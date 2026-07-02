Πέμπτη 2 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αύριο βγαίνουν με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας μέτρα επιβίωσης

Τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα ετοιμάζονται να βγάλουν ξανά στους δρόμους οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Τρικάλων, διεκδικώντας την επιβίωσή τους και αντιπαλεύοντας την πολιτική της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ, που τους οδηγεί στο ξεκλήρισμα. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή του Μπλόκου Τρικάλων καλεί σε μηχανοκίνητο συλλαλητήριο αύριο Παρασκευή το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ προσυγκεντρώσεις των αγροτών έχουν οριστεί για τις 7 μ.μ. στον κόμβο του Κολυμβητηρίου και στον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

    

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