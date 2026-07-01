ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Κόντρα επιχειρηματικών συμφερόντων για τη ρωσική Ενέργεια

Εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές στρατηγικές υποδομές, με στόχο να «πιεστεί» η Μόσχα ενόψει ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων. Χθες ο ουκρανικός στρατός έπληξε το ρωσικό κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών της Ντουμπνά στην περιφέρεια της Μόσχας, για δεύτερη φορά, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγκατάσταση αυτή, που βρίσκεται σε απόσταση άνω των 500 χλμ. από τα ουκρανικά σύνορα, χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις αναγνώρισης και για τον συντονισμό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν πρόσφατα τέσσερα παρόμοια ρωσικά κέντρα στις περιφέρειες της Μόσχας και του Βλαντίμιρ.

Εξάλλου, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες περίπου 50 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν καθώς πέταγαν προς την κατεύθυνση της Μόσχας, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Στο μεταξύ, στη Γερμανία, υπό το βάρος της υποχώρησης της καπιταλιστικής οικονομίας της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, διεξάγεται διαπάλη μεταξύ τμημάτων του κεφαλαίου για τις σχέσεις με τη Ρωσία.

Η Γερμανία θα πρέπει να πάψει να μποϊκοτάρει το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο προκειμένου να ενισχύσει την οικονομία της, σημείωσε η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) Αλίς Βάιντελ σε συνέντευξή της στο «Reuters». «Η φτηνή Ενέργεια από τη Ρωσία ήταν το μυστικό της επιτυχίας του "Made in Germany". Πρέπει να την ανακτήσουμε», είπε, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του κόμματός της και μέρους των ενεργοβόρων βιομηχανιών της Γερμανίας.

Νωρίτερα τον Ιούνη ο Μάρκους Φρονμάιερ, στέλεχος της AfD, επισκέφτηκε τη Ρωσία, όπου συναντήθηκε με τον Αλεξέι Μίλερ, επικεφαλής του ρωσικού ενεργειακού γίγαντα «Gazprom», και ζήτησε την επαναλειτουργία του αγωγού «Nord Stream».

Ο Φρονμάιερ απέρριψε τις επικρίσεις που δέχτηκε για το ταξίδι του αυτό, λέγοντας ότι Αμερικανοί επενδυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του «Nord Stream» προς τη Γερμανία.

«Πρέπει να προσέξουμε στη Γερμανία να μη χάσουμε το παράθυρο ευκαιρίας να επιστρέψουμε στη ρωσική αγορά», τόνισε μιλώντας στο «Reuters». Ο Μίλερ «δήλωσε ότι θα χρειαστούν τρεις μήνες για να αποκατασταθεί η παροχή φυσικού αερίου».

Τον Σεπτέμβρη είναι προγραμματισμένες εκλογές στα κρατίδια Σαξονία - Ανχαλτ και Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία, όπου η AfD προηγείται στην πρόθεση ψήφου. Η Βάιντελ εκτίμησε ότι η AfD μπορεί να κερδίσει στις εκλογικές αναμετρήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ορόσημο για τις εθνικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν έως το 2029.

«Αν κερδίσουμε στη Σαξονία - Ανχαλτ, μετά μάλλον θα ακολουθήσει το Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία. Μπορώ να δω την AfD στην καγκελαρία είτε στις επόμενες εκλογές είτε σε αυτές που θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε.

Γεωπολιτική κόντρα στο όνομα των ...«ευρωπαϊκών αξιών»

Στο όνομα των ...«ευρωπαϊκών αξιών» - που γίνονται «λάστιχο» ανάλογα με τα γεωπολιτικά συμφέροντα - το Ευρωκοινοβούλιο ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τις πολιτικές ομάδες της AfD και του εθνικιστικού γαλλικού κόμματος «Ανακατάληψη» (Reconquete) για υβριστικά σχόλια εναντίον μεταναστών και ομοφυλόφιλων.

Περισσότεροι από 200 ευρωβουλευτές ζήτησαν τη διεξαγωγή έρευνας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναστολή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων οι οποίες έχουν χορηγηθεί στην ακροδεξιά πολιτική ομάδα «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών».

Το αίτημα θα τεθεί προς ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο την επόμενη βδομάδα. Αν η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα ξεκινήσει έρευνα και οδηγηθεί σε συμπεράσματα καταδικαστικά για την «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών», η εν λόγω ευρωομάδα θα στερηθεί τα κονδύλια για τις προεκλογικές εκστρατείες ή για τα συνέδριά της. Αυτή η οικονομική στήριξη μπορεί να φτάσει σχεδόν τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως.