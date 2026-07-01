ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Νέες κινητοποιήσεις για το ρημαγμένο εισόδημα, κόντρα στον αυταρχισμό και την καταστολή

Μαχητική κινητοποίηση πραγματοποίησαν τη Δευτέρα βιοπαλαιστές αγρότες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης της Αρτας, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Αρτας (ΟΑΣΝΑ).

Αφορμή αποτέλεσαν οι μηνύσεις σε βάρος αγωνιζόμενων αγροτών (17 μέχρι στιγμής!) για το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού στο ύψος του κόμβου Αγίου Δημητρίου, κατά τη διάρκεια του μεγάλου αγώνα που δόθηκε με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Θυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί κλήσεις τριών αγροτοσυνδικαλιστών σε απολογία για την κινητοποίηση που οδήγησε στη ματαίωση της φιέστας - κοπής πίτας του βουλευτή της ΝΔ και πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Στύλιου.

Δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έστειλαν αγωνιστικό μήνυμα απέναντι στο οργανωμένο σχέδιο καταστολής και εκφοβισμού που εκφράζεται μέσα από τις διώξεις βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, τα «αγροτοδικεία».

Ο πρόεδρος της ΟΑΣΝΑ, Βαγγέλης Μπέτσας, σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε κάτω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Γ. Στύλιου, ανέφερε ότι η κυβέρνηση, αντί να δώσει άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καταφεύγει στην καταστολή και στις δικογραφίες.

Τόνισε ότι ο αγώνας των αγροτών θα συνεχιστεί και θα δυναμώσει το επόμενο διάστημα, ενώ κάλεσε σε δυνάμωμα των Αγροτικών Συλλόγων που πραγματοποιούν εκλογές αυτές τις μέρες.

Στο Αγρίνιο

Συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσής τους έδωσαν και οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, που το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής προχώρησαν σε μαχητική μηχανοκίνητη πορεία στο Αγρίνιο, με αφετηρία τα παλαιά σφαγεία και κατάληξη στην κεντρική πλατεία της πόλης, έπειτα από κάλεσμα τηςτου νομού.

Δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα με κόρνες και συνθήματα έστειλαν αγωνιστικό μήνυμα, τονίζοντας ότι η πάλη των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων δεν σταματά, συνεχίζεται, σε συντονισμό και με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

«Η ίδια η κυβέρνηση μας αναγκάζει να βγαίνουμε κατακαλόκαιρο στον δρόμο, να αφήνουμε τις δουλειές όπου θα έπρεπε να βρισκόμασταν, για να ικανοποιήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας», υπογράμμισε ανάμεσα σε άλλα ο Σπύρος Κοτοπούλης, πρόεδρος της ΟΑΣΑ, από την πλατεία, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση.

«Πέντε μήνες από όταν φύγαμε από τα μεγαλειώδη μπλόκα μας και τον αγώνα μας, είμαστε απλήρωτοι, δεν έχουμε λάβει ούτε ευρώ από τις υποσχέσεις της κυβέρνησης, παρά τα όσα υποσχέθηκε, ότι θα έλυνε ορισμένα ζητήματα», σημείωσε.

Κάλεσε σε συνέχιση του αγώνα, δυνάμωμα των Αγροτικών Συλλόγων σε κάθε περιοχή και της Ομοσπονδίας, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Με τη συγκέντρωσή τους οι βιοπαλαιστές παραγωγοί και κτηνοτρόφοι απαίτησαν επίσης άμεσα μέτρα για την επισκευή των ζημιών και τη συνολικότερη αναβάθμιση του απαρχαιωμένου και προβληματικού δικτύου άρδευσης. Λόγω των τελευταίων προβλημάτων σε αυτό, χιλιάδες στρέμματα διαφόρων καλλιεργειών κινδυνεύουν να καταστραφούν, μεγαλώνοντας τα ήδη οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ηδη για σχεδόν 10 μέρες τα προβλήματα με την άρδευση σε αρκετές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας οξύνουν τις δυσκολίες των παραγωγών, που κινδυνεύουν με νέες απώλειες εισοδήματος από ζημιές στις καλλιέργειές τους.

Στην κινητοποίηση συμμετείχε και ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας, με τον πρόεδρό του, Δημήτρη Νικολάου, να καλεί επίσης σε αγωνιστική συνέχεια.

Στο πλευρό των συγκεντρωμένων βρέθηκε το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, με αντιπροσωπεία της διοίκησής του με επικεφαλής τον Κώστα Παπακωνσταντίνου, όπως και εργατικά συνδικάτα.

Οι συγκεντρωμένοι με το κάλεσμα της Ομοσπονδίας τους απαίτησαν μείωση κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές που να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης, άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, άμεσα μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες των κτηνοτρόφων από τις ζωονόσους.