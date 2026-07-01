Τετάρτη 1 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών

Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, σε μια περίοδο που δυναμώνει στον κλάδο η μάχη για υπογραφή ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους χωρίς τις απαράδεκτες εξαιρέσεις που αξιώνουν οι βιομήχανοι. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι την περασμένη βδομάδα οργανώθηκε η πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση με απόφαση της Ομοσπονδίας, απαιτώντας την υπογραφή της ΣΣΕ.

Οι αρχαιρεσίες του κλαδικού Συνδικάτου στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, μια περιοχή που συγκεντρώνει πλήθος από εργοστάσια, συσκευαστήρια και άλλες επιχειρήσεις, με εκατοντάδες εργαζόμενους του κλάδου διεξάγονται μέχρι τις 6 Ιούλη.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών:

Στην Ξάνθη, σήμερα Τετάρτη στη Βιομηχανία ROYAL (10.00-12.30), στο Συσκευαστήριο ΝΕΣΤΟΣ (13.30-15.30) και στο κτίριο της οδού Σπάρτης 11 (16.00-18.00),

Στη Δράμα, την Παρασκευή 3 Ιούλη, στη Βιομηχανία ΑΡΙΒΙΑ (12.00-15.00) και στη Νομαρχία (16.00-20.00).

Στην Καβάλα, αύριο Πέμπτη, στο Συσκευαστήριο ΑΛΚΥΟΝ (10.00-12.00), στον Φούρνο «ΤΡΑΠΕΖΑ», Ιχθυόσκαλα (12.30-14.00) και στα γραφεία των σωματείων συνταξιούχων, 1ος όροφος Δημοτικής Αγοράς (14.00-18.00).

Επίσης, το Σάββατο 4 Ιούλη, στη Βιομηχανία «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΑΕ» (09.00-11.00), στη Χρυσούπολη (11.30-15.30), στον 1ο όροφο Δημοτικής Αγοράς Καβάλας (16.00-17.00). Τη Δευτέρα 6 Ιούλη, στη Βιομηχανία ΒΙΚΡΕ (11.00-13.30) και στην Παραλία Οφρυνίου - καφέ «Πειρατής» (17.00-20.00).

    

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