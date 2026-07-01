Τετάρτη 1 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΗΠΑ
Ενίσχυση των προεδρικών εξουσιών με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Απόφαση με την οποία ενισχύονται οι εκτελεστικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά από περίπου 90 χρόνια εξέδωσε τη Δευτέρα το βράδυ 29/6 το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, με αφορμή την απόφασή του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (FED). Βεβαία η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που όλος ο καπιταλιστικός κόσμος έχει μπει στον νέο κύκλο πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας και η ηγεσία της πρώτης ακόμα ιμπεριαλιστικής δύναμης, των ΗΠΑ, πρέπει να έχει λυμένα τα χέρια.

Η απόφαση ελήφθη με 6 ψήφους υπέρ και 3 κατά και ανατρέπει την προ 90 ετών νομολογία που περιόριζε τη δυνατότητα του Προέδρου να απομακρύνει τους επικεφαλής ομοσπονδιακών ανεξάρτητων αρχών.

Η απόφαση υποστηρίζει πως το αμερικανικό Σύνταγμα αναθέτει την άσκηση εκτελεστικής εξουσίας μόνο στο πρόσωπο του Προέδρου των ΗΠΑ και επομένως όσοι ασκούν εκτελεστική εξουσία πρέπει να λογοδοτούν σε αυτόν και συνεπώς μπορεί να απομακρύνονται από αυτόν.

Η ιστορική (όπως τη χαρακτηρίζουν αρκετά αμερικανικά ΜΜΕ) απόφαση επηρεάζει εφεξής την κορυφή διοίκησης δεκάδων ανεξάρτητων αρχών στις ΗΠΑ, όπως η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) η Εθνική Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων (NLRB) που έως τώρα λειτουργούσαν με αυξημένο βαθμό «ανεξαρτησίας».

Ηταν επομένως αναμενόμενη η πανηγυρική αντίδραση του Προέδρου Τραμπ, που σχολίασε με ανάρτησή του στο Truth Social πως πρόκειται για «τη μεγαλύτερη αύξηση της προεδρικής εξουσίας των τελευταίων 100 χρόνων».

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου «Trump v. Slaughter» ανατρέπει την απόφαση που είχε ληφθεί το 1935 επί Προέδρου Φράνκλιν Ρούσβελτ κατά του τότε επιτρόπου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, Γουίλιαμ Χάμφρεϊ.

    

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