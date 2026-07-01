Τετάρτη 1 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027
Σε ρυθμούς προκριματικών η Εθνική

Στους ρυθμούς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 κινείται η Εθνική ανδρών, που ετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις της στο καλοκαιρινό «παράθυρο» της FIBA, που θα κλείσει την αυλαία της α' φάσης της διαδικασίας. Στο πλαίσιο του 2ου ομίλου η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία εκτός έδρας αύριο Πέμπτη, ενώ την Κυριακή 5 Ιούλη υποδέχεται την Πορτογαλία στη «Sunel Arena» των Ανω Λιοσίων.

Η Εθνική μετά από 4 αγώνες είναι στην 1η θέση του ομίλου με 3 νίκες και 1 ήττα, και στα δύο προσεχή ματς θέλει να σφραγίσει και τυπικά την πρωτιά του ομίλου, ενόψει των διασταυρώσεων στη β' προκριματική φάση.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη
 Με «τιμονιέρη» τον Χάαλαντ
 Απειλούν τα αουτσάιντερ
 Στους «16» με οδηγό το 2022
 Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από οπαδούς ομάδας
 Το σημερινό πρόγραμμα
 Νικηφόρα πρεμιέρα για την Σάκκαρη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