ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ισραηλινή γενοκτονία παιδιών και εφήβων και στη Δυτική Οχθη

Μνημείο υποκρισίας η κοινή δήλωση πέντε ευρωπαϊκών χωρών - μεταξύ τους και της Ελλάδας -

2026 The Associated Press. All

Ο ισραηλινός στρατός γενοκτονίας των Παλαιστινίων κατοχυρώνεται και ως παιδοκτόνος, όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει ισοπεδωθεί κατά τον τριετή πόλεμο και τις καθημερινές φονικές επιθέσεις σε βάρος αμάχων, αλλά και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Εκθεση της ισραηλινής ΜΚΟ «B' Tselem» είναι καταπέλτης, καθώς καταγράφει ρεκόρ δολοφονίας παιδιών Παλαιστινίων ακόμα και σε σχέση με τον πόλεμο του 1967.

Οπως επισημαίνεται στην έκθεση της οργάνωσης για τη Δυτική Οχθη, σχεδόν το 25% των 1.086 Παλαιστινίων που δολοφονήθηκαν από ισραηλινά πυρά από τις 7/10/2023 μέχρι τις 28/6/2026 ήταν παιδιά και έφηβοι. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ σε θανάτους ανηλίκων στη Δυτική Οχθη εδώ και περίπου 60 χρόνια.

Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι μέσα στους τελευταίους 30 μήνες οι κατοχικές δυνάμεις σκότωσαν 235 παιδιά. Αλλα 5 δολοφονήθηκαν από επιθέσεις Εβραίων εποίκων.

Από τις 54 καταγεγραμμένες φονικές επιθέσεις του 2025 οι 13 αφορούσαν θανάτους από λιθοβολισμούς, ενώ τουλάχιστον άλλες 21 περιπτώσεις αφορούσαν άτομα που δεν είχαν εμπλακεί σε συγκρούσεις με τις κατοχικές δυνάμεις. Από πέρυσι και μέχρι τις 6 Ιούνη φέτος οι κατοχικές αρχές συνεχίζουν να εμποδίζουν την παράδοση 18 από τις 54 σορούς που κρατούν, κάτι που συνιστά - άλλη μια - παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Στην ίδια έκθεση τεκμηριώνεται η δολοφονία 54 παιδιών και εφήβων από πυρά του ισραηλινού στρατού μέσα στο 2025, επισημαίνοντας πως δεν υπήρχε ούτε μία δίωξη (πόσο μάλλον καταδίκη...) Ισραηλινού στρατιώτη ή εποίκων για τις δολοφονίες Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη, ειδικά από τον Οκτώβρη του 2023. Η εκτελεστική διευθύντρια της ισραηλινής ΜΚΟ, Γιούλι Νόβακ, παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία της έκθεσης τόνισε ότι οι εκτεταμένες και πρωτοφανείς για τα δεδομένα πολλών δεκαετιών δολοφονίες παιδιών και εφήβων Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη «είναι αποτέλεσμα ευρύτερης ισραηλινής πολιτικής, που επιτρέπει την ατιμώρητη και χωρίς συνέπειες δολοφονία Παλαιστινίων». Η ίδια τονίζει πως οι δολοφονίες παιδιών στη Δυτική Οχθη δεν μπορούν να ιδωθούν ξεχωριστά από τα πάνω από 21.000 παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις γενοκτονικές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού.

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης συνέπεσε με τη δολοφονία 15χρονου εφήβου στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στο χωριό Αλ Μπιρέχ.

Υποκριτική ανησυχία μελών του Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το ίδιο διάστημα συνεχίζουν να προκαλούν έντονη ανησυχία οι θηριώδεις επιθέσεις Εβραίων εποίκων και ισραηλινού στρατού κατά των Παλαιστινίων της Δυτικής Οχθης, αν και από πολλές κυβερνήσεις, ανάμεσά τους και την ελληνική, είναι άκρως υποκριτική, καθώς θεωρούν το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο «στρατηγικό εταίρο» και ότι δήθεν βρίσκεται σε «αυτοάμυνα».

Συγκεκριμένα, αργά προχτές το βράδυ 5 χώρες του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Δανία και Λετονία) εξέδωσαν κοινή γραπτή δήλωση που εκφωνήθηκε στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη, εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για τις «εξελίξεις στη Δυτική Οχθη τους τελευταίους μήνες». Προειδοποίησαν δε ότι η κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, «επιδεινώνεται σημαντικά», καλώντας τη «διεθνή κοινότητα» να διατηρήσει την εστίαση της προσοχής της «στην εφαρμογή» του δήθεν «ειρηνευτικού σχεδίου» του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ για τη Γάζα και στις «εξελίξεις στη Δυτική Οχθη», την ίδια ώρα που με τη στάση τους ενθάρρυναν από το 2023 - αν όχι νωρίτερα - τις γενοκτονικές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατά των Παλαιστινίων.

Αναφερόμενες στη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Ψήφισμα 2334, οι 5 χώρες αναφέρουν υποκριτικά ότι το ψήφισμα «καταδικάζει ρητά τις εποικιστικές δραστηριότητες στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος» και «καλεί το Ισραήλ να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του βάσει του Διεθνούς Δικαίου».

Και επειδή η ισραηλινή βαρβαρότητα δεν μπορεί να κρυφτεί και έχει καταγγελθεί από τους λαούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη, οι 5 κυβερνήσεις αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση «συνεχίζει να εδραιώνει τον έλεγχό της στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος με ενέργειες που αντιβαίνουν στο Διεθνές Δίκαιο και στο Ψήφισμα 2334» και «υπονομεύουν τις εν εξελίξει ειρηνευτικές προσπάθειες στη Γάζα», την εφαρμογή του Ψηφίσματος 2803 και «τις προοπτικές για λύση δύο κρατών και την περιφερειακή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Ισραήλ».

Επίσης εμφανίζονται να «καταδικάζουν έντονα τη συνεχιζόμενη δημιουργία και επέκταση ισραηλινών εποικισμών», καθώς και «τις επαναλαμβανόμενες πράξεις βίας εποίκων κατά Παλαιστινίων αμάχων», και καλούν την ισραηλινή κυβέρνηση «να τερματίσει την επέκταση των εποικισμών και των διοικητικών εξουσιών», «να διασφαλίσει λογοδοσία για τη βία των εποίκων» και «να διερευνήσει καταγγελίες σε βάρος ισραηλινών δυνάμεων».

Στη δήλωση εκφράζεται «ιδιαίτερη ανησυχία για τα κατασκευαστικά έργα του Ισραήλ στην περιοχή E1», καθώς και για «την εντολή έξωσης της κοινότητας Khan Al-Ahmar». Προειδοποιούν ακόμα ότι η ανάπτυξη εποικισμού στον τομέα E1 «θα διχοτομούσε τη Δυτική Οχθη», «θα απομόνωνε περαιτέρω την Ανατολική Ιερουσαλήμ» και θα συνιστούσε «εσκεμμένη και άμεση επίθεση στη βιωσιμότητα και στη συνέχεια ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους».

Οι 5 χώρες αναφέρουν ότι μια τέτοια κίνηση «θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» και θα δημιουργούσε «άνευ προηγουμένου κίνδυνο προσάρτησης και αναγκαστικού εκτοπισμού», στον οποίο «αντιτίθενται σθεναρά».

Επαναλαμβάνουν την έκκληση για «άμεση επανέναρξη της καταβολής από το Ισραήλ των φορολογικών εσόδων που οφείλονται στην Παλαιστινιακή Αρχή», τονίζοντας ότι τα κεφάλαια αυτά «είναι απαραίτητα για την παροχή βασικών υπηρεσιών στον παλαιστινιακό πληθυσμό», καθώς και για «την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή».

Καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «στον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της UNRWA, και στις διεθνείς ΜΚΟ να επιχειρούν με ασφάλεια και σε ευρεία κλίμακα» σε όλο το κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος. Καταλήγοντας, εκφράζουν υποκριτικά την «ακλόνητη δέσμευσή τους» στη λύση των δύο κρατών στη βάση ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Παλαιστίνιος πρέσβης: Μη μένετε στις δηλώσεις!

Στην ίδια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ο πρέσβης του Παλαιστινιακού Κράτους, Ριγιάντ Μανσούρ, κάλεσε τις χώρες και κυβερνήσεις να μη μείνουν στις διακηρύξεις και στις δηλώσεις καταδίκης του Ισραήλ, αλλά να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση προκειμένου να σταματήσουν τα εντεινόμενα σχέδια του κράτους - δολοφόνου για ντε φάκτο προσάρτηση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και δεκάδων αποφάσεων του ΟΗΕ. Τόνισε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός εντείνει την κατοχή και στη Γάζα και στη Δυτική Οχθη, καθώς έχει επιλέξει εδραίωση και όχι τερματισμό της κατοχής.