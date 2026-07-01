ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ «VOLKSWAGEN»

Σχέδια για διπλασιασμό της περικοπής θέσεων εργασίας

Ακόμη περισσότερες περικοπές εξετάζει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία «Volkswagen», ένας πανίσχυρος ευρωπαϊκός όμιλος που «πλήττεται» από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, κυρίως από την Κίνα και τις ΗΠΑ, ενώ και ο ίδιος ο γερμανικός όμιλος έχει μεταφέρει μεγάλο και κρίσιμο μέρος της παραγωγής του στην Κίνα, για μεγαλύτερη κερδοφορία.

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση περικοπών, εξετάζει ένα ακόμη πιο εκτεταμένο «πρόγραμμα αναδιάρθρωσης» του ομίλου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Η τελική απόφαση του γερμανικού κολοσσού δεν έχει ληφθεί ακόμη, το σχέδιο αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο εποπτικό συμβούλιο στις 9 Ιούλη.

Ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός κατασκευαστής αυτοκινήτων είχε ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα περικοπής 50.000 θέσεων έως το 2030. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 37.000 αποχωρήσεις έχουν ήδη συμφωνηθεί, κυρίως μέσω «εθελούσιων» εξόδων, πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και προγραμμάτων αποζημίωσης. Το σχέδιο μείωσης του κόστους, εκτός από το εργατικό «κόστος», προβλέπει ακόμη μείωση των γενικών εξόδων κατά 11 δισ. ευρώ έως το 2030, ενώ έως και 5.500 διευθυντές από τους συνολικά 20.000 θα μπορούσαν να βρεθούν εκτός εργασίας. Συνολικά, τα νέα σχέδια διπλασιάζουν τις περικοπές θέσεων εργασίας από τις 50.000 που είχε συμφωνήσει ο Ομιλος με τους εργαζόμενους το 2024.

Τα νέα σενάρια προβλέπουν σημαντική αναδιοργάνωση του ομίλου, με πιθανές αλλαγές στη δομή των βασικών δραστηριοτήτων και εξέταση της μελλοντικής χρήσης τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία: Στο Τσβικάου, στο Εμντεν, στο Ανόβερο και το εργοστάσιο της «Audi» στο Νέκαρσουλμ. Στα συγκεκριμένα εργοστάσια απασχολούνται σήμερα 40.000 άτομα, με παραγωγική ικανότητα 750.000 οχημάτων ετησίως. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ενδεχόμενο κλείσιμο των εργοστασίων σχεδιάζεται για μετά την κατάργηση της παραγωγής των σημερινών μοντέλων, κάτι το οποίο δεν θα συμβεί πριν από το 2030.

Εξάλλου η VW εξετάζει τη στροφή προς την πολεμική οικονομία, με παραγωγή όπλων και εξαρτημάτων.

Εκπρόσωπος της VW δήλωσε ότι ο όμιλος εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο «ολικού μετασχηματισμού», με στόχο να γίνει «πιο αποδοτικός και πιο ευέλικτος», αξιοποιώντας καλύτερα την τεχνολογία και περιορίζοντας το κόστος.

Εν μέσω αυτών των πληροφοριών η VW τερματίζει τη συνεργασία της με την «Bosch» για την ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομης οδήγησης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «BILD», παρά την επένδυση 1,5 δισ. ευρώ, ακύρωσε ένα από τα πιο σημαντικά μελλοντικά σχέδιά της, τη Συμμαχία Αυτοματοποιημένης Οδήγησης με την «Bosch», η οποία είχε αρχικά θεωρηθεί ως η αντεπίθεση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην «Tesla» και στην κινεζική παραγωγή.

«Mercedes»: Περισσότερη δουλειά για λιγότερη πληρωμή

Αλλά και ο όμιλος αυτοκινητοβιομηχανίας «Mercedes-Benz» για λόγους «εξοικονόμησης» και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του αναστέλλει ένα ειδικό επίδομα που λάμβαναν οι εργαζόμενοι. Η περικοπή επηρεάζει περίπου 90.000 εργαζόμενους στη Γερμανία που καλύπτονται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτό προκύπτει από επιστολή προς τους εργαζομένους, την οποία έχει στην κατοχή της η εφημερίδα SWR.

Προκλητικά ο όμιλος «Mercedes» θεωρεί το εργασιακό «κόστος» πολύ υψηλό σε σύγκριση με τα «διεθνή πρότυπα».

Επιπλέον, η διοίκηση σκοπεύει να συζητήσει την παράταση του ωραρίου εργασίας με το συμβούλιο εργαζομένων τις επόμενες εβδομάδες, αλλά χωρίς αύξηση των μισθών.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα εργάζονται περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα, που ισχύει τώρα για λιγότερα χρήματα, αφού δεν θα λάβουν ούτε το ειδικό επίδομα.