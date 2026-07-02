ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αύριο βγαίνουν με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας μέτρα επιβίωσης

Τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα ετοιμάζονται να βγάλουν ξανά στους δρόμους οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Τρικάλων, διεκδικώντας την επιβίωσή τους και αντιπαλεύοντας την πολιτική της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ, που τους οδηγεί στο ξεκλήρισμα. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή του Μπλόκου Τρικάλων καλεί σε μηχανοκίνητο συλλαλητήριο αύριο Παρασκευή το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ προσυγκεντρώσεις των αγροτών έχουν οριστεί για τις 7 μ.μ. στον κόμβο του Κολυμβητηρίου και στον κόμβο Μεγαλοχωρίου.