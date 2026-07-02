ΕΚΟΥΑΔΟΡ - ΜΕΞΙΚΟ 0-2

Συνεχίζουν το ταξίδι οι οικοδεσπότες

Την πορεία του στο φετινό Μουντιάλ συνεχίζει το Μεξικό, εκ των οικοδεσποτών της διοργάνωσης, καθώς προκρίθηκε στους «16» μετά τη νίκη του με 2-0 επι του Εκουαδόρ για τη φάση των «32» (Κινιόνες 22', Χιμένες 31'). Στην επόμενη φάση οι Μεξικανοί θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία - ΛΔ Κονγκό, με στόχο να βρεθούν στα προημιτελικά για τρίτη φορά στην Ιστορία τους.

Σε ένα ματς που άργησε χαρακτηριστικά να ξεκινήσει (περίπου μία ώρα) λόγω έντονης κακοκαιρίας, οι οικοδεσπότες έφτασαν στην επιτυχία χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Το Μεξικό κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε 2-0, ενώ στην επανάληψη διαχειρίστηκε το προβάδισμά του, την ώρα που το Εκουαδόρ, αν και ανέβασε ταχύτητα μετά το 60', δεν μπορούσε να απειλήσουν ουσιαστικά.

Μεξικό: Ρανγκέλ, Σάντσες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Μόρα (58' Γκουτιέρες), Λίρα, Ρόμο (73' Σ. Χιμένες), Αλβαράδο (80' Ρέγιες), Κινιόνες (80' Πινέδα), Ρ. Χιμένες (73' Βάργκας).

Εκουαδόρ: Γκαλίντες, Φράνκο (46' Πρεσιάδο), Ορδόνιες (46' Μεδίνα), Πάτσο, Ινκαπιέ, Γεμπόα (79' Τζ. Καϊσέδο), Μ. Καϊσέδο, Βίτε, Ανγκούλο (79' Παές), Πλάτα, Βαλένσια (59' Ροντρίγκες).