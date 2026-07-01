ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ «NOKIA»

«Δικά τους τα deals, δική μας η ζωή - Καμιά δουλειά να μη χαθεί»

Με το πανό του επιχειρησιακού Σωματείου να δίνει τον τόνο, ξεκαθαρίζοντας πως «Αυτοί μετράνε deals και επενδύσεις - Εμείς stand by, πίεση και αποπλύσεις» οι εργαζόμενοι της «Nokia» απάντησαν χτες με 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις δεκάδες απολύσεις που προγραμματίζει η εταιρεία στην Ελλάδα.

Ο γνωστός επιχειρηματικός κολοσσός, με θυγατρικές σε μια σειρά χώρες, προχωρά σε χιλιάδες απολύσεις, για να θωρακίσει την ανθεκτικότητά του στην παγκόσμια σκακιέρα του ανταγωνισμού. Αυτοί που καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καθώς εκτός από τις δεκάδες απολύσεις που προγραμματίζονται άλλοι 200 εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι στον «αέρα», καθώς «δεν χωράνε» στον νέο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας, ο οποίος προβλέπει επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και στην πολεμική οικονομία. Παράλληλα, η εργοδοσία εντατικοποιεί τη δουλειά και με τη χρήση ευέλικτων μορφών εργασίας, όπως το stand by (καθεστώς ετοιμότητας), ελαστικοποιείται το ωράριο και αυξάνεται η εκμετάλλευση, αξιοποιώντας τις «βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές» της ΕΕ που έχουν εφαρμόσει όλες οι κυβερνήσεις για λογαριασμό των εργοδοτών.

- «Τι λέει για όλα αυτά η εταιρεία»; ρωτήσαμε τους ίδιους τους εργαζόμενους στη χτεσινή τους απεργία, για να πάρουμε την απάντηση πως «μιλάνε για "χαμένη" επένδυση στο 5G, και τώρα κλείνουν το μάτι στα πολεμικά. Ξεκάθαρα το λένε πως το κάνουν για το κέρδος». «Σουλατσάρουν και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και ημερίδες του ΝΑΤΟ και επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της η εταιρεία για νέα κέρδη μέσα από εκεί», μας είπαν χαρακτηριστικά δύο εργαζόμενοι.

Απεργώ γιατί θα έρθει και η σειρά μου





Το Σωματείο πραγματοποίησεμε στάση εργασίας εδώ και δύο εβδομάδες για την οργάνωση της απεργίας, ενώ πριν λίγες μέρες πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στην εργοδοσία. «», μας είπε εργαζόμενος, παλιό μέλος του Σωματείου των εργαζομένων στη «Νokia». «», πρόσθεσε.

«Φυσικά υπάρχει και το μούδιασμα, αλλά καταλαβαίνουμε πως η κατάσταση δεν είναι η ίδια», μας είπε μια εργαζόμενη. «Δεν είναι πια εύκολα τα πράγματα, δεν βρίσκουμε καν το ίδιο εύκολα δουλειά όπως πριν στον κλάδο, όμως ακόμα και συνάδελφοι που προβληματίζονται αν θα κάνουν το βήμα να οργανωθούν και να απεργήσουν, καταλαβαίνουν πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή», μας είπε συνεχίζοντας.

«Τι έλεγαν οι συνάδελφοί σου στο δικό σου τμήμα», ρωτήσαμε έναν εργαζόμενο. «"Θα απεργήσω γιατί έρχεται η δική μου σειρά", "Γιατί θα φύγει ο διπλανός μου", "Για να εκφράσω την αντίδρασή μου σε αυτό", είναι ορισμένα από αυτά που συζητούσαμε μεταξύ μας», μας είπε.

Συζήτηση και στην απεργιακή συγκέντρωση

Οι απεργοί παρέμειναν στις θέσεις τους και συζήτησαν στην απεργιακή συγκέντρωση, με την πρόεδρο του Σωματείου, Χρυσαφένια Μαλλιά - Στολίδου, να παίρνει αρχικά τον λόγο χαιρετίζοντας τη συμμετοχή στην απεργία. Κατήγγειλε πως με εντολή της εργοδοσίας ήρθε ο υπεύθυνος ασφαλείας των σεκιούριτι, κάνοντας υποδείξεις στους απεργούς και απειλώντας τους πως θα πάρει μέτρα αν χρειαστεί!

