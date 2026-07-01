ΣΕΡΒΙΑ

Ο Βούτσιτς ανήγγειλε παραίτησή του από την προεδρία

Πολιτικές εξελίξεις ανήγγειλε ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος μιλώντας σε μεγάλη συγκέντρωση οπαδών του στο Βελιγράδι είπε ότι τις επόμενες βδομάδες θα παραιτηθεί, αλλά και ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα ηγηθεί σχήματος με τον τίτλο «Ενωμένη Σερβία». Αν και δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ο Βούτσιτς έκανε μια καθαρά προεκλογική ομιλία, με φόντο και τα ιμπεριαλιστικά παζάρια που «φουντώνουν» για τις γεωπολιτικές ισορροπίες σε ολόκληρα τα Δυτικά Βαλκάνια.

Υποστήριξε ότι το 2012 παρέλαβε «μια διαλυμένη οικονομικά χώρα» και την οδήγησε «στην ανάπτυξη και στην ευημερία», και ότι υπηρετεί πιστά την πατρίδα του εδώ και 14 χρόνια. Σε μια εκδήλωση που ξεκίνησε με τον εθνικό ύμνο και στην οποία κινεζικά ανθρωποειδή ρομπότ εμφανίστηκαν να χορεύουν σερβικούς παραδοσιακούς χορούς, ενώ μια σερβική σημαία 500 μέτρων άνοιξε κατά μήκος κεντρικής λεωφόρου του Βελιγραδίου, ο Βούτσιτς είπε με νόημα: «Πολέμησα μόνο για τη Σερβία, δεν θέλησα ποτέ να υπηρετήσω κανέναν άλλον εκτός από εσάς, τους πολίτες της Σερβίας».

Πρόσθεσε ότι στις επόμενες εκλογές θα προτείνει η παράταξή του να συμμετάσχει ως «Ενωμένη Σερβία», εκτιμώντας μάλιστα ότι «θα κερδίσουμε με μεγαλύτερη διαφορά από ποτέ». Ακόμα, κατηγορώντας «ξένους παράγοντες» ότι προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν τη Σερβία τον τελευταίο ενάμιση χρόνο (βλ. πολύμηνες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις), δεσμεύτηκε να επιταχύνει την πορεία ένταξης της Σερβίας στην ΕΕ, διατηρώντας ωστόσο δεσμούς με Κίνα και Ρωσία.

Πριν μερικές βδομάδες ο ηγέτης του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος SNS, Μίλος Βούτσεβιτς, που για χρόνια συνεργάστηκε με τη σημερινή κυβέρνηση, δήλωσε ότι «η φυσική επιλογή είναι ο Βούτσιτς να γίνει πρωθυπουργός». Η δε Ανα Μπρνάμπιτς, σήμερα πρόεδρος της Βουλής, εξέφρασε την ελπίδα ότι «ο Βούτσιτς θα αποδεχτεί την πρόσκλησή μας και τις εκκλήσεις μας και από το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα να είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός μας».