ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Η πολιτική τους καταστρέφει τις ζωές μας, τώρα στην αντεπίθεση με το ΚΚΕ!

Συσκέψεις με Μυτιληνιούς που μένουν σε περιοχές της Αθήνας διοργάνωσε το ΚΚΕ, με θέμα «Ο αφθώδης πυρετός έχει γονατίσει τη Λέσβο και τους κτηνοτρόφους της. Η πολιτική τους καταστρέφει τους κόπους και τις ζωές μας - Τώρα αντεπίθεση με το ΚΚΕ!».

Η πρωτοβουλία αυτή του Κόμματος πραγματοποιήθηκε σε Γαλάτσι και Μπραχάμι, γειτονιές με έντονη παρουσία Μυτιληνιών, με την αγωνία τους να είναι έντονη για τις εξελίξεις στο νησί και την ασφυκτική κατάσταση που διαμορφώνεται, με πρώτα θύματα τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους

Στις δύο συσκέψεις μίλησαν η Μαρία Κομνηνάκα, βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, και ο Ορέστης Διαμαντόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και επικεφαλής του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ, ενώ στον Αγιο Δημήτριο παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ και βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών.

Η Μ. Κομνηνάκα τόνισε πως χιλιάδες άνθρωποι του μόχθου, νέοι που παρά τις δυσκολίες μένουν και ζουν στο νησί από την κτηνοτροφία, απειλούνται με αφανισμό. Παρέθεσε τις ευθύνες της κυβέρνησης και της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και την ουσιαστική εγκατάλειψη των κτηνοτρόφων πριν το ξέσπασμά του, αλλά και μετά. Ανέδειξε τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν στο νησί, με τον 8ήμερο αποκλεισμό του λιμανιού, που άφησαν αποτύπωμα και στρίμωξαν την κυβέρνηση.

Απέναντι στα ανεπαρκή μέτρα της κυβέρνησης για τους κτηνοτρόφους, η βουλευτής του ΚΚΕ μετέφερε τις δίκαιες διεκδικήσεις που στηρίζει και το Κόμμα σε κάθε μέσο: Πλήρης αποζημίωση για το αδιάθετο γάλα, εγγυημένες τιμές παραγωγού, μέτρα για τη διάθεση των 70.000 αδιάθετων αμνοεριφίων, ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου με 100% κρατική χρηματοδότηση, «κούρεμα» χρεών, μηνιαίο επίδομα για τους πληγέντες κτηνοτρόφους, άμεσο πρόγραμμα εμβολιασμού, ενίσχυση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Λέσβου με μόνιμο προσωπικό.

Στάθηκε επίσης σε άλλα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει συνολικά το νησί της Λέσβου, φέρνοντας παραδείγματα από την υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας, και κάλεσε σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που ανέδειξε εξαρχής όλες τις αιτίες για την καταστροφή που αντιμετωπίζει το νησί και στήριξε όλους τους αγώνες κατοίκων και κτηνοτρόφων.

Ο Ορ. Διαμαντόπουλος υπογράμμισε τη σημαντική παραγωγική βάση του νησιού, σημειώνοντας ότι η Λέσβος αποτελεί τον τρίτο νομό σε παραγωγή γάλακτος πανελλαδικά, με πάνω από 10.000 ανθρώπους να απασχολούνται στον κλάδο.

Οπως εξήγησε, η λεσβιακή φυλή προβάτου και το μοντέλο της εκτατικής κτηνοτροφίας κράτησαν ζωντανά τα χωριά και έφεραν νέους ανθρώπους στο επάγγελμα, αυξάνοντας το ζωικό κεφάλαιο κατά 10% τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, τη στιγμή που οι παραγωγοί άρχισαν να παίρνουν μια κάπως καλύτερη τιμή στο γάλα, ήρθε η καταστροφή. «Οταν ολόκληρες τόσο παραγωγικές περιφέρειες, από τη Θεσσαλία μέχρι την Αιτωλοακαρνανία και τη Λέσβο, καταστρέφονται η μία μετά την άλλη από ζωονόσους, δεν μιλάμε για "ατυχία" αλλά για ένα σύστημα στημένο πάνω στο υπερκέρδος μιας χούφτας μονοπωλίων», τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό.

Απέδωσε εγκληματικές ευθύνες στην κυβέρνηση, η οποία παρά τις προειδοποιήσεις για έξαρση της νόσου στην Τουρκία δεν έλαβε κανένα μέτρο προστασίας, ούτε καν απολυμαντικές τάφρους στο λιμάνι. Παράλληλα κατήγγειλε την τραγική υποστελέχωση, καθώς ένα νησί με 500.000 αιγοπρόβατα έχει απομείνει με μόλις 7 κρατικούς κτηνιάτρους. Αντιπαραβάλλοντας τις προτεραιότητες του κράτους, σημείωσε: «Το κράτος είναι ικανό να στέλνει Patriot στη Σαουδική Αραβία και φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα για τα ΝΑΤΟικά συμφέροντα, αλλά εμφανίζεται "ανίκανο" να αναχαιτίσει μια ζωονόσο». Επιπλέον, άσκησε κριτική σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2010 (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ΝΔ) για τη διαχρονική διάλυση των αγροτικών κτηνιατρείων και την προώθηση, στο πλαίσιο υλοποίησης και των κατευθύνσεων της ΚΑΠ, των ιδιωτικοποιήσεων που άφησαν ανυπεράσπιστα τα κοπάδια.

Σχετικά με τη μη εφαρμογή εμβολιασμού, που θα μπορούσε να συμβάλει στον έλεγχο της ζωονόσου, εξήγησε ότι αυτή αποφεύγεται για να μην αλλάξει το υγειονομικό καθεστώς της χώρας και θιγούν οι εξαγωγές του «καρτέλ της φέτας». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι όποιος κι αν αναλάβει τη διακυβέρνηση, μοιραία θα καταλήξει να στηρίζει το «καρτέλ της φέτας», δηλαδή τα 3-4 εξαγωγικά μονοπώλια, θυσιάζοντας το βιος του βιοπαλαιστή κτηνοτρόφου.

Κλείνοντας επεσήμανε ότι το ΚΚΕ είναι η μόνη δύναμη που δεν δεσμεύεται από την ευρωενωσιακή «κανονικότητα», από τα καρτέλ, και στηρίζει έμπρακτα τους κτηνοτρόφους, όπως αποδείχθηκε με τον 8ήμερο αποκλεισμό του λιμανιού. Κάλεσε τον λαό να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά του Κόμματος, για να εκλεγεί ξανά κομμουνιστής βουλευτής στο νησί, τονίζοντας ότι η πραγματική ελπίδα βρίσκεται στον δρόμο της ανατροπής, με στόχο μια οικονομία που θα λειτουργεί με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και όχι το κέρδος. «Η ελπίδα βρίσκεται στην ενότητα εργατών και αγροτών, στην ανυποχώρητη πάλη και στην ισχυροποίηση του ΚΚΕ, της μόνης δύναμης που δεν εξαγοράζεται και δεν λυγίζει», κατέληξε.