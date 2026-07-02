Ωστόσο, πίσω από τις διακηρύξεις περί δικαιωμάτων και ανεξάρτητης διαβίωσης αποκαλύφθηκε για ακόμη μία φορά η απουσία ουσιαστικού σχεδιασμού για το μέλλον των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), τη χρηματοδότησή τους και την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία.
Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που διατυπώθηκε η θέση ότι στο μέλλον δεν θα κατευθύνονται πόροι στη συντήρηση υποδομών των ιδρυμάτων. Αν πράγματι στόχος είναι η αποϊδρυματοποίηση, τότε εύλογα τίθεται το ερώτημα: Ποιος και με τι κριτήριο θα ιδρύει και θα λειτουργεί αυτές τις δομές; Είναι φανερό ότι η ανάπτυξη θα γίνει με την προϋπόθεση της κερδοφορίας που θα συνεπάγεται μεταφορά του κόστους στις οικογένειες. Θα συνεπάγεται επίσης την αυτοχρηματοδότηση των δομών, άρα τη λειτουργία τους με όρους επιχείρησης, δηλαδή με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, και όχι με κριτήριο τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους, με την αξιοποίηση των σημερινών δυνατοτήτων της επιστήμης στον τομέα της φροντίδας και αποκατάστασης καθώς και τον συντονισμό των υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.
Με αυτόν τον τρόπο, η λεγόμενη «αποϊδρυματοποίηση» μετατρέπεται σε «κενό γράμμα», επειδή δεν συνοδεύεται από μαζική ανάπτυξη νέων δημόσιων δομών, επαρκή χρηματοδότηση και ενιαίο σχεδιασμό με βάση τις σημερινές ανάγκες και τις σύγχρονες δυνατότητες.
Σήμερα, οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία συνεχίζουν να σηκώνουν ένα τεράστιο οικονομικό και πρακτικό βάρος. Καλύπτουν έξοδα θεραπειών, φαρμάκων, ιατρικών εξετάσεων, ρούχων, αμαξιδίων κ.ά. και ενισχύουν από την τσέπη τους τη λειτουργία των ΣΥΔ. Παρ' όλα αυτά, σε αρκετές εισηγήσεις της ημερίδας, οι γονείς παρουσιάστηκαν ως «υπερπροστατευτικοί» με τα παιδιά τους και εμπόδιο στην αυτονομία τους. Δεν κρίθηκε αναγκαίο να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των γονέων έχουν δώσει μόνοι τους τεράστιες, προσωπικές μάχες για την επιβίωση και εκπαίδευση των παιδιών τους, με βασικό εχθρό το ίδιο το κράτος! Μόνοι τους οι γονείς δημιούργησαν συλλόγους, ΣΥΔ, κάτω από την τραγική έλλειψη δομών με ευθύνη του κράτους, αντιπάλεψαν την παράδοση των δομών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι που ενοχλεί το κράτος και την περιφερειακή αρχή, που αποτελεί μέρος του προβλήματος, για αυτό κουνάει προκλητικά το δάχτυλο στους γονείς.
Ανησυχία προκαλεί η συζήτηση για περιοδική επανεκτίμηση της καταλληλότητας των εξυπηρετούμενων να παραμένουν στις ΣΥΔ. Ως πιθανοί λόγοι απομάκρυνσης αναφέρθηκαν η επιδείνωση της υγείας, η αύξηση των αναγκών νοσηλευτικής φροντίδας, η γνωστική έκπτωση ή οι συμπεριφορικές δυσκολίες. Αντί, όμως, το κράτος να εξασφαλίσει γενναία κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη κι εξειδικευμένων δομών που να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες ενός ανθρώπου, στελεχωμένων με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, ανοίγει η συζήτηση για τον αποκλεισμό από την κοινωνική στήριξη και προστασία σε κατάλληλες δομές όσων χρειάζονται περισσότερη φροντίδα γιατί συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος.
Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν παρουσιάστηκε κανένας σχεδιασμός για τη γήρανση των ατόμων με αναπηρία που ζουν στις ΣΥΔ. Τι θα συμβεί όταν ένας εξυπηρετούμενος εμφανίσει άνοια, σοβαρή κινητική επιδείνωση ή ανάγκη συνεχούς νοσηλευτικής παρακολούθησης;
Ταυτόχρονα, απουσιάζει κάθε ουσιαστική συζήτηση για την πραγματική ποιότητα ζωής στις ΣΥΔ. Η «αποϊδρυματοποίηση» δεν κρίνεται από την ονομασία μιας δομής, αλλά από τον τρόπο λειτουργίας της. Οταν οι δραστηριότητες καθορίζονται από τις ελλείψεις προσωπικού και όχι από τις ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων που φιλοξενούνται σε ΣΥΔ, όταν οι έξοδοι γίνονται μαζικά και τυποποιημένα, όταν η συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή παραμένει περιορισμένη, τότε αδυνατίζει η ουσιαστική αλλαγή τρόπου ζωής και συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Αναπαράγονται στοιχεία ιδρυματικής λειτουργίας. Δεν είναι δεδομένο ότι οι ΣΥΔ επιτυγχάνουν τον στόχο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Απουσιάζουν οι απαραίτητοι συστηματικοί έλεγχοι των συνθηκών διαβίωσης στις ΣΥΔ και οι συστηματικές αξιολογήσεις της ποιότητας ζωής, της υγείας και ασφάλειας, του βαθμού κοινωνικής ένταξης, της πρόσβασης στην Υγεία, στον Πολιτισμό, στον Αθλητισμό και στις κοινωνικές δραστηριότητες.
Οσο η πολιτική για την αναπηρία αντιμετωπίζεται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης για μείωση των κοινωνικών παροχών, τόσο θα μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στις διακηρύξεις για δικαιώματα και στην πραγματικότητα που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, μεταφέροντας το βάρος στις οικογένειες με αποσπασματικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης.
Η κάλυψη των σύγχρονων αναγκών προϋποθέτει αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες, πλήρως χρηματοδοτούμενες από το κράτος, με επαρκές και μόνιμο προσωπικό, χωρίς επιχειρηματική δράση και χωρίς μετατροπή της κοινωνικής φροντίδας σε πεδίο εξοικονόμησης πόρων. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο για το αν μια πολιτική υπηρετεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή απλώς τα επικαλείται.