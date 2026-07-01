ΜΙΚΡΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ

Δυσβάσταχτες οι επιπτώσεις από το OpenBusiness

Την απαίτηση να δοθεί παράταση στις προθεσμίες ανάρτησης δικαιολογητικών στο σύστημα ΟΠΣ - ΑΔΕ (OpenBusiness) μετέφεραν αντιπρόσωποι Ομοσπονδιών και Σωματείων επαγγελματιών στο υπουργείο Ανάπτυξης το πρωί της Δευτέρας, όπου πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μία ακόμα εφαρμογή ψηφιακής «θηλιάς» για τους επαγγελματίες, αφού με μικρές βιοτεχνίες και εργαστήρια καλούνται σήμερα μετά από δεκαετίες λειτουργίας να επωμιστούν τεράστια κόστη για να εξασφαλίσουν βεβαιώσεις χρήσεις γης, να διευθετήσουν πολεοδομικές εκκρεμότητες, ακόμα και να μετεγκατασταθούν.

Ετσι, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου τη Δευτέρα απαίτησαν να γίνει δεκτό το υπόμνημά τους, με την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης να δηλώνει ...αναρμόδια να συναντηθεί μαζί τους. «Αναρωτιόμαστε αν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο και στους λεγόμενους "στρατηγικούς επενδυτές", κάνοντάς τους μπαλάκι από κτίριο σε κτίριο», σχολιάζει η Ομοσπονδία, που κατέληξε στις υπηρεσίες του υπουργείου στην πλατεία Κάνιγγος, στο γραφείο του υφυπουργού Λ. Τσαβδαρίδη. Εκεί - όπως ενημερώνει - συναντήθηκε με τον Μ. Κορρέ, διευθυντή του γραφείου του υφυπουργού, και τον Αν. Μητιακούδη, στέλεχος του υπουργείου, και τους επέδωσε το υπόμνημα με τα αιτήματα. Στη συζήτηση που ακολούθησε οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας και των Σωματείων μετέφεραν όλα τα ζητήματα, παίρνοντας «διαβεβαιώσεις» ότι το υπουργείο θα τα μελετήσει και ότι θα βρίσκονται σε επικοινωνία.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε διαβεβαιώσεις», επισημαίνει η Ομοσπονδία και προσθέτει ότι θα επανέλθει «θέτοντας εκ νέου το θέμα, ώστε να δοθεί άμεσα λύση στους χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες που πνίγονται από τη νέα ψηφιακή θηλιά, που έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες.

Ο μόνος δρόμος για τον κάθε μικρό επαγγελματία αυτοαπασχολούμενο είναι ο συλλογικός αγώνας ενάντια στις πολιτικές που τον αφανίζουν».