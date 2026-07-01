ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών!

Με συγκέντρωση και πορεία χθες στο κέντρο της Μυτιλήνης, στην πλατεία Σαπφούς, που οργάνωσαν τοκαι σωματεία, δόθηκε άμεση απάντηση στομε θύμα 63χρονο οικοδόμο το οποίο σημειώθηκε προχθές στο νησί. Εναν ακόμα εργάτη στις οικοδομές ο οποίος σε αυτήν την ηλικία, αντί να απολαμβάνει μια αξιοπρεπή σύνταξη, πλήρωσε με τη ζωή του τα «σπασμένα» από την κλοπή των ενσήμων και την άρνηση της κυβέρνησης να κηρύξει υποχρεωτική την κλαδική ΣΣΕ.

Με τη μαζική τους συγκέντρωση οι εργαζόμενοι τόσο στον κλάδο των Κατασκευών όσο και από άλλους χώρους διατράνωσαν την απαίτηση για μέτρα υγείας και ασφάλειας, στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις και ανθρώπινα ωράρια.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε η Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Λέσβου του ΚΚΕ, Χριστίνα Μπέλλα.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λέσβου, Γιάννης Ζαφειρίου, παρουσιάζοντας στοιχεία για τον ακήρυχτο πόλεμο από το κράτος και την εργοδοσία στους χώρους δουλειάς. Αλλωστε, θύμισε, μόλις πριν λίγες μέρες εργατικά «ατυχήματα» συνέβησαν στο Κάστρο, στο λιμάνι και σε συνεργείο της «Εβίντα».

«Δεν πρόκειται για φυσικά φαινόμενα. Δεν είναι ατυχία. Οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, μόνο και μόνο για να εξοικονομηθεί κόστος», ανέφερε, τονίζοντας ότι η αιτία είναι το κυνήγι του κέρδους.

Ο Γ. Ζαφειρίου κάλεσε τους εργαζόμενους να οργανωθούν στα σωματεία τους και να παλέψουν για τις ζωές τους, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν θα αποδεχτούμε αυτήν την κατάσταση ως κανονικότητα. Δεν θα δεχτούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να μη γνωρίζουμε αν και σε τι κατάσταση θα επιστρέψουμε στις οικογένειές μας».

Τα συλλυπητήρια των συναδέλφων του μετέφερε με την ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Λέσβου, Φώτης Κολαράς, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι πρόκειται για τον κλάδο που διαχρονικά είναι από τους πιο επικίνδυνους. «Ηδη περισσότεροι από 15 οικοδόμοι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στο 2026. Εδώ στη Λέσβο πριν λίγους μήνες χάσαμε ακόμη έναν συνάδελφο, όταν κατέρρευσε η πέργκολα στην οποία εργαζόταν», σημείωσε και ξεκαθάρισε ότι δεν φταίει η «κακιά στιγμή» αλλά η επίθεση στο εισόδημα, που αναγκάζει εργαζόμενους να κάνουν δυο και τρεις δουλειές, να κυνηγούν υπερωρίες για να πληρώσουν νοίκι, καύσιμα, λογαριασμούς κ.λπ. Μάλιστα, σχολιάζοντας ότι ο αδικοχαμένος εργάτης ήταν συνταξιούχος, τόνισε ότι «θα έπρεπε να απολαμβάνει τη σύνταξή του και όχι να βρίσκεται πάνω σε σκαλωσιές. Ομως οι χαμηλές συντάξεις και η ακρίβεια οδηγούν πολλούς συναδέλφους να συνεχίζουν να δουλεύουν ακόμα και μετά τη συνταξιοδότηση».

Στην αθλιότητα αυτή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Παλλεσβιακής Ενωσης Συνταξιούχων ΕΦΚΑ, Βαγγέλης Χριστοδούλου, χαρακτηρίζοντας πρόκληση το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει σαν «δικαίωμα» την επιστροφή των συνταξιούχων στο μεροκάματο. «Αν πραγματικά ήθελαν να στηρίξουν τους συνταξιούχους, θα εξασφάλιζαν αξιοπρεπείς συντάξεις ώστε να μπορούν να ζουν χωρίς να αναγκάζονται να επιστρέφουν στα εργοτάξια», ανέφερε. Παρέμβαση στη συγκέντρωση έκανε και η Θεοδώρα Διαμαντή από τον Σύλλογο Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης, καλώντας «να μη συνηθίσουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά και να μη γνωρίζουμε αν θα επιστρέψουμε στις οικογένειές μας».