Πέμπτη 2 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το πρόγραμμα
Σήμερα Πέμπτη

03.00: ΗΠΑ - Βοσνία (ΕΡΤ1)

22.00: Ισπανία - Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Αύριο Παρασκευή

02.00: Πορτογαλία - Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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