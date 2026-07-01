ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Τραγικά τα αποτελέσματα από το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΠΑΕ

Eurokinissi

Να διερευνηθούν οι ευθύνες της διοίκησης του ΕΟΠΑΕ για το τραγικό περιστατικό θανάτου εξυπηρετούμενου σε μονάδα της Κρήτης και να δοθεί άμεση λύση στα εμπόδια πρόσβασης στις Θεραπευτικές Κοινότητες, απαιτεί το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, προς τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη.

Στην Ερώτηση τονίζεται ότι ο πρόσφατος θάνατος 45χρονου εξαρτημένου ατόμου στην Κρήτη, δύο μόλις μέρες μετά την απόρριψη αιτήματος άμεσης εισαγωγής του σε Θεραπευτική Κοινότητα, επιβεβαιώνει με τον πιο τραγικό τρόπο τα καταστροφικά αποτελέσματα αποψίλωσης της «στεγνής» θεραπείας και του πλαισίου λειτουργίας της μετά την ίδρυση του Ενιαίου Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), ο υπερσυγκεντρωτικός χαρακτήρας του οποίου δημιουργεί αντί να λύνει προβλήματα.

Μάλιστα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι ενώ επί σειρά ετών οι θεραπευτικές ομάδες των τοπικών δομών είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις για επείγουσες εισαγωγές, σήμερα η διαδικασία έχει γίνει συγκεντρωτική και γραφειοκρατική, με κρίσιμες αποφάσεις να λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση στην Αθήνα. Παράλληλα έχουν τεθεί πρόσθετες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στις Θεραπευτικές Κοινότητες, όπως πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις και απαιτήσεις προηγούμενης αποχής από τη χρήση, γεγονός που τελικά αποκλείει ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου και αναζητούν άμεση βοήθεια. Αυτές οι συνθήκες φαίνεται να οδήγησαν σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση εισαγωγής του συγκεκριμένου ατόμου, με κόστος τελικά τη ζωή του.

Από την άλλη, η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ όχι μόνο δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη για το ζήτημα, αλλά αντίθετα δήλωσε δημοσίως ότι προχωρά και σε ...αυστηρή εποπτεία των μονάδων στην Κρήτη, σε μια προσπάθεια να μετακυλίσει τις ευθύνες στους εργαζόμενους του Ηρακλείου, οι οποίοι ενώ αναζητούσαν λύσεις έβρισκαν εμπόδια από τη διοίκηση. Η αυστηρή αυτή εποπτεία συνίσταται στην απαίτηση καθημερινής αναφοράς για την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για το περιεχόμενο κάθε θεραπευτικής διαδικασίας που πραγματοποιείται καθημερινά από τον κάθε εργαζόμενο, μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και απευθείας από τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ.

Οπως σημειώνεται στην Ερώτηση του ΚΚΕ, τέτοιες πρακτικές «δημιουργούν κλίμα εκφοβισμού στους εργαζόμενους και δεν συνδέονται με την ουσιαστική διερεύνηση των αιτιών του συγκεκριμένου περιστατικού, ούτε με την επιστημονική υποστήριξη του θεραπευτικού έργου. Αντιθέτως, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα αλλά και τη νομιμότητά τους».

Επιπλέον το ΚΚΕ θυμίζει ότι η κυβέρνηση με τον νόμο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης «διέλυσε τα θεραπευτικά προγράμματα, που λειτουργούσαν με αυτοτέλεια, ενιαία φιλοσοφία και ταυτότητα. Παρά τις έντονες διαφωνίες όλων των μαζικών και επιστημονικών φορέων στο πεδίο, προχώρησε στην ίδρυση του ΕΟΠΑΕ, που κατακερματίζει το θεραπευτικό συνεχές Συμβουλευτική - Θεραπεία - Κοινωνική Επανένταξη, υποβαθμίζει το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και ενισχύει προκλητικά τη μείωση της βλάβης σε βάρος της "στεγνής" θεραπείας. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι και το τραγικό περιστατικό θανάτου εξυπηρετούμενου στο Ηράκλειο Κρήτης».

Το ΚΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα ώστε: Να παύσει κάθε προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης της διοίκησης στους εργαζόμενους και το κλίμα εκφοβισμού και εργασιακής παρενόχλησης που έχει επιβάλει ο πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ, και να διερευνηθούν οι ευθύνες των αρμόδιων διευθυντών που εμπλέκονται στην καθυστέρηση της εισαγωγής στη Θεραπευτική Κοινότητα, παρά την πρόταση των θεραπευτών, καθώς και του ίδιου του προέδρου για την καταχρηστική συμπεριφορά του απέναντι στους εργαζόμενους. Να αποκατασταθεί η αυτοτέλεια των θεραπευτικών προγραμμάτων σε κάθε περιοχή, που επέτρεπε άμεσες αποφάσεις και συνεργασία των μονάδων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, όπως και τον σχεδιασμό με βάση τις τοπικές ανάγκες.