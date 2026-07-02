ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣ

Στο επίκεντρο οι Ευρωπαίοι

Με τις δύο ευρωπαϊκές κόντρες να ξεχωρίζουν συνεχίζεται σήμερα η φάση των «32» του Μουντιάλ, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρία ματς.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρας Ελλάδας στο Τορόντο, όπου η Πορτογαλία των υψηλών βλέψεων αντιμετωπίζει τη «χάλκινη» το 2022 Κροατία σε ένα από τα πιο σημαντικά ζευγάρια της φάσης των «32». Και οι δύο ομάδες είχαν τα ζητήματά τους στη φάση των ομίλων, χάνοντας την πρωτιά, και τώρα στα νοκ άουτ θέλουν να εμφανίσουν ένα πιο πειστικό πρόσωπο.

Στην άλλη ευρωπαϊκή κόντρα της ημέρας, στο Λος Αντζελες η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανίας αναμετριέται με την Αυστρία. Οι Ιβηρες έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν τις προσδοκίες όσων τους θεωρούν ένα από τα φαβορί του φετινού Μουντιάλ, ενώ οι Αυστριακοί δείχνουν να είναι αξιόμαχο σύνολο και επιδιώκουν την έκπληξη.

Τέλος, τα ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια οι οικοδέσποινες ΗΠΑ, που έχουν εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής, επρόκειτο να αντιμετωπίσουν τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.