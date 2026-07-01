ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κινητοποίηση και παρέμβαση στη διοίκηση του ΟΑΣΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, με πρωτοβουλία της ΔΑΣ ΟΑΣΑ και τη συμμετοχή εργαζομένων και συνδικαλιστών από την ΟΣΥ (λεωφορεία και τρόλεϊ), τη ΣΤΑΣΥ (Μετρό Αθήνας) και το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ (μέλη του είναι το διοικητικό προσωπικό του Οργανισμού).

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης μίλησαν ο Γιώργος Καραγιάννης, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ (οδηγοί στα λεωφορεία), και ο Δημήτρης Γούρτης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ηλεκτροδηγών και Εργαζομένων Κίνησης (σωματείο στη ΣΤΑΣΥ). Αναφέρθηκαν στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, όπως είναι οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, οι τσακισμένοι μισθοί και η εντατικοποίηση της εργασίας, το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των οχημάτων και των συρμών είναι μεγάλης ηλικίας, και ότι όλα αυτά τα προβλήματα απειλούν την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Από τη σκοπιά των εργαζομένων που κάνουν χρήση των συγκοινωνιών για να πάνε και να γυρίσουν από τη δουλειά τους μίλησε ο Νίκος Λαβαντσιώτης, πρόεδρος του επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων στη «Σελέκτ Σέρβις Πάρτνερ» (SSP Hellas), και αναφέρθηκε στις μεγάλες αναμονές μεταξύ των δρομολογίων, ενώ εξέφρασε την αλληλεγγύη του και τόνισε την ανάγκη συντονισμού των αγωνιστικών δράσεων. Την ανάγκη κοινής δράσης επεσήμανε και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Ακολούθησε συνάντηση αντιπροσωπείας των εργαζομένων με εκπρόσωπο της διοίκησης του ΟΑΣΑ, όπου έθεσαν το σύνολο των ζητημάτων και απαίτησαν: Μείωση ωραρίου με λιγότερα δρομολόγια, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων, 100% χρηματοδότηση, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, καμία εμπλοκή ιδιωτών επιχειρηματιών στη συγκοινωνία κ.λπ.