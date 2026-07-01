ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 2-1

Με «τιμονιέρη» τον Χάαλαντ

Εχοντας οδηγό τον Ερικ Χάαλαντ η Νορβηγία συνεχίζει το ταξίδι της στα γήπεδα του φετινού Μουντιάλ, έχοντας βρεθεί πλέον στους «16» της διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην Ιστορία της. Σε χθεσινό αγώνα για τη φάση των «32» οι «Βίκινγκς» πήραν σπουδαία νίκη 2-1 επί της αξιόμαχης Ακτής Ελεφαντοστού και σφράγισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου τους περιμένει η Βραζιλία.

Οι παίκτες του Σολμπάκε είχαν διάφορα ζητήματα στην αμυντική τους λειτουργία, αλλά ήταν και καλύτεροι επιθετικά. Προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος, με γκολ του Νούσα στο 39', και ήλεγχαν τον αγώνα τουλάχιστον μέχρι το 70', χάνοντας και σημαντικές ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Στο τελευταίο 20λεπτο η Ακτή Ελεφαντοστού έδειξε αντίδραση, ανεβάζοντας ρυθμούς, και ισοφάρισε στο 74' με τον Ντιαλό, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή. Οι Νορβηγοί απέφυγαν τον μπελά της παράτασης χάρη σε γκολ του Χάαλαντ στο 86', αν και οι Ιβοριανοί λίγο έλειψε να ισοφαρίσουν ξανά στις καθυστερήσεις, με τον Νορβηγό τερματοφύλακα Νίλαντ με καθοριστική επέμβαση να σώζει την ομάδα του.

Νορβηγία: Νίλαντ, Αγιερ, Βολφ, Πέντερσεν (Αουρσνες 83'), Χέγκεμ, Μπεργκ, Μπέργκε, Εντεγκαρντ, Σόρλοθ (Μπομπ 71'), Νούσα (Σέλντερουπ 71'), Χάαλαντ.

Ακτή Ελεφαντοστού: Φοφανά, Κονάν (Τουρέ 90'+3), Ντουέ, Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ, Ουλαΐ (Γουαχί 61'), Μπονί (Ντιαλό 61'), Πεπέ (Ντιακιτέ 87'), Ντιομαντέ (Γκεσάντ 90'+3).