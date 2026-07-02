ΓΑΛΛΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ 3-0

Επίδειξη των υψηλών βλέψεων

Κάνοντας μία ακόμα επίδειξη του ταλέντου της αλλά και των υψηλών της βλέψεων στο φετινό Μουντιάλ, η Γαλλία προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης νικώντας 3-0 τη Σουηδία σε ματς της φάσης των «32» (Εμπαπέ 45', 74', Μπαρκολά 53'). Στην επόμενη φάση οι Γάλλοι θα αντιμετωπίσουν την ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής Νορβηγία, που συνεχίζει τη δική της εξαιρετική πορεία.

Η νέα επιτυχία της Γαλλίας συνοδεύτηκε και με ρεκόρ, αφού ο τεχνικός της, Ντιντιέ Ντεσάμπ, έφτασε τις 17 νίκες σε 4 Μουντιάλ και έγινε ο πρώτος που το πετυχαίνει, ξεπερνώντας τις 16 του Χέλμουτ Σεν της Δυτικής Γερμανίας. Από την πλευρά του ο άσος των «τρικολόρ» και της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ, έφτασε τα 18 γκολ σε Μουντιάλ και έγινε ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση, μετά τον Αργεντίνο Λιονέλ Μέσι. Η κόντρα των δύο συνεχίζεται και για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της φετινής διοργάνωσης, καθώς έχουν από 6 γκολ μέχρι στιγμής.

Οσον αφορά το αγωνιστικό μέρος, η Γαλλία δεν άφησε πολλά περιθώρια στους Σουηδούς και έχοντας σε εκπληκτική μέρα τους Εμπαμπέ, Ολίσε και Μπαρκολά έφτασε άνετα στην τελική επικράτηση, χωρίς να κινδυνεύσει. Εκτός των τριών γκολ οι Γάλλοι είχαν και σωρεία ευκαιριών για ακόμα μεγαλύτερο σκορ, μεταξύ τους και δύο δοκάρια.

Γαλλία: Μενιάν, Ντιν (78' Ερναντέζ), Ουπαμεκανό, Κουντέ (75' Γκουστό), Σαλιμπά, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ (75' Ντουέ), Εμπαπέ (85' Ματετά), Ολίσε (85' Σερκί), Μπαρκολά.





Associated Press

Ζέτερστορμ, Λαγκερμπιέλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουνσον, Σβένσον, Στρουντ (66' Αμπντί Αλί), Μπέργκβαλ (66' Ζένελι), Αγιάρι, Ισάκ (89' Νίλσον), Ελάνγκα, Γιόκερες.