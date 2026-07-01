ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Μεγαλώνει ο φόβος και για επιδημίες

2026 The Associated Press. All

Μεγαλώνει η ανησυχία για τον λαό της Βενεζουέλας, όπου μετά το ισχυρό διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου (στις 24 Ιούνη, 7,5 και 7,2 Ρίχτερ σε απόσταση μόλις λίγων δευτερολέπτων) μέχρι και χτες είχαν καταγραφεί πάνω από 600 μετασεισμοί, ενώ εκτιμάται ότι η σεισμική δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και για ένα τρίμηνο...

Χτες το απόγευμα τοπική ώρα, επίσημα οι αρχές έκαναν λόγο για 1.719 νεκρούς, ωστόσο ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα, Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο, γνωστοποίησε πως ο Οργανισμός σχεδιάζει να στείλει στη χώρα 10.000 σάκους για απόθεση σορών, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα «ότι ο αριθμός (σ.σ. των νεκρών) θα είναι πολύ μικρότερος από αυτόν»... Δήλωσε επίσης ότι 2.500 κτίρια έχουν καταστραφεί, «τα περισσότερα ολοσχερώς» (σύμφωνα με δορυφορικές καταγραφές της NASA περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν ισοπεδωθεί), ενώ δεκάδες χιλιάδες συνεχίζουν να αγνοούνται και μια βδομάδα μετά τους σεισμούς οι ελπίδες για επιζώντες εξανεμίζονται.

«Ενεση» ελπίδας ήταν ο χτεσινός εντοπισμός 3χρονου αγοριού που ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια κτιρίου στην Γκουάιρα.

Την αγωνία για την τύχη των σεισμόπληκτων μεγαλώνει η κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας, αφού σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Κρίστιαν Λιντμάιερ, οι υγειονομικές δομές λειτουργούν πλέον πέρα από τα όριά τους, δεχόμενες μαζική εισροή τραυματιών. Επιπλέον ο Οργανισμός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον αυξανόμενο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών, από νοσήματα μάλιστα που θα μπορούσαν να προληφθούν με εμβολιασμό (π.χ. ιλαρά, διφθερίτιδα). Οι απειλές αυξάνονται εξαιτίας της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης, μια σειράς ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη και συνολικά της κατάστασης στην Υγεία, ως αποτέλεσμα της πολύχρονης σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης του καπιταλισμού και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη χώρα στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Μεγαλώνει ακόμα και η απειλή εξάπλωσης μεταδιδόμενων ασθενειών, μέσω κουνουπιών ή μολυσμένου νερού και των σορών των νεκρών που ακόμα κείτονται στους δρόμους.

Σύμφωνα με την μεταβατική Πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, 38 νοσοκομεία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τις ισχυρές δονήσεις.

Στο μεταξύ, χτες η Ροντρίγκες είχε κατ' ιδίαν σύσκεψη με πολυπληθή αντιπροσωπεία στελεχών της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών που οι ΗΠΑ έχουν στείλει στη χώρα «για την επείγουσα ενοποίηση των πρωτοκόλλων έκτακτης ανάγκης». Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Βενεζολάνοι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Δημοσίων Εργων και Οικονομικών, ενώ επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας ήταν ο Αμερικανός πρέσβης Τζον Μπάρετ, που έφτασε στη χώρα μόλις πριν δύο μήνες.