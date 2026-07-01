Τετάρτη 1 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΝΙΣ
Νικηφόρα πρεμιέρα για την Σάκκαρη

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο φετινό διεθνές τουρνουά κατηγορίας Grand Slam Γουίμπλεντον, καθώς επικράτησε της Δανέζας Κλάρα Τάουσον με 2-0 σετ (6-3, 6-3) και πήρε την πρόκριση για τον 2ο γύρο. Εκεί θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα μεταξύ της Ανχελίνα Καλίνινα από την Ουκρανία και της Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουζμπεκιστάν.

Για το τουρνουά των ανδρών ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη νίκη του στην πρεμιέρα επί του Γάλλου Ουγκό Γκαστόν με 3-0 σετ (6-1, 6-4, 6-2), σήμερα αντιμετωπίζει στον 2ο γύρο τον σπουδαίο Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς, πολυνίκη σε τίτλους Grand Slam (24).

    

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