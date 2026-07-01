ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΤΡΑΣ

Στην Πλαζ για 3η συνεχόμενη χρονιά το Πολιτιστικό Φεστιβάλ

Το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ για Εργαζόμενους, που διοργανώνουν από κοινού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του «Διεθνούς Φεστιβάλ» η δημοτική αρχή και το Εργατικό Κέντρο της πόλης, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πάτρα.

Με έναρξη των εκδηλώσεων και τις δύο ημέρες στις 9.30 μ.μ. στον χώρο της Πλαζ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεατρική παράσταση του Γιώργου Τσαγκαράκη και του Θιάσου Λαϊκού Θεάτρου «Maticapi»,«The D.O.G» (πρώτη μέρα) και, συναυλία με τίτλο «Τα πιο ωραία λαϊκά» με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο και Χρυσούλα Στεφανάκη, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου (δεύτερη μέρα).

Εθελοντική αιμοδοσία

Ταυτόχρονα το Σάββατο 11 Ιουλίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, το ΕΚΠ διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. στα γραφεία του ενισχύοντας την τράπεζα αίματος που διαθέτει.

«Μέσα σε αυτή την προσπάθεια, η τέχνη και ο πολιτισμός αποτελούν πολύτιμα εργαλεία έκφρασης, έμπνευσης και δημιουργίας. Δίνουν διέξοδο στους προβληματισμούς του σύγχρονου εργαζόμενου ανθρώπου, καλλιεργούν τη συλλογικότητα και ενισχύουν τους δεσμούς αλληλεγγύης, που έχουμε ανάγκη», σημειώνει το Εργατικό Κέντρο.

Καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις τους εργαζόμενους και τον λαό υπογραμμίζει: «Γιατί μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα, στην πίεση της δουλειάς, στην ακρίβεια και την ανασφάλεια, έχουμε ανάγκη να συναντιόμαστε. Γιατί ο αγώνας μας ομορφαίνει ακόμα πιο πολύ όταν μοιραζόμαστε τραγούδια και σκέψεις.

Στην Πλαζ της Αγυιάς, στις 10 και 11 Ιουλίου, φωνάζουμε δυνατά ότι οι εργαζόμενοι δεν σκύβουμε το κεφάλι. Αγωνιζόμαστε για τη ζωή που μας αξίζει: με δικαιώματα, με ασφάλεια στην εργασία, με ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, με πρόσβαση στον πολιτισμό και τη δημιουργία».