ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027

Σε ρυθμούς προκριματικών η Εθνική

Στους ρυθμούς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 κινείται η Εθνική ανδρών, που ετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις της στο καλοκαιρινό «παράθυρο» της FIBA, που θα κλείσει την αυλαία της α' φάσης της διαδικασίας. Στο πλαίσιο του 2ου ομίλου η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία εκτός έδρας αύριο Πέμπτη, ενώ την Κυριακή 5 Ιούλη υποδέχεται την Πορτογαλία στη «Sunel Arena» των Ανω Λιοσίων.

Η Εθνική μετά από 4 αγώνες είναι στην 1η θέση του ομίλου με 3 νίκες και 1 ήττα, και στα δύο προσεχή ματς θέλει να σφραγίσει και τυπικά την πρωτιά του ομίλου, ενόψει των διασταυρώσεων στη β' προκριματική φάση.