Ανέδειξε πως μόνο μέσα από την οργάνωση στο Σωματείο μπορούν οι εργαζόμενοι να μετρούν κατακτήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το καθεστώς ετοιμότητας (stand by), με τους εργαζόμενους να δουλεύουν 16 ώρες, 25 βάρδιες τον μήνα μέχρι εξαντλήσεως. Κάτω από τις παρεμβάσεις του Σωματείου, αλλά και καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας, η εργοδοσία αναγκάστηκε να δώσει οδηγίες, ενώ εκκρεμεί τριμερής εργατική διαφορά στις 15 Ιούλη.

Αναφερόμενη στον σχεδιασμό και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), τον ανταγωνισμό που οξύνεται γύρω από αυτήν με τρόπο που πια «μιλάνε τα όπλα», αγκαλιάζοντας όλους τους κλάδους, σημείωσε πως η εταιρεία επενδύει στο AI και την πολεμική οικονομία. «Μπορούμε να ζούμε με βάση τις δυνατότητες της εποχής, που εμείς παράγουμε», επισήμανε σε άλλο σημείο, τονίζοντας πως εμπόδιο σε αυτό μπαίνουν τα κέρδη και η πολιτική που τα υπηρετεί σέρνοντας τους λαούς στον όλεθρο. Πρόσθεσε πως χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη για πραγματικές αυξήσεις, για ΣΣΕ στην εταιρεία, μείωση του εργάσιμου χρόνου και κάλεσε σε αγωνιστική ετοιμότητα τους εργαζόμενους.

Εργαζόμενοι πήραν τον λόγο, καταγγέλλοντας τις μεθόδους απεργοσπασίας, με οδηγίες της εργοδοσίας για χρήση τηλεργασίας στη μέρα της απεργίας. «Οι συνάδελφοι είναι εδώ και μπράβο τους», ειπώθηκε χαρακτηριστικά. «Δεν θέλουμε κεράσματα και να κάνουμε παρέα με αυτούς που μας απολύουν», σημείωσε μια εργαζόμενη καταγγέλλοντας τις φιέστες της εργοδοσίας που στήνει κάθε μέρα στο εστιατόριο. «Δικά τους τα deals δική μας η ζωή - Καμιά δουλειά να μη χαθεί» είναι το σύνθημα που σκάρωσαν και φώναξαν στο τέλος της συγκέντρωσης.

Αλληλεγγύη από τους συναδέλφους τους από όλο τον κλάδο

Στην απεργιακή συγκέντρωση παρευρέθηκαν και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους το κλαδικό Συνδικάτο ΣΕΤΗΠ όπως και τα επιχειρησιακά σωματεία των εργαζομένων της «Ιntracom Telecom», της «Vodafone» - «360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές, της «Nova», της «Mitel», της «OpenBet».

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν ο χαιρετισμός του μέλους του ΔΣ του Σωματείου της «Teleperformance», που μεταφέροντας την αλληλεγγύη της στους απεργούς, ενημέρωσε πως μετά από αγώνα οι απολυμένοι συνδικαλιστές του Σωματείου γυρνάνε πίσω στη δουλειά με δικαστική απόφαση, καταχειροκροτούμενη από τους απεργούς.

Στη συγκέντρωση χαιρέτισε και ο Αλέκος Περράκης, οργανωτικός γραμματέας του ΕΚΑ, μέλος της ΕΕ της ΟΜΕ-ΟΤΕ και της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίθεση που εξαπολύεται στους εργαζόμενους στο πλαίσιο της όξυνσης των ανταγωνισμών και του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως ανέφερε, αποτελεί ο Ομιλος ΟΤΕ, με τα 5 διαφορετικά μοντέλα διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου (4ήμερο, 48ωρο, 8ωρο σπαστό κ.ά.), σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Κάλεσε τους εργαζόμενους να οργανώσουν τον αγώνα τους, να συγκρουστούν με την πολιτική του κέρδους των εργοδοτών και όσους την υπηρετούν σπέρνοντας νέες αυταπάτες μπροστά στις εκλογές. Τέλος, κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Την αλληλεγγύη τους στους συναδέλφους τους εκφράζουν και οι εργαζόμενοι της «ΝΟΚΙΑ» από μια σειρά χώρες της Ευρώπης, με τα μηνύματα να καταφθάνουν συνεχώς στο μέιλ του Σωματείου.