Τετάρτη 1 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Παγκρήτιο συλλαλητήριο στα Χανιά για ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις

Εκατοντάδες συνταξιούχοι από όλη την Κρήτη διαδήλωσαν τη Δευτέρα στα Χανιά, μετά από κάλεσμα όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων της Κρήτης.

Από το βήμα της συγκέντρωσης στη δημοτική αγορά Χανίων οι εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων σημείωσαν ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, με την ακρίβεια να κατατρώει τις συντάξεις και να μην μπορούν πλέον να επιβιώσουν με τα ψίχουλα που παίρνουν, ενώ παράλληλα καλούνται να πληρώνουν για τα φάρμακα και την υγειονομική τους περίθαλψη. Τόνισαν ότι δεν κάνουν πίσω από τα πάγια αιτήματα για ουσιαστικές αυξήσεις των συντάξεων, καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, με τον Σήφη Αποστολάκη, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Χανίων, να εκφράζει τη στήριξη των εργαζομένων στον αγώνα των συνταξιούχων.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ χαιρετισμό απηύθυνε ο Παναγιώτης Πάλμος, καλώντας σε συνέχιση του αγώνα και κλιμάκωση με μαζική συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη, «για να νιώσουν την καυτή ανάσα του λαού και των συνταξιούχων η κυβέρνηση και οι επίδοξοι κυβερνητικοί διαχειριστές».

    

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