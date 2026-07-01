ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Εκατοντάδες δισ. στερλίνες στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία

Λίγες βδομάδες πριν την οριστική αποχώρησή του από τον πρωθυπουργικό θώκο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε χτες τη διοχέτευση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία στο πλαίσιο των επόμενων ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσεων, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο το ΗΒ θα αυξήσει τις στρατιωτικές του δαπάνες στο 2,7% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη τετραετία.

Αποδεικνύοντας ότι η λιτότητα για τον βρετανικό λαό είναι μόνιμη επωδός μπροστά στα επόμενα σχέδια των ιμπεριαλιστών για την αναδιαμόρφωση ενός νέου διεθνούς συσχετισμού δυνάμεων, ο Στάρμερ ανακοίνωσε βασικά στοιχεία του καθυστερημένου «Αμυντικού Επενδυτικού Σχεδίου» (Defence Investment Plan - DIP).

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι θα «πάνε πίσω» ορισμένα σημαντικά μελλοντικά έργα ανάπτυξης, π.χ. ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση του οδικού δικτύου και επενδύσεις σε υποδομές Ενέργειας. Στη συνέχεια θριαμβολόγησε ότι άνοιξε τον δρόμο προκειμένου να γίνουν «οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις δαπάνες άμυνας από την δεκαετία του 1980», αφού σχεδιάζεται να διατεθούν 270 δισ. στερλίνες την επόμενη τετραετία, σε χρονικό ορίζοντα που ξεπερνά κατά μία διετία τη σημερινή κυβέρνηση των Εργατικών, ανεξαρτήτως πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε έπειτα στη δημοσιότητα το βρετανικό υπουργείο Αμυνας:

- Πάνω από 8 δισ. στερλίνες θα δοθούν για το πρόγραμμα πολεμικής αεροπορίας «Global Combat Air Programme», για τη δημιουργία στελθ μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς «μαζί με τους συμμάχους μας, Ιαπωνία και Ιταλία».

- Αλλα 63 δισ. στερλίνες θα δοθούν την επόμενη τετραετία για την ενίσχυση της «βρετανικής πυρηνικής αποτρεπτικής δύναμης», τη χρηματοδότηση υποβρυχίων νέας γενιάς τύπων Dreadnought και SSN-AUKUS, με νέα πολεμική κεφαλή, και αγορά άλλων 12 αμερικανικών μαχητικών F-35A στο πλαίσιο «ΝΑΤΟικής πυρηνικής αποστολής».

- Αλλα 26 δισ. στερλίνες λογαριάζεται να δοθούν μέχρι το 2030 για την αναβάθμιση βρετανικών ναυτικών βάσεων στο πλαίσιο του σχεδίου «Project Royal Oak».

- Αλλα 5 δισ. στερλίνες θα δοθούν έως το 2030 για μετασχηματισμό των drones στις βρετανικές Ενοπλες Δυνάμεις, εκ των οποίων 650 εκατ. στερλίνες προβλέπεται να δοθούν για φτηνά αναλώσιμα αυτόνομα (ρομποτικά) συστήματα σε drones και αυτόνομα οχήματα εδάφους για τις βρετανικές Επίλεκτες Ενοπλες Δυνάμεις.

- Κονδύλι της τάξης των 2 δισ. στερλινών προβλέπεται για την ψηφιοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, με την ευρύτερη χρήση τεχνολογιών και λογισμικού Τεχνητής Νοημοσύνης, για πιο γρήγορη «λήψη αποφάσεων» και «αντίδραση» στα πεδία συγκρούσεων.

- Ανακοινώθηκε επίσης ότι θα δοθούν περίπου 790 εκατ. στερλίνες την επόμενη τετραετία για την ενίσχυση της προστασίας του ΗΒ και των βρετανικών βάσεων στο εξωτερικό από απειλές drones, πυραύλων και άλλων εναέριων μέσων.

- Γενναιόδωρο ποσό της τάξης των 11 δισ. στερλινών προβλέπεται για την κατασκευή ή αγορά πυρομαχικών και όπλων που «θα αυξήσουν τα αποθέματα στο ΗΒ και θα εξασφαλίσουν ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις θα έχουν σύγχρονα μέσα για την αντιμετώπιση εχθρικών δυνάμεων και την εξουδετέρωση στόχων».