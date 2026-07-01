ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Στην Ντόχα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Το «μπρος - πίσω» στις κινήσεις ΗΠΑ και Ιράν σε σχέση με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν στις 22 Ιούνη χαρακτηρίζει τις εξελίξεις, καθώς οι διαφορές για τον στρατηγικό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ παραμένουν ανεπίλυτες, με τις ΗΠΑ να καραδοκούν να αξιοποιήσουν την παραμικρή αφορμή ή «ευκαιρία» για να βάλουν «πόδι» και σε αυτή την περιοχή προς όφελος των αμερικανικών μονοπωλιακών συμφερόντων, βασικό στοιχείο και αιτία του πολέμου στον σφοδρό ανταγωνισμό πρωτίστως με την Κίνα, που απειλεί την αμερικανική πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Είναι χαρακτηριστικό πως Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι μετέβησαν χτες στην Ντόχα του Κατάρ, αλλά δεν κατάφεραν (τουλάχιστον έως χτες το απόγευμα) να επικοινωνήσουν, ούτε μέσω μεσολαβητών από το Κατάρ και το Πακιστάν, ανταλλάσσοντας αιχμές και κατηγορίες για «παραβίαση» των συμφωνηθέντων.

Το Ιράν είχε ξεκαθαρίσει ήδη από τη Δευτέρα πως οι διαπραγματευτές του θα μεταβούν στην Ντόχα όχι για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς, αλλά για να επισπεύσουν τις εξελίξεις που αφορούν την αποδέσμευση των πρώτων 6 δισ. δολαρίων (από σύνολο 12 δισ. δολαρίων) που αποτελούν ιρανικά κεφάλαια σε τράπεζες του Κατάρ που είχαν δεσμευτεί λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Ιράν: Ελέγχουμε τη συμμόρφωση των ΗΠΑ με το Μνημόνιο

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, προσπαθώντας να δείξει πως η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση ισχύος, δήλωσε πως η ιρανική πλευρά «θα ελέγχει λεπτό προς λεπτό» τη συμμόρφωση των ΗΠΑ με το Μνημόνιο Κατανόησης για τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα (συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου). Οπως εξήγησε, το Ιράν θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του «μόνο όσο η άλλη πλευρά τηρεί τις δικές της». Και πρόσθεσε με νόημα: «Καμία δέσμευση δεν υποτίθεται πως θα εφαρμοστεί μονομερώς».

Ακολούθως επισήμανε πως οι εξελίξεις δεν αιφνιδιάζουν την ιρανική κυβέρνηση, καθώς ανέμενε τα πισωγυρίσματα λόγω της αμοιβαίας καχυποψίας και των πικρών εμπειριών του παρελθόντος από τις αμερικανικές παραβιάσεις δεσμεύσεων και τα εμπόδια του Ισραήλ. «Από την αρχή όταν εισήλθαμε σε αυτήν τη διπλωματική διαδικασία, κανείς μας δεν περίμενε μία ομαλή και δίχως προκλήσεις διαδικασία. Είχαμε στο μυαλό πως αυτή η διαδικασία ξεκίνησε μετά από δύο πολέμους σε λιγότερο από έναν χρόνο, σε μία ατμόσφαιρα ακραίας καχυποψίας, δυσπιστίας, δεδομένων των εμπειριών από την απιστία των ΗΠΑ και τα εμπόδια του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προειδοποίησε στη συνέχεια πως το μνημόνιο με μεγάλη σαφήνεια αναφέρει την ανάγκη τερματισμού των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και πως εάν οι ΗΠΑ δεν καταφέρουν να ελέγξουν το Ισραήλ τότε το Ιράν «δεν θα διστάσει» να χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσει την εθνική του ασφάλεια και τα συμφέροντά του».

Στη συνέχεια ανέφερε πως δεν προβλέπεται τις επόμενες μέρες καμία συνάντηση με την αμερικανική πλευρά στην Ντόχα του Κατάρ εκτός ίσως από κάποιες συζητήσεις για την αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων. Εξήγησε πως οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τις βασικές δεσμεύσεις που επιβάλλει το μνημόνιο, αναφέροντας ως μία από αυτές την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων.

