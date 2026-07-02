03.00: ΗΠΑ - Βοσνία (ΕΡΤ1)
22.00: Ισπανία - Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ)
02.00: Πορτογαλία - Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)
00:04Λαϊκό-ρεμπέτικο γλέντι με τραγούδια εμπνευσμένα από ηρωικούς εργατικούς-λαϊκούς αγώνες
23:14Ένα... διαφορετικό μάθημα Γεωγραφίας και Ιστορίας για τους φίλους του «Κόκκινου Αερόστατου» (ΦΩΤΟ)
23:04Αλ. Πεφάνη: Ευχαρίστησε το ΚΚΕ που παλεύει μαζί της για να σωθεί το σπίτι της
22:55Αφρ. Κάτσικα: Να δυναμώσει ο οργανωμένος αγώνας μας για την προστασία της επαγγελματικής στέγης
22:50Ηλ. Τσιμπουκάκης: Ο μύθος της «ευρωπαϊκής λύσης» στη στεγαστική κρίση
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