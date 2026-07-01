ΝΕΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΜΠΑΡΑΖ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Αγωνιστική δράση μπροστά στο μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Νέοι κλάδοι και χώροι δουλειάς παίρνουν τη σκυτάλη των απεργιακών και άλλων κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα το επόμενο διάστημα, διεκδικώντας ΣΣΕ με αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων, μέτρα υγείας και ασφάλειας, σταθερό και μειωμένο εργάσιμο χρόνο κ.ά.

Μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις την περασμένη βδομάδα σε Τρόφιμα - Ποτά, Επισιτισμό - Τουρισμό και Κατασκευές, και τη χθεσινή στη «Nokia» (βλ. επόμενη σελίδα), οι νέες κινητοποιήσεις δίνουν με τη σειρά τους απάντηση στην απαίτηση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και των άλλων δυνάμεων του κεφαλαίου, σε παλιούς και νέους «σωτήρες» που καλούν σε υποταγή στη «σταθερότητα» στην αντιλαϊκή πολιτική, αξιώνοντας θυσίες δίχως τέλος για τα κέρδη και τους πολέμους των ομίλων.

Με τη δυσαρέσκεια να εντείνεται και τον αναβρασμό να εξαπλώνεται σε όλο και περισσότερους χώρους δουλειάς, εκατοντάδες είναι τα Συνδικάτα και οι Ομοσπονδίες που καλούν σε αποφασιστική κλιμάκωση, με κορυφαίο σταθμό το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Εκείνες τις μέρες, που η πολιτική του κέρδους και του πολέμου θα «μοστράρεται» από την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα με τα προγράμματα στήριξης του κεφαλαίου, τα Συνδικάτα καλούν να γίνει «σεισμός»: Να βρεθούν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι από κάθε κλάδο του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, να διαδηλώνουν μαζί με τους βιοπαλαιστές αγρότες και επαγγελματίες με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!».

Ηδη τέτοια απόφαση έχει πάρει η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, καλώντας τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους όλης της χώρας να διαδηλώσουν στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. «Θα είμαστε εκεί μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους των βιοπαλαιστών των πόλεων, τους φοιτητές και τις γυναικείες οργανώσεις. Ολους αυτούς που στάθηκαν στο πλευρό μας στον μεγάλο αγώνα του χειμώνα. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, απαιτούμε το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μόχθο μας. Τώρα οργανώνουμε τη διεκδίκησή μας. Καλούμε κάθε Σύλλογο και Ομοσπονδία να συντονιστούμε και να οργανώσουμε τη δράση μας. Η δύναμή μας βρίσκεται στον ενωμένο, μαζικό και ανυποχώρητο αγώνα», σημειώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Ρητινοκαλλιεργητές - δασεργάτες Εύβοιας: Ο αγώνας άνοιξε τον δρόμο για αυξήσεις στους μισθούς

Στο μεταξύ,πέτυχαν οιπου με την ενότητα και τη συσπείρωσή τους στο Σωματείο τους προετοιμάζονται για τις μεγάλες μάχες που έχουν μπροστά τους, όπως τοκαι η

Οπως κάνει γνωστό το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας, με την απόφαση του ΔΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις στους μισθούς για τους δασεργάτες του ειδικού προγράμματος για την αποκατάσταση του καμένου δάσους της βόρειας Εύβοιας.

Το Σωματείο τονίζει ότι πρόκειται για μια πρώτη νίκη, αποτέλεσμα των αγωνιστικών κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος, και καλεί να δυναμώσουν ο αγώνας και η διεκδίκηση για την κατοχύρωση της αύξησης αποδοχών, αλλά και για την ικανοποίηση των υπόλοιπων αιτημάτων τους.

«Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε από μόνη της. Πρόκειται για αποτέλεσμα της πίεσης, της επιμονής και του οργανωμένου αγώνα των συναδέλφων. Είναι κέρδος της μεγάλης κινητοποίησης στην Αθήνα μαζί με τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ, με τη συμπαράσταση των Εργατικών Κέντρων Αθήνας, Πειραιά και Εύβοιας, αλλά και των μαζικών διαδικασιών του προηγούμενου διαστήματος, όπως η πολύ μαζική Γενική Συνέλευση στην Αγία Αννα, με 350 συναδέλφους. Ολα αυτά δείχνουν την ενότητα του κλάδου, τη δυναμική του αγώνα μας και τη δύναμη που έχουμε όταν οργανωνόμαστε συλλογικά», αναφέρει το Σωματείο.

Και αυτή η ενότητα, η συσπείρωση στο Σωματείο και η αποφασιστικότητα κλιμάκωσης του αγώνα για να ζουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια οι δασεργάτες και ρετσινάδες της βόρειας Εύβοιας φάνηκαν ξανά με τη μαζική συμμετοχή στη συνεδρίαση του ΔΣ του Σωματείου, στο χωριό Παπάδες, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και οι μεγάλες μάχες που έχουν μπροστά τους.

«Πρώτη κρίσιμη μάχη μπροστά μας είναι στις 5 Ιουλίου, στο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας. Εκεί χρειάζεται να δοθεί αποφασιστική απάντηση στην προσπάθεια να περάσει το Εργατικό Κέντρο στα χέρια του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, στα χέρια αυτών που θέλουν ένα Εργατικό Κέντρο άφωνο, ακίνδυνο, μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων, που θα κατεβάσει ρολά και θα γυρίσει την πλάτη στα σωματεία που παλεύουν», σημειώνει το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών, τονίζοντας ότι η υπεράσπιση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας «είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων της Εύβοιας».

Αναφέρει επίσης ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ έγινε συζήτηση για την οργάνωση της μεγάλης απεργιακής μάχης στις 15 Ιούλη και την κινητοποίηση στην Αθήνα, στις 11.30 π.μ., ενώ παράλληλα αποφασίστηκε να ασκηθεί μέχρι τότε κάθε πίεση στα αρμόδια υπουργεία για την πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων. Και καταλήγει:

«Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ρητινοκαλλιεργητές, δασεργάτες και εργαζόμενους στο ειδικό πρόγραμμα, να πάρουν ενεργά μέρος στην προετοιμασία της απεργίας και της κινητοποίησης. Κανένας να μη μείνει θεατής. Από κάθε ομάδα, από κάθε χωριό να οργανωθούν η ενημέρωση, η συμμετοχή και η μετακίνηση.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά μας: Αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα προστασίας, καύσιμα και έξοδα μετακίνησης, επίδομα επικινδυνότητας, αξιοποίηση της πείρας των ρητινεργατών και των δασεργατών στην προστασία και διαχείριση των δασών, στήριξη του κλάδου και των οικογενειών μας. Με οργάνωση, ενότητα και αποφασιστικότητα δυναμώνουμε τη διεκδίκηση».

Την Παρασκευή «νεκρώνει» το λιμάνι της Ραφήνας

Στα ακτοπλοϊκά πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας περνά η απεργιακή σκυτάλη την Παρασκευή 3 Ιούλη, με απόφαση των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», που οργανώνουν και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 π.μ. έξω από το επιβατηγό - οχηματαγωγό «Super Ferry». Οι ναυτεργάτες απεργούν κόντρα στις μεγάλες ελλείψεις των λιμενικών υποδομών, που οδηγούν σε συνθήκες εξουθένωσης και υπονόμευσης της ασφάλειας της δικής τους και των επιβατών.

Οι ελλείψεις των λιμενικών υποδομών γιγαντώνονται και αποκτούν μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω του συνωστισμού πλοίων και την υπερφόρτωση του λιμανιού, αφού το λιμάνι της Ραφήνας διαθέτει 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και 11 πλοία. Ετσι, πλοία αναγκάζονται να παραμένουν εκτός λιμένα και να αγκυροβολούν σε θαλάσσια περιοχή που δεν είναι χαρακτηρισμένη ως αγκυροβόλιο. Αυτή η τακτική οδηγεί σε εξουθένωση των ναυτεργατών, καθώς αυξάνει τον εργάσιμο χρόνο, ενώ όσοι ναυτεργάτες είναι εκτός υπηρεσίας στερούνται το δικαίωμα της εξόδου. Με τη σειρά της η εξουθένωση των πληρωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, με απώλειες τόσο υλικές όσο και ανθρώπινες.

Περαιτέρω, η συσσώρευση πλοίων επιβαρύνει την κυκλοφορία στο οδικό σύστημα της περιοχής, δημιουργώντας επιπλέον κινδύνους. Για παράδειγμα, βυτία μεταφοράς καυσίμων διέρχονται μέσα από τον αστικό ιστό, ενώ σε ώρες αιχμής οι δρόμοι «μπλοκάρουν», δυσχεραίνοντας την πρόσβαση και την ασφάλεια των κατοίκων. Ακόμα, ο κίνδυνος αυξάνεται σε συνθήκες αντιπυρικής περιόδου, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής.

Ολα αυτά, τονίζουν τα δύο σωματεία, «γίνονται στο όνομα της κερδοφορίας και του ανταγωνισμού των ναυτιλιακών εταιρειών». Ξεκαθαρίζουν ότι «οι ναυτεργάτες δεν έχουν καμία δουλειά να στοιχηθούν πίσω από τα συμφέροντα της μίας ή της άλλης εταιρείας» και καταγγέλλουν τη στάση της πλειοψηφίας στη διοίκηση της ΠΝΟ, που για άλλη μια φορά δεν έχει πάρει θέση γι' αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα.

Τα σωματεία απαιτούν: Αύξηση των οργανικών συνθέσεων, ώστε να μην παραβιάζονται οι ΣΣΕ και οι ώρες ανάπαυσης του πληρώματος. Σύγχρονη, ασφαλή λιμενική υποδομή. Να τοποθετηθεί άμεσα βοηθητικό ρυμουλκό στο λιμάνι της Ραφήνας, για την ασφαλή κίνηση των πλοίων.

Οι ναυτεργάτες απευθύνονται και στους επιβάτες και τους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας να γίνει και δική τους υπόθεση η απεργία, «απαιτώντας καμία θυσία της ασφάλειας και της ζωής μας για την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των εφοπλιστών».

Στις 19 Ιούλη απεργούν οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο

Στην μάχη ρίχνεται και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, κλιμακώνοντας τον αγώνα με απεργία την Κυριακή 19 Ιούλη, ενώ ετοιμάζει την επιτυχία του πανελλαδικού συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

«Τώρα είναι η ώρα ο κάθε χώρος δουλειάς να γίνει εστία διεκδίκησης, να δυναμώσει η συλλογική δράση με το σωματείο μας για να μην είμαστε οι εργαζόμενοι μόνοι απέναντι στους εργοδότες, για να επιβάλουμε τα δικά μας αιτήματα. Παλεύουμε για νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής αργίας και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του κλάδου η οποία θα κατοχυρώνει μισθούς, συνθήκες και ωράρια με βάση τις δικές μας ανάγκες», σημειώνει ο Σύλλογος.

Διεκδικεί μεταξύ άλλων: Κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, να μην υπάρξει καμία σκέψη για επέκταση της κυριακάτικης εργασίας και σε άλλους κλάδους. Μείωση του εργάσιμου χρόνου, με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και κατάργηση του «σπαστού» ωραρίου. Επίσης, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στη βδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο. Στο επίκεντρο μπαίνουν και οι αυξήσεις, με τον Σύλλογο να απαιτεί βασικό μισθό 1.000 ευρώ, με προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας. Επιπρόσθετα διεκδικεί κατοχύρωση επιδομάτων: Γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας, κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. «Γιατί δεν ανεχόμαστε να τσακιζόμαστε για τα κέρδη της εργοδοσίας, να δουλεύουμε σε 2 και 3 πόστα στα σούπερ μάρκετ, στις αποθήκες και στα καταστήματα».