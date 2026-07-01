Οδύσσεια των ασθενών για μια ψυχιατρική κλίνη

Τις απαράδεκτες συνθήκες εφημερίας για εργαζόμενους και ασθενείς φέρνει στην επιφάνεια για άλλη μια φορά ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, καθώς ασθενείς περιφέρονται σε όλη την Αττική για μέρες προκειμένου να βρουν μια διαθέσιμη κλίνη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εφημερία της ΠΝΜΨΥΑ (πρώην ΨΝΑ) στις 29 Ιούνη 10 ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας μεταφέρθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο «Θριάσιο», επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες, ενώ μετά τη λήξη της εφημερίας του πρώην ΨΝΑ 17 ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας, καθώς δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη κλίνη, μεταφέρθηκαν στο Δρομοκαΐτειο από την έναρξη της εφημερίας του και έπειτα.

«Για το υπουργείο Εμπορίας της Υγείας αυτό σημαίνει "πλοήγηση" ασθενών. Ανθρωποι που χρήζουν νοσηλείας, και που η ψυχική τους κατάσταση χρήζει άμεσης φροντίδας, να περιφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο.

Σε όλη αυτήν τη διαδικασία ασθενείς και εργαζόμενοι τίθενται σε κίνδυνο, απόρροια της πολιτικής της ΕΕ, της κυβέρνησης της ΝΔ και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή, που βάζει στο ζύγι "κόστος - όφελος" τις ανάγκες των ψυχικά πασχόντων και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους ειδικούς Ψυχικής Υγείας.

Οι εικόνες που έζησαν όλοι οι συνάδελφοί μας είναι το λιγότερο ντροπιαστικές! Ανθρωποι κλινοστατισμένοι, στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, ράντζα μέχρι και στα ψυχιατρικά εξεταστήρια, εκεί δηλαδή που ψυχίατροι και ψυχολόγοι εξετάζουν, σε συνθήκες επικίνδυνες για τη ζωή ασθενών και εργαζομένων, συνθήκες που πυροδοτούν εντάσεις, αντεγκλήσεις με τους αστυνομικούς και μπορούν να οδηγήσουν σε περιστατικά όπως το χθεσινό, όπου συνάδελφος νοσηλευτής χτύπησε», καταγγέλλει ο Ενιαίος Σύλλογος, επισημαίνοντας ότι μετά την λήξη της εφημερίας για μία ακόμα φορά ειδικευόμενος χρειάστηκε να παραμείνει πέραν του ωραρίου του, με αποτέλεσμα να στερεί την παρουσία του από την Ψυχιατρική κλινική όπου εργάζεται, αλλά και να στερείται τη δυνατότητά του να εκπαιδευτεί, όπως θα έπρεπε. Ταυτόχρονα, χωρίς το απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό τίθενται σε κίνδυνο οι ασθενείς που παραμένουν στον χώρο του ΤΕΠ.

«Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, και αφού είχε κλείσει η εφημερία του πρώην ΨΝΑ, η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας άνοιξε και πάλι την κλειστή εφημερία για να νοσηλευτεί ασθενής που δεν είχε κατορθώσει να διακομιστεί στο επόμενο εφημερεύον νοσοκομείο, παρά την αντίθετη γνώμη των υγειονομικών και του τμήματος υποδοχής, αφού μοιράζουν μόνο εντολές και δεν τους ενδιαφέρει η γνώμη και η επιστημονική άποψη των υγειονομικών που είναι στην πρώτη γραμμή και δίπλα στους ασθενείς! Τόσο είναι το θράσος τους, που βρίσκουν κάθε λογής δικαιολογίες για να ανοίγουν και να κλείνουν τις εφημερίες όποτε το κρίνουν, που έφτασαν να λένε διά στόματος ΔΙΥ στους εκλεγμένους στο Σωματείο Εργαζομένων ότι ο ασθενής πρέπει να νοσηλευτεί γιατί μετά τις 3 το ΤΕΠ δεν έχει ούτε νοσηλευτές. Το ΤΕΠ που οι ίδιες οι Διευθύνσεις και η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ έκλεισαν σε ημέρες κλειστής εφημερίας και έχουμε καταγγείλει πολλές φορές οι εργαζόμενοι!», σημειώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων και απαιτεί: Εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και ανάπτυξη όλων των απαραίτητων κρατικών δομών Ψυχικής Υγείας, Προαγωγής, Πρόληψης, Θεραπείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας τον 21ο αιώνα.