«Ομολογία εγκλημάτων πολέμου» οι δηλώσεις του γγ του ΝΑΤΟ

Στη συνέχεια σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για τη συμμετοχή ορισμένων χωρών - μελών στον πόλεμο κατά του Ιράν, τονίζοντας πως συνιστούν «σαφή ομολογία συνέργειας σε εγκλήματα πολέμου». Πρόσθεσε πως το Ιράν δεν περίμενε τον Ρούτε να τα ομολογήσει, καθώς γνωρίζει πως ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ και το ίδιο το ΝΑΤΟ υποστήριξαν ενεργά τις επιθετικές δράσεις των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ιράν. Δήλωσε δε πως θα μπορούσαν οι δηλώσεις αυτές να χρησιμοποιηθούν άνετα σε Διεθνές Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τον απρόκλητο πόλεμο κατά της χώρας του και τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου με πρώτη τη σφαγή πολλών δεκάδων κοριτσιών Δημοτικού Σχολείου στο Μινάμπ.

Απορρίπτεται η γαλλική «πρόταση» για αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ

Στο φόντο αυτών των δηλώσεων, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι βάσει του Αρθρου 5 του ιρανο-αμερικανικού Μνημονίου οι επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης πρέπει να γίνουν «αποκλειστικά από το Ιράν». Με τον τρόπο αυτόν απέρριψε την πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναλάβει την επιχείρηση η Γαλλία σε συνεργασία με συμμάχους της σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, προκειμένου να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ με πρόσχημα την «ασφάλεια» και την αποναρκοθέτηση.

Παρά την αντίδραση και τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο φαίνονται αποφασισμένοι να δοκιμάσουν να προωθήσουν τα σχέδιά τους για ευρωπαϊκό ναυτικό «συνασπισμό» λυκοσυμμαχίας, στον οποίο προτίθεται να συμμετάσχει και η Ελλάδα στο πλαίσιο προστασίας των ελληνικών εφοπλιστικών μονοπωλίων.

Στο μεταξύ, όσο τα Στενά του Ορμούζ «ανοιγοκλείνουν», το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών συνέχισε να διακρίνει «ευκαιρίες για διπλωματία». Σε ανάρτηση του γερμανικού ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα «Χ» χτες αναφέρεται πως το μνημόνιο ΗΠΑ - Ιράν για παύση των επιθέσεων και έναρξη συνομιλιών είναι «ένα σημαντικό βήμα», που προσφέρει «ευκαιρίες για διπλωματία» με στόχο μία «βιώσιμη λύση για ασφαλή, ανεμπόδιστη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ» και μία συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Δολοφονία δύο Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

Στο κάδρο των εξελίξεων αυτών, δεν πέρασε χτες απαρατήρητη η δολοφονία δύο Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ο τραυματισμός άλλων δύο στη δυτική πόλη Παβέχ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ιρακινό Κουρδιστάν - οι κυβερνήσεις του οποίου έχουν αναπτύξει εδώ και χρόνια στενές σχέσεις με το Ισραήλ. Αν και καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη της δολοφονίας τους, οι ιρανικές αρχές επισήμαναν πως αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως τρομοκρατικές επιθέσεις. Οπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, δύο από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης δολοφονήθηκαν «σε τρομοκρατική, δειλή επίθεση», επισημαίνοντας πως ξεκίνησε άμεσα η διενέργεια έρευνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σε άλλο ξεχωριστό γεγονός αναφέρθηκε πως άγνωστοι γάζωσαν με σφαίρες το ΙΧ αυτοκίνητο μίας οικογένειας το βράδυ της Δευτέρας στη νοτιοανατολική πόλη Σαραβάν της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουχιστάν, σκοτώνοντας τον πατέρα και την μητέρα της οικογένειας. Στο ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης αναφέρθηκε πως η επίθεση έγινε «από μισθοφόρους Σιωνιστών - Αμερικανών».