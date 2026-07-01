Αύριο Πέμπτη 2 Ιούλη πραγματοποιείται η τακτική συνέλευση της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, στις 7 μ.μ. Η συνέλευση θα γίνει στα γραφεία της ΕΕΔΔΑ, Κοίλης 13, στα Ανω Πετράλωνα.
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