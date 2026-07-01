Οι αρχαιρεσίες του κλαδικού Συνδικάτου στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, μια περιοχή που συγκεντρώνει πλήθος από εργοστάσια, συσκευαστήρια και άλλες επιχειρήσεις, με εκατοντάδες εργαζόμενους του κλάδου διεξάγονται μέχρι τις 6 Ιούλη.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών:
Στην Ξάνθη, σήμερα Τετάρτη στη Βιομηχανία ROYAL (10.00-12.30), στο Συσκευαστήριο ΝΕΣΤΟΣ (13.30-15.30) και στο κτίριο της οδού Σπάρτης 11 (16.00-18.00),
Στη Δράμα, την Παρασκευή 3 Ιούλη, στη Βιομηχανία ΑΡΙΒΙΑ (12.00-15.00) και στη Νομαρχία (16.00-20.00).
Στην Καβάλα, αύριο Πέμπτη, στο Συσκευαστήριο ΑΛΚΥΟΝ (10.00-12.00), στον Φούρνο «ΤΡΑΠΕΖΑ», Ιχθυόσκαλα (12.30-14.00) και στα γραφεία των σωματείων συνταξιούχων, 1ος όροφος Δημοτικής Αγοράς (14.00-18.00).
Επίσης, το Σάββατο 4 Ιούλη, στη Βιομηχανία «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΑΕ» (09.00-11.00), στη Χρυσούπολη (11.30-15.30), στον 1ο όροφο Δημοτικής Αγοράς Καβάλας (16.00-17.00). Τη Δευτέρα 6 Ιούλη, στη Βιομηχανία ΒΙΚΡΕ (11.00-13.30) και στην Παραλία Οφρυνίου - καφέ «Πειρατής» (17.00-20.00).