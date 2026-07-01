ΛΙΒΑΝΟΣ

Αντιδράσεις στη Βηρυτό ενώ οι Ισραηλινοί αρνούνται να φύγουν...

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις, οι διαβουλεύσεις και οι ζυμώσεις στον Λίβανο στο φόντο της τριμερούς απαράδεκτης συμφωνίας - πλαίσιομε στόχο την εξάρτηση της διατήρησης των δυνάμεων κατοχής στο λιβανέζικο έδαφος από τον «αφοπλισμό της Χεζμπολάχ» και άλλων ένοπλων δυνάμεων αντίστασης στις ισραηλινές επιθέσεις.

Διαδοχικές συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς πραγματοποίησε χτες ο (σιίτης) πρόεδρος της λιβανικής βουλής Ναμπίχ Μπέρι, εκφράζοντας για ακόμη μια φορά τη διαφωνία του με την υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο από την κυβέρνηση του Προέδρου της χώρας, Ζοζέφ Αούν, και του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ.

Στη συνάντηση με τον επικεφαλής του «Ελεύθερου Πατριωτικού Κινήματος», Τζιμπράν Μπασίλ, ο Ναμπίχ Μπέρι επανέλαβε τις διαφωνίες του με τη συμφωνία - πλαίσιο. Ο Μπασίλ τόνισε μετά τη συνάντησή τους πως συμφώνησαν σε δύο κυρίως πράγματα: α) πως θέλουν και οι δύο να αποτρέψουν εσωτερικές έριδες και κόντρες στη χώρα, β) πως συμφωνούν στην ανάγκη υπεράσπισης του λιβανέζικου στρατού. Ο ίδιος αντέδρασε στη βασική διάταξη της συμφωνίας που επιδιώκει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ πριν καν αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα εισβολής και κατοχής λιβανέζικου εδάφους.

Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του Ναμπίχ Μπέρι με τον ενδοτικό πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ, που του τηλεφώνησε για να τον ευχαριστήσει επειδή «καθησύχασε τον λαό και απέτρεψε τον κόσμο να βγει στους δρόμους». Ο Σαλάμ διαβεβαίωσε τον Ναμπίχ Μπέρι πως θα διατηρήσει μία «ευέλικτη» στάση σε εξελίξεις σε σχέση με τη συμφωνία - πλαίσιο, ακούγοντας στη συνέχεια τον Ναμπίχ Μπέρι να τον προκαλεί να αποχωρήσει από την αναίσχυντη συμφωνία. Ο Μπέρι επανέλαβε πως οι συντάκτες της συμφωνίας - πλαίσιο έχουν ως βασικό σκοπό να σπείρουν διχόνοια στον Λίβανο. Ο Μπέρι πρόσθεσε πως ασκεί πιέσεις για να αποτρέψει «έκρηξη» και πως «ακόμη και η Χεζμπολάχ επιδιώκει την ηρεμία».

Οσο στον Λίβανο εντείνονται οι αντιδράσεις για τη συμφωνία - πλαίσιο, το Ισραήλ ζει σε προεκλογικούς ρυθμούς ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν έως τα τέλη Οκτώβρη.

Ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς επανέλαβε την (άνευ ουσίας) «διαβεβαίωση» πως το Ισραήλ δεν έχει τάχα «εδαφικές βλέψεις» σε βάρος του Λιβάνου και πως ο ισραηλινός στρατός «δεν θα φύγει από εκεί ούτε ένα εκατοστό μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ». Μερικές ώρες αργότερα, βρέθηκε στον νότιο Λίβανο, χτες το απόγευμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λέγοντας πως η χώρα του αναγνωρίζει τον Λίβανο και ο Λίβανος το Ισραήλ και στη συνέχεια απευθυνόμενος στη Χεζμπολάχ πρόσθεσε: «Λέμε στο Ιράν και στη Χεζμπολάχ: Αφήστε αυτό το μέρος. Δεν ανήκετε πλέον εδώ. Υπάρχουν δύο κυρίαρχα κράτη που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά».

Ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, που συναντήθηκε χτες με ανώτερους αξιωματούχους του στρατού, δήλωσε πως σχεδιάζει την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στα σύνορα με το Ισραήλ στο πλαίσιο «αντικατάστασης» των εκεί δυνάμεων της Χεζμπολάχ. Είχε προηγηθεί μερικές ώρες πριν νέα ισραηλινή επίθεση στον Νότιο Λίβανο, ενώ τη Δευτέρα ανακοινώθηκε νέος σοβαρός τραυματισμός Ισραηλινού στρατιώτη από έκρηξη στον Νότιο Λίβανο.