Ανησυχία ακόμα και για θανάτους από Ψυχογενή Ανορεξία, λόγω των ελλείψεων

Σήμα κινδύνου «για θανάτους από Ψυχογενή Ανορεξία» λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε κλινικές, προσωπικό - ιδιαίτερα νοσηλευτικό - που οδηγούν σε παύση εισαγωγών τις υπάρχουσες, εκπέμπει ο Σύλλογος Φίλων πασχόντων από Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) και μαζί με φορείς προχωρά αύριο Πέμπτη, στις 11.30 π.μ., σε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας.

Τα ψέματα της κυβέρνησης για το «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», «τις περισσότερες προσλήψεις προσωπικού που έχουν γίνει», καταρρέουν μπροστά στην αγωνία και την ανησυχία των οικογενειών, που κάνουν λόγο για τις πολύμηνες αναμονές στην αναγκαία ψυχοθεραπεία και τη νοσηλεία των πασχόντων από ΔΠΤ στις ψυχιατρικές κλινικές Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω των μεγάλων ελλείψεων, η Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο «Αττικόν» δεν μπορεί να κάνει νέες εισαγωγές.

Η κατάργηση της θεραπείας των πασχόντων από ΔΠΤ και της υποστήριξης των οικογενειών τους από τη μεταφερθείσα δομή του 18 ΑΝΩ στον ΕΟΠΑΕ έχει ως αποτέλεσμα και τη μεταφορά των περιστατικών στο Αιγινήτειο. Μάλιστα, και η Α' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο Αιγινήτειο επίκειται να σταματήσει για ένα τουλάχιστον τρίμηνο την εισαγωγή νέων περιστατικών.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η Ψυχιατρική Κλινική Ψυχογενούς Ανορεξίας του Σισμανόγλειου πιέζεται εξαιρετικά, με κίνδυνο να σταματήσει και αυτή την εισαγωγή νέων περιστατικών.

«Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένες Δημόσιες Δομές Περίθαλψης των ΔΠΤ στην εκτός Αττικής χώρα, η κατάσταση είναι τραγική και μπορεί να έχουμε και θανάτους από Ψυχογενή Ανορεξία λόγω έλλειψης νοσηλείας», σημειώνει ο Σύλλογος, αναφέροντας ότι κάθε προσπάθεια των θεραπευτών προσκρούει στις κυβερνητικές επιλογές για την Υγεία, που συνεχώς την εμπορευματοποιεί. Μάλιστα, το υπουργείο Υγείας αρνείται να συναντήσει τον Σύλλογο εδώ και δύο χρόνια, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές του.

Ο Σύλλογος Φίλων Πασχόντων από ΔΠΤ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της στην Πρόληψη και Θεραπεία απέναντι στη νέα γενιά - κυρίως κοριτσιών, αλλά πλέον και αγοριών - που ταλανίζονται από το τέρας των ΔΠΤ». Γι' αυτό και ζητά την άμεση αντιμετώπιση των επειγουσών ελλείψεων, τη δημιουργία δομών στην υπόλοιπη χώρα, την ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με τη δημιουργία Κέντρων Ημέρας για τις ΔΠΤ.