ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φέρνει νομοσχέδιο για περισσότερη πελατεία στην Επαγγελματική Ασφάλιση

Νέες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της Επαγγελματικής Ασφάλισης, μιας από τις μορφές της ιδιωτικής ασφάλισης που με επιμονή προωθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση, παρουσίασε χτες η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Το νέο πλαίσιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και τον λεγόμενο δεύτερο πυλώνα Ασφάλισης, που συμπληρώνει το αντίστοιχο νομοθέτημα του 2023 (ν. 5078), προβλέπει τη δημιουργία ανοιχτών ΤΕΑ, τα οποία θα λειτουργούν ως «ταμεία - ομπρέλα», δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετέχουν, χωρίς επιμέρους εποπτικές εγκρίσεις. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να μεγαλώσει την «πελατεία» των ΤΕΑ και συνακόλουθα την «πίτα» που εποφθαλμιούν τα «κοράκια των αγορών».

Αλλωστε η ΕΕ αλλά και οι κυβερνήσεις ποτέ δεν έκρυψαν τον «μεγάλο τους πόνο» για τη στήριξη της ιδιωτικής ασφάλισης, την ίδια στιγμή που δεκάδες αντιασφαλιστικοί νόμοι έκαναν το δημόσιο σύστημα να φυτοζωεί, ενώ οι συντάξεις κατακρεουργήθηκαν.

Τον ρόλο που επιφυλάσσει η ΕΕ για τον 2ο πυλώνα και ειδικά για τα ΤΕΑ, τον περιέγραψε μάλιστα πρόσφατα και ο υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι «το μέλλον της Ευρώπης» στην άμυνα, στην ενεργειακή αυτονομία, στις ψηφιακές υποδομές, στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε όλους τους στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου, θα το χρηματοδοτήσει η ίδια η ΕΕ, αξιοποιώντας ως κεφάλαιο τα 13 τρισ. των αποταμιεύσεων, μεταξύ άλλων και στα επαγγελματικά ταμεία. Οπως είπε, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης βρίσκονται «στην καρδιά της λύσης», με τον επικεφαλής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα να συμπληρώνει πως τα ΤΕΑ θα αποκτήσουν «πολύ μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα έτη (...) ως επενδυτικός πυλώνας».

Κατά συνέπεια, μπορεί η κυβέρνηση να ισχυρίζεται πως τα ΤΕΑ γίνονται για να έχουν οι ασφαλισμένοι μια δήθεν «συμπληρωματική» πηγή εισοδήματος, στην πραγματικότητα όμως αυτό που την απασχολεί, όπως και τα επιτελεία της ΕΕ, είναι από πού θα βρεθούν πόροι για να λάβουν σάρκα και οστά οι χρηματοδοτήσεις κυρίως της πολεμικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Η επιδίωξη δηλαδή είναι οι εισφορές των ασφαλισμένων να καταλήξουν στις αγορές κεφαλαίων και όχι βέβαια για να ενισχυθούν οι συντάξεις. Πολύ περισσότερο που μόνο την τελευταία 15ετία οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν σε γενναία απαλλαγή των επιχειρήσεων από τις εισφορές τους προς την Κοινωνική Ασφάλιση, που έφτασαν τις 10 μονάδες, όπως ειπώθηκε χτες και στη συνέντευξη. Απαλλαγή που εξασφάλισαν για τις επιχειρήσεις πάνω από 2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ σημαντική μείωση επήλθε και στην κρατική χρηματοδότηση προς τον ΕΦΚΑ.

Ετσι, οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν στην πράξη το μοντέλο της ιδιωτικής ασφάλισης και, όπως έλεγε η Ν. Κεραμέως, πρέπει από τα σχολεία να καλλιεργούμε την «κουλτούρα της αποταμίευσης». Μόνο που στη θέση του κουμπαρά που μοίραζαν πριν μερικές δεκαετίες στους μαθητές, τώρα το παραμύθι έχει αναβαθμιστεί και οι ασφαλισμένοι ειδικά οι νέοι αντιμετωπίζονται ως «επενδυτές».

Η νέα μορφή των ΤΕΑ περιλαμβάνει επίσης τη θέσπιση νέων φορολογικών κινήτρων και νέων προϊόντων επαγγελματικής συνταξιοδότησης. Παράλληλα προωθείται η εξομοίωση του πλαισίου λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με τα νέα Ομαδικά Ασφαλιστικά Προϊόντα Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ), που πωλούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, θεσπίζεται η δυνατότητα των ΤΕΑ να προσφέρουν στα μέλη τους προγράμματα υγείας με την προϋπόθεση ότι ο σχετικός «κίνδυνος» καλύπτεται πλήρως από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή από πάροχο υπηρεσιών υγείας μέσω σύμβασης σταθερού κατά κεφαλή κόστους και δίνεται η δυνατότητα ασφάλισης και μελών της οικογένειας του άμεσα ασφαλισμένου.

Τέλος, στο νέο μοντέλο των ΤΕΑ θα προβλέπεται η φορητότητα των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με την αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης.