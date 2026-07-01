Τετάρτη 1 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών!

Συλλαλητήριο χθες με αφορμή το νέο εργοδοτικό έγκλημα

Κάντε τον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ
προτιμώμενη πηγή

Με συγκέντρωση και πορεία χθες στο κέντρο της Μυτιλήνης, στην πλατεία Σαπφούς, που οργάνωσαν το Εργατικό Κέντρο Λέσβου και σωματεία, δόθηκε άμεση απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα με θύμα 63χρονο οικοδόμο το οποίο σημειώθηκε προχθές στο νησί. Εναν ακόμα εργάτη στις οικοδομές ο οποίος σε αυτήν την ηλικία, αντί να απολαμβάνει μια αξιοπρεπή σύνταξη, πλήρωσε με τη ζωή του τα «σπασμένα» από την κλοπή των ενσήμων και την άρνηση της κυβέρνησης να κηρύξει υποχρεωτική την κλαδική ΣΣΕ.

Με τη μαζική τους συγκέντρωση οι εργαζόμενοι τόσο στον κλάδο των Κατασκευών όσο και από άλλους χώρους διατράνωσαν την απαίτηση για μέτρα υγείας και ασφάλειας, στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις και ανθρώπινα ωράρια.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε η Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Λέσβου του ΚΚΕ, Χριστίνα Μπέλλα.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λέσβου, Γιάννης Ζαφειρίου, παρουσιάζοντας στοιχεία για τον ακήρυχτο πόλεμο από το κράτος και την εργοδοσία στους χώρους δουλειάς. Αλλωστε, θύμισε, μόλις πριν λίγες μέρες εργατικά «ατυχήματα» συνέβησαν στο Κάστρο, στο λιμάνι και σε συνεργείο της «Εβίντα».

«Δεν πρόκειται για φυσικά φαινόμενα. Δεν είναι ατυχία. Οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, μόνο και μόνο για να εξοικονομηθεί κόστος», ανέφερε, τονίζοντας ότι η αιτία είναι το κυνήγι του κέρδους.

Ο Γ. Ζαφειρίου κάλεσε τους εργαζόμενους να οργανωθούν στα σωματεία τους και να παλέψουν για τις ζωές τους, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν θα αποδεχτούμε αυτήν την κατάσταση ως κανονικότητα. Δεν θα δεχτούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να μη γνωρίζουμε αν και σε τι κατάσταση θα επιστρέψουμε στις οικογένειές μας».

Τα συλλυπητήρια των συναδέλφων του μετέφερε με την ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Λέσβου, Φώτης Κολαράς, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι πρόκειται για τον κλάδο που διαχρονικά είναι από τους πιο επικίνδυνους. «Ηδη περισσότεροι από 15 οικοδόμοι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στο 2026. Εδώ στη Λέσβο πριν λίγους μήνες χάσαμε ακόμη έναν συνάδελφο, όταν κατέρρευσε η πέργκολα στην οποία εργαζόταν», σημείωσε και ξεκαθάρισε ότι δεν φταίει η «κακιά στιγμή» αλλά η επίθεση στο εισόδημα, που αναγκάζει εργαζόμενους να κάνουν δυο και τρεις δουλειές, να κυνηγούν υπερωρίες για να πληρώσουν νοίκι, καύσιμα, λογαριασμούς κ.λπ. Μάλιστα, σχολιάζοντας ότι ο αδικοχαμένος εργάτης ήταν συνταξιούχος, τόνισε ότι «θα έπρεπε να απολαμβάνει τη σύνταξή του και όχι να βρίσκεται πάνω σε σκαλωσιές. Ομως οι χαμηλές συντάξεις και η ακρίβεια οδηγούν πολλούς συναδέλφους να συνεχίζουν να δουλεύουν ακόμα και μετά τη συνταξιοδότηση».

Στην αθλιότητα αυτή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Παλλεσβιακής Ενωσης Συνταξιούχων ΕΦΚΑ, Βαγγέλης Χριστοδούλου, χαρακτηρίζοντας πρόκληση το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει σαν «δικαίωμα» την επιστροφή των συνταξιούχων στο μεροκάματο. «Αν πραγματικά ήθελαν να στηρίξουν τους συνταξιούχους, θα εξασφάλιζαν αξιοπρεπείς συντάξεις ώστε να μπορούν να ζουν χωρίς να αναγκάζονται να επιστρέφουν στα εργοτάξια», ανέφερε. Παρέμβαση στη συγκέντρωση έκανε και η Θεοδώρα Διαμαντή από τον Σύλλογο Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης, καλώντας «να μη συνηθίσουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά και να μη γνωρίζουμε αν θα επιστρέψουμε στις οικογένειές μας».

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Υπέκυψε εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί βαριά σε λατομείο (22/10/2025)
Η εκατόμβη συνεχίζεται, άλλοι δύο νεκροί εργάτες στο μεροκάματο (18/3/2025)
Νεκρός 65χρονος εργάτης στη μάχη του μεροκάματου (6/7/2024)
Φιέστες και αποκάλυψη (28/7/2022)
Διαδηλώνουν για το Ασφαλιστικό στις 19 Ιούνη (14/6/2014)
Στα νησιά (2/4/2002)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αγωνιστική δράση μπροστά στο μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ
«Δικά τους τα deals, δική μας η ζωή - Καμιά δουλειά να μη χαθεί»
Φέρνει νομοσχέδιο για περισσότερη πελατεία στην Επαγγελματική Ασφάλιση
Νέες κινητοποιήσεις για το ρημαγμένο εισόδημα, κόντρα στον αυταρχισμό και την καταστολή
Τραγικά τα αποτελέσματα από το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΠΑΕ
Κινητοποίηση και παρέμβαση στη διοίκηση του ΟΑΣΑ
Δυσβάσταχτες οι επιπτώσεις από το OpenBusiness
 Οδύσσεια των ασθενών για μια ψυχιατρική κλίνη
Παγκρήτιο συλλαλητήριο στα Χανιά για ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις
 Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών
 Ανησυχία ακόμα και για θανάτους από Ψυχογενή Ανορεξία, λόγω των ελλείψεων
 Στην Πλαζ για 3η συνεχόμενη χρονιά το Πολιτιστικό Φεστιβάλ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