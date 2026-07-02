Η πρόσκληση, το πάρτι γενεθλίων και άλλες ιστορίες...

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Κινηματογραφική εβδομάδα ελάχιστα ενδιαφέρουσα, ευτυχώς όμως οι επανεκδόσεις κάνουν τα καλοκαιρινά μας βράδια πιο υποφερτά. Αυτήν τη βδομάδα βγαίνει στους κινηματογράφους ψυχολογικός τρόμος και συγκεκριμένα η επανέκδοσηη ταινία που μας σύστησε τον δρ. Χάνιμπαλ Λέκτερ, και παράλληλα ποικίλες μεμονωμένες προβολές που πραγματοποιούνται σε διάφορα θερινά αλλά και ανοιχτούς χώρους έχουν την τιμητική τους. Τοξεκίνησε τον Ιούλη με Ινγκμαρ Μπέργκμαν και μέχρι την άλλη Πέμπτη ακολουθούν οι παρακάτω προβολές: «Η άπιστη σύζυγος» (La femme infidele, 1969, 98'), σε σκηνοθεσία Κλοντ Σαμπρόλ, τη Δευτέρα 6 Ιούλη στις 21.30 στο θερινό σινεμά «Λαΐς». Happy Day (1976, 105'), σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη, την Τετάρτη 8 Ιούλη στις 21.30 στον προαύλιο χώρο ΕΛΙΒΙΠ, και στον ίδιο χώρο την επόμενη μέρα, 9 Ιούλη, στις 21.30, «Το Ποτάμι» (The River, 1951, 99'), σε σκηνοθεσία Ζαν Ρενουάρ. Επίσης, την επόμενη Πέμπτη ξεκινά τοτο οποίο θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Ιούλη στον αγαπημένο μας κινηματογράφο «Ριβιέρα» και όπως κάθε χρόνο περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προβολές κλασικών ταινιών που δεν συναντάμε συχνά. Περισσότερα θα πούμε σε επόμενο φύλλο, πάντως μας περιμένουν - ανάμεσα σε άλλες - ταινίες των Γουίλιαμ Γουάιλερ, Βινσέντε Μινέλι, Ερνστ Λιούμπιτς, Ρόμπερτ Γουάιζ και Τζορτζ Στίβενς. Συνεχίζεται επίσης για δεύτερη βδομάδα το Φεστιβάλ «Ιριδα 2026», στην αγαπημένη μας «Ιριδα», μέχρι και τις 5 Ιούλη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://kinimatografiko.gr/

Ας περάσουμε όμως στις ταινίες της εβδομάδας.

Ο μεν «Θάνατος του Robin Hood» (The Death of Robin Hood) του Μάικλ Σαρνόσκι μάς δίνει μια ακραία, σκληρή, σπλάτερ και πραγματικά αχρείαστη εκδοχή του Ρομπέν των Δασών, καταρρίπτοντας ολοσχερώς τον μύθο, με μόνο θετικό στοιχείο την εκπληκτική φύση όπου διαδραματίζεται η ταινία... Το δε «Τελευταίο Ρίσκο» (The Get Out) του Ντέρικ Μπορτ είναι άλλη μία από τις περιπέτειες του κιλού όπου πρωταγωνιστεί ο κατά τ' άλλα εκπληκτικός Ράσελ Κρόου... Αν είναι δυνατόν, δώστε επιτέλους σ' αυτόν τον ηθοποιό έναν ρόλο της προκοπής, να «επιστρέψει»!

Η Πρόσκληση / The Invite / Ολίβια Γουάιλντ / 2026 / 108 λεπτά

Ο Τζο και η Αντζελα δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι. Απόψε, οι μυστηριώδεις γείτονές τους από τον πάνω όροφο κατεβαίνουν για δείπνο. Αυτό που ακολουθεί είναι μια βραδιά γεμάτη απρόσμενες ανατροπές, που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα και ανεξερεύνητες πλευρές της σεξουαλικότητάς τους.

Η ταινία αποτελεί μεταφορά, στα αμερικανικά πρότυπα, της δημοφιλούς ισπανικής ταινίας «Οι Γείτονες Από Πάνω» (Sentimental, 2020) του Σεσκ Γκέι. Πραγματικά το δημοφιλές σενάριο έχει μεταφραστεί και στη δική μας γλώσσα, και μάλιστα λόγω της θεατρικής δομής του - όλη η δράση κυριολεκτικά πραγματοποιείται σε ένα διαμέρισμα - έχει μεταφερθεί πρόσφατα και στο σανίδι. Η Ολίβια Γουάιλντ, που πρωταγωνιστεί κιόλας, με αρωγό τον Γιώργο Μαυροψαρίδη στο μοντάζ, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για τα δεδομένα μιας κωμωδίας δωματίου. Αλλωστε, εδώ πραγματικά δεν είναι τόσο ζήτημα σκηνοθεσίας όσο διαλόγων και σεναρίου, δηλαδή να πέφτουν οι ατάκες «βροχή» για να μην κουραστεί ο θεατής. Λόγω της «πιπεράτης» θεματολογίας του, που αφορά τις σεξουαλικές σχέσεις, καταφέρνει να κρατήσει και να διασκεδάσει τον θεατή, αλλά μη ζητάμε περισσότερα απ' αυτό. Κυρίως στηρίζεται στην αντίθεση ενός παντρεμένου ζευγαριού με παιδί και μιας ελεύθερης σχέσης, πώς θα μπορούσαν αυτά να συγκριθούν ποτέ μεταξύ τους; Επίσης δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται να μπούμε στη σύγκριση των δύο ταινιών άλλωστε ο χαρακτήρας που υποδύεται η Πενέλοπε Κρουζ δίνει μια γεύση από το ισπανικό ταμπεραμέντο... Αναρωτιόμαστε όμως αν η μεταφορά ήταν αμιγώς αμερικανική πώς θα ήταν τα πράγματα! Σε κάθε περίπτωση, αν χρειάζεστε λίγη «αποσυμπίεση» και μια μπιρίτσα στο θερινό της γειτονιάς, είναι ό,τι πρέπει. Κλείνοντας να πούμε ότι οι ερμηνείες των Σεθ Ρόγκεν και Εντουαρντ Νόρτον ξεχωρίζουν περισσότερο από εκείνες των Ολίβια Γουάιλντ και Πενέλοπε Κρουζ, ίσως γιατί δεν «προσπαθούν» τόσο πολύ!

Οσα Ξέρει η Μαριέλ / What Marielle Knows / Φρεντερίκ Χάμπαλεκ / 2025 / 86 λεπτά

Ενα δωδεκάχρονο κορίτσι ανακαλύπτει ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των γονιών της, και χάρη σ' αυτήν την αλλόκοτη υπερδύναμη ξεδιπλώνεται μπροστά της ολόκληρο το φάσμα της ενήλικης απογοήτευσης: Μικρά ψέματα, απωθημένα, προδοσίες, φόβοι. Πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει μια οικογένεια προτού καταρρεύσει;

Ενδιαφέρουσα και πολύ τρομακτική ιδέα το να παρακολουθεί τη σκέψη και τους διαλόγους των γονιών του ένα μικρό παιδί! Για να πούμε την αλήθεια, τούτη η ιδέα προδιαθέτει περισσότερο για κλειστοφοβικό ψυχολογικό θρίλερ παρά για κοινωνικό δράμα. Ο σκηνοθέτης το έχει προσεγγίσει λιτά και λιγότερο ασφυκτικά απ' ό,τι θα περιμέναμε. Οι γονείς απλώς μιλούν στα Γαλλικά για να μην αντιληφθεί η μικρή τι λένε, όμως με τους γύρω τους τι γίνεται; Δεν είναι ασύλληπτο να ελέγχεις τι θα σκεφτείς και τι θα πεις, μήπως το ακούσει το παιδί σου; Μήπως το παιδί μαθαίνει περισσότερα από όσα χρειάζονται για την ηλικία του και τη συμπεριφορά των γονιών του; Πολλά τα ερωτήματα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι ενός σημείου, ακόμα και με αυτήν την αντιμετώπιση, έχει ενδιαφέρον, αλλά τελειώνει κάπως απότομα, και ίσως εκεί αδικείται λίγο μια τόσο καλή ιδέα. Κατά τη γνώμη μας η ατμόσφαιρα δεν ήταν η αρμόζουσα και η ανάπτυξη του σεναρίου δεν προβλημάτισε σε όσες κατευθύνσεις θα μπορούσε, γιατί αναλώθηκε σε πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις. Καλή προσπάθεια, αλλά με πολύ στενά όρια.

Το Πάρτι Γενεθλίων / The Birthday Party / Μιγκέλ - Ανχελ Χιμένεθ / 2025 / 103 λεπτά

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέων διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για την Σοφία, την μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Η βραδιά εκτός από μπίζνες περιλαμβάνει και μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η ταινία είναι στηριγμένη στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, το οποίο είναι ηλίου φαεινότερο ότι αναφέρεται στον Αριστοτέλη Ωνάση... Ολα τα στοιχεία μοιάζουν τόσο πολύ, που θα μπορούσε κανείς ελευθέρα να ονομάσει την ταινία βιογραφία με έντονα μυθοπλαστικά στοιχεία! Οι σχέσεις του μεγιστάνα με τις διάφορες δικτατορίες ανά τον κόσμο, η αεροπορική εταιρεία, ο γιος που πεθαίνει σε ατύχημα, η κόρη που ζει μια ελεύθερη ζωή αλλά πάντα με τη σκιά του πατέρα της να πέφτει βαριά, κ.λπ. κ.λπ. Το σενάριο περιγράφει μια κατάσταση απόλυτου ελέγχου και αστικής παρακμής, αλλά πέραν τούτου ουδέν - δεν αποφασίζει αν αυτό είναι μεμπτό ή όχι και με ποιον τρόπο! Η απορία μας είναι γιατί μια τέτοια «πιασάρικη» αφήγηση δόθηκε σε έναν τόσο άπειρο σκηνοθέτη. Οι Ελληνες ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί, αλλά το ξένο καστ - εκτός του Νταφόε - μοιάζει παράταιρο, γιατί μοιάζουν να μην αντιλαμβάνονται ποια υπαρκτά πρόσωπα ενσαρκώνουν... Και εδώ φαίνεται η απειρία του σκηνοθέτη περισσότερο, και όχι στα πλάνα. Μάλλον ο Χιμένεθ είχε κάτι άλλο στο μυαλό του, γιατί ελληνικότητα δεν αποπνέει η ταινία. Μας οδηγεί σε μια λατινοαμερικάνικη ατμόσφαιρα αρχών του '70, και εκεί είναι που σκέφτεται κανείς πόσο ταιριαστή είναι η φωτογραφία του Γκρις Χορδάνα, γιατί εκμεταλλεύεται συνεχώς τα ιδιαίτερα έντονα χρώματα και τη σκιά για να τονίσει την ωμότητα και τη βία. Δεν μας άφησε θετική εντύπωση δυστυχώς αυτή η αποτύπωση, ας ελπίσουμε σε επόμενη ταινία του σκηνοθέτη.

Η Πανούκλα / The Plague / Τσάρλι Πόλινγκερ / 2025 / 98 λεπτά

Σε μια κατασκήνωση πόλο μόνο για αγόρια, ένας ευαίσθητος 12χρονος, ο Μπεν, έρχεται αντιμέτωπος με μια σκληρή παράδοση που βάζει στο στόχαστρο έναν περιθωριοποιημένο κατασκηνωτή, τον Ιλάι. Καθώς τα όρια μεταξύ παιχνιδιού και πραγματικότητας θολώνουν, φοβάται ότι πίσω από αυτό το αστείο μπορεί να κρύβεται κάτι πιο σοβαρό...

Μια χαμένη ευκαιρία να αναδειχθούν οι παθογένειες της σάπιας κοινωνίας μέχρι το μεδούλι. Το θέμα του εκφοβισμού από μόνο του, όταν δεν καταφέρνει να φωτίσει έστω και λίγο τις αιτίες, δεν έχει ιδιαίτερη αξία... Τι να τα κάνεις τα ωραία πλάνα στην πισίνα και στους χαοτικούς διαδρόμους του συγκροτήματος, όταν είναι κενά διαλόγων και τελικά περιεχομένου. Η μορφή που υπηρετεί το περιεχόμενο δεν προσφέρεται για εντυπωσιασμό, δηλαδή να θαυμάσουμε τα κάδρα, αλλά για να ενσταλάξει τα βαθύτερα μηνύματα στην ψυχή του θεατή. Και εδώ, δυστυχώς, με ένα τόσο πρόσφορο θέμα, βαθύτερα μηνύματα δεν υπήρχαν.

Π. Α.