδα και Φιλοξενία: οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Κεντρική Μακεδονία» που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, υποστηρίχτηκε ένθερμα η ανάγκη εγκατάλειψης του «ιδρυματικού μοντέλου» και ενίσχυσης της διαβίωσης των ΑμεΑ μέσα στην κοινότητα. Η λεγόμενη «αποϊδρυματοποίηση» παρουσιάστηκε ως κοινός στόχος ενώ ασκήθηκε κριτική στα μεγάλα ιδρύματα.

Ωστόσο, πίσω από τις διακηρύξεις περί δικαιωμάτων και ανεξάρτητης διαβίωσης αποκαλύφθηκε για ακόμη μία φορά η απουσία ουσιαστικού σχεδιασμού για το μέλλον των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), τη χρηματοδότησή τους και την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία.

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Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, από το 2025 έως το 2029 θα μειώνεται σταδιακά η συγχρηματοδότηση των κοινωνικών δομών μέσω ΕΣΠΑ, με αντίστοιχη αύξηση της εθνικής συμμετοχής. Καμία δέσμευση δεν αναλήφθηκε για το τι θα συμβεί μετά το 2029, επιβεβαιώνοντας ότι η λειτουργία των ΣΥΔ εξακολουθεί να εξαρτάται από προγράμματα με ημερομηνία λήξης και όχι από μόνιμη κρατική ευθύνη. Δεν παρουσιάστηκε σχέδιο μόνιμης χρηματοδότησης ούτε σχεδιασμός ανάπτυξης νέων ΣΥΔ. Πανελλαδικά οι εξυπηρετούμενοι στις ΣΥΔ αυξήθηκαν από περίπου 500 το 2021 σε περίπου 800 το 2026, αριθμός που έχει τεράστια απόσταση από τις πραγματικές ανάγκες.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που διατυπώθηκε η θέση ότι στο μέλλον δεν θα κατευθύνονται πόροι στη συντήρηση υποδομών των ιδρυμάτων. Αν πράγματι στόχος είναι η αποϊδρυματοποίηση, τότε εύλογα τίθεται το ερώτημα: Ποιος και με τι κριτήριο θα ιδρύει και θα λειτουργεί αυτές τις δομές; Είναι φανερό ότι η ανάπτυξη θα γίνει με την προϋπόθεση της κερδοφορίας που θα συνεπάγεται μεταφορά του κόστους στις οικογένειες. Θα συνεπάγεται επίσης την αυτοχρηματοδότηση των δομών, άρα τη λειτουργία τους με όρους επιχείρησης, δηλαδή με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, και όχι με κριτήριο τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους, με την αξιοποίηση των σημερινών δυνατοτήτων της επιστήμης στον τομέα της φροντίδας και αποκατάστασης καθώς και τον συντονισμό των υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.

Με αυτόν τον τρόπο, η λεγόμενη «αποϊδρυματοποίηση» μετατρέπεται σε «κενό γράμμα», επειδή δεν συνοδεύεται από μαζική ανάπτυξη νέων δημόσιων δομών, επαρκή χρηματοδότηση και ενιαίο σχεδιασμό με βάση τις σημερινές ανάγκες και τις σύγχρονες δυνατότητες.

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Σήμερα, οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία συνεχίζουν να σηκώνουν ένα τεράστιο οικονομικό και πρακτικό βάρος. Καλύπτουν έξοδα θεραπειών, φαρμάκων, ιατρικών εξετάσεων, ρούχων, αμαξιδίων κ.ά. και ενισχύουν από την τσέπη τους τη λειτουργία των ΣΥΔ. Παρ' όλα αυτά, σε αρκετές εισηγήσεις της ημερίδας, οι γονείς παρουσιάστηκαν ως «υπερπροστατευτικοί» με τα παιδιά τους και εμπόδιο στην αυτονομία τους. Δεν κρίθηκε αναγκαίο να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των γονέων έχουν δώσει μόνοι τους τεράστιες, προσωπικές μάχες για την επιβίωση και εκπαίδευση των παιδιών τους, με βασικό εχθρό το ίδιο το κράτος! Μόνοι τους οι γονείς δημιούργησαν συλλόγους, ΣΥΔ, κάτω από την τραγική έλλειψη δομών με ευθύνη του κράτους, αντιπάλεψαν την παράδοση των δομών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι που ενοχλεί το κράτος και την περιφερειακή αρχή, που αποτελεί μέρος του προβλήματος, για αυτό κουνάει προκλητικά το δάχτυλο στους γονείς.

Ανησυχία προκαλεί η συζήτηση για περιοδική επανεκτίμηση της καταλληλότητας των εξυπηρετούμενων να παραμένουν στις ΣΥΔ. Ως πιθανοί λόγοι απομάκρυνσης αναφέρθηκαν η επιδείνωση της υγείας, η αύξηση των αναγκών νοσηλευτικής φροντίδας, η γνωστική έκπτωση ή οι συμπεριφορικές δυσκολίες. Αντί, όμως, το κράτος να εξασφαλίσει γενναία κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη κι εξειδικευμένων δομών που να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες ενός ανθρώπου, στελεχωμένων με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, ανοίγει η συζήτηση για τον αποκλεισμό από την κοινωνική στήριξη και προστασία σε κατάλληλες δομές όσων χρειάζονται περισσότερη φροντίδα γιατί συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν παρουσιάστηκε κανένας σχεδιασμός για τη γήρανση των ατόμων με αναπηρία που ζουν στις ΣΥΔ. Τι θα συμβεί όταν ένας εξυπηρετούμενος εμφανίσει άνοια, σοβαρή κινητική επιδείνωση ή ανάγκη συνεχούς νοσηλευτικής παρακολούθησης;

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Η χρόνια υποστελέχωση των ΣΥΔ αποτελεί συνέπεια της υποχρηματοδότησης και υπονομεύει καθημερινά τα δικαιώματα των εξυπηρετούμενων όσο και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Οι σημερινές προδιαγραφές στελέχωσης δεν επαρκούν για να καλύψουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες. Οι χαμηλές αμοιβές, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και η συνεχής εναλλαγή προσωπικού υπονομεύουν τη σταθερότητα των υπηρεσιών και οδηγούν σε υψηλά ποσοστά εργασιακής εξουθένωσης. Αλλωστε, η εξατομικευμένη φροντίδα και η ουσιαστική κοινωνική ένταξη δεν μπορούν να εξασφαλιστούν με προσωπικό που εργάζεται στα όρια της εξάντλησης.

Ταυτόχρονα, απουσιάζει κάθε ουσιαστική συζήτηση για την πραγματική ποιότητα ζωής στις ΣΥΔ. Η «αποϊδρυματοποίηση» δεν κρίνεται από την ονομασία μιας δομής, αλλά από τον τρόπο λειτουργίας της. Οταν οι δραστηριότητες καθορίζονται από τις ελλείψεις προσωπικού και όχι από τις ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων που φιλοξενούνται σε ΣΥΔ, όταν οι έξοδοι γίνονται μαζικά και τυποποιημένα, όταν η συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή παραμένει περιορισμένη, τότε αδυνατίζει η ουσιαστική αλλαγή τρόπου ζωής και συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Αναπαράγονται στοιχεία ιδρυματικής λειτουργίας. Δεν είναι δεδομένο ότι οι ΣΥΔ επιτυγχάνουν τον στόχο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Απουσιάζουν οι απαραίτητοι συστηματικοί έλεγχοι των συνθηκών διαβίωσης στις ΣΥΔ και οι συστηματικές αξιολογήσεις της ποιότητας ζωής, της υγείας και ασφάλειας, του βαθμού κοινωνικής ένταξης, της πρόσβασης στην Υγεία, στον Πολιτισμό, στον Αθλητισμό και στις κοινωνικές δραστηριότητες.

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Στην Κεντρική Μακεδονία οι ΣΥΔ παραμένουν ελάχιστες και συγκεντρωμένες κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει καταγραφή των πραγματικών αναγκών, ούτε στοιχεία για τις λίστες αναμονής ένταξης στις ΣΥΔ και όσους μένουν εκτός υπηρεσιών. Σήμερα υπάρχουν στην Κ. Μακεδονία πολλές χιλιάδες άτομα με αναπηρία που αποκλείονται από τις ΣΥΔ και τις άλλες αναγκαίες υπηρεσίες. Η απουσία καταγραφής των αναγκών και μακροχρόνιου σχεδιασμού δεν είναι τεχνική αδυναμία. Αποτελεί πολιτική επιλογή: Διατηρώντας αόρατο το πραγματικό μέγεθος των αναγκών, συγκαλύπτει τις τραγικές ελλείψεις των υφιστάμενων υπηρεσιών.

Οσο η πολιτική για την αναπηρία αντιμετωπίζεται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης για μείωση των κοινωνικών παροχών, τόσο θα μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στις διακηρύξεις για δικαιώματα και στην πραγματικότητα που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, μεταφέροντας το βάρος στις οικογένειες με αποσπασματικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης.

Η κάλυψη των σύγχρονων αναγκών προϋποθέτει αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες, πλήρως χρηματοδοτούμενες από το κράτος, με επαρκές και μόνιμο προσωπικό, χωρίς επιχειρηματική δράση και χωρίς μετατροπή της κοινωνικής φροντίδας σε πεδίο εξοικονόμησης πόρων. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο για το αν μια πολιτική υπηρετεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή απλώς τα επικαλείται.

Αλτα ΠΑΝΕΡΑ

Εργαζόμενη στο ΑΠΘ, γονέας ΑμεΑ, μέλος της ΣΕΑΑΝ στη Θεσσαλονίκη